Bulle Ogier : "Avec Fassbinder, c'était une expérience vitale non seulement d'acteur mais aussi de vie."

Dans ce troisième volet de la série "A voix nue", Bulle Ogier raconte comment elle s'est retrouvée sur le tournage du film "Le Charme discret de la bourgeoisie" grâce à l'intervention de Michel Piccoli et confie n'avoir "jamais pensé à d'autres cinéastes, mais Buñuel, oui!" En 2006, c'est elle que choisit Manoel de Oliveira pour reprendre le rôle de Catherine Deneuve dans le film "Belle toujours", la suite trente après de "Belle de jour" de Buñuel : "L'idée de rencontrer en même temps Buñuel et Oliveira avec Piccoli, j'ai sauté de joie, c'était magnifique pour moi ! Je me suis dit mais quelle chance !"

Bulle Ogier raconte ensuite ses relations avec les réalisateurs allemands Werner Schroeter, Daniel Schmid et aussi Rainer Werner Fassbinder avec lequel elle décrit "une expérience assez unique, assez extraordinaire" et dont elle se souvient "avec beaucoup de bonheur".

Je n'arrivais pas à comprendre ce que je jouais puisqu'il [Rainer Werner Fassbinder] me parlait toujours en allemand, alors qu'ici à Paris il me parlait en anglais. Il disait toujours que ça n'avait aucune importance... moi j'étais dans une impasse absolue et dans une frustration totale. Et ça le faisait beaucoup rire !