Cannes 2019 : la consécration Bong Joon-ho

Le Sud-Coréen, un des plus grands cinéastes mondiaux, reçoit une Palme d’or des plus méritées, dans un palmarès comme toujours des plus politiques (lutte des classes, crise des migrants et des banlieues, intégrisme religieux et féminisme, tout y est), mais qui pour une fois récompense du vrai cinéma

Le choix était cornélien, on le pressentait avant même la cérémonie, vue la qualité exceptionnelle de la compétition cette année. "Impossible, ce défi de donner si peu de récompenses à tant de bons films", a prévenu d’emblée le président du jury, Alejandro Gonzalez Iñárritu. Alors, puisque même en doublant le prix du jury et en créant une mention spéciale, il n’y avait que 9 récompenses disponibles, il fallait établir un critère. Et comme souvent à Cannes, c’est le politique qui l’a emporté. Sauf qu’une fois n’est pas coutume, l’exigence artistique était au rendez-vous.

Lutte des classes, lutte à mort

C’est donc la consécration absolue pour le Sud-Coréen Bong Joon-ho, un des plus grands cinéastes mondiaux, et premier de toute l’histoire du festival à rapporter le précieux trophée sur la péninsule. Il aurait pu déjà le faire il y a deux ans pour Okja, ce film merveilleux, satirique et parfois effrayant, si ce n’était la polémique Netflix que l’on sait. Parasite, porté par toutes les rumeurs depuis sa projection en compétition mardi dernier, prenant immédiatement la tête des palmarès de la presse internationale pour ne plus la quitter, est un très grand film, incontestablement. Il s’inscrit dans un double héritage, celui d’un genre typiquement coréen, pour commencer, le film de domesticité, dont la matrice est La Servante, de Kim Ki-young, en 1960 (et The Housemaid d’Im Sang-soo, 50 ans après, le magistral remake), qui permet de critiquer, de l’intérieur, l’institution sacrée qu’est la famille en Corée.

Comme il l’a affirmé en recevant sa Palme, Bong Joon-ho se pose aussi en héritier d’un cinéma des plus féroces, celui d’Henri-Georges Clouzot et de Claude Chabrol. Le premier avait scénarisé Les Inconnus dans la maison d’Henri Decoin, le second réalisé La Cérémonie, et ces deux films ne sont pas sans lien avec cet extraordinaire Parasite. Car cette famille surprécarisée des bas-fonds, beaucoup plus affreuse, sale et méchante (mais aussi très drôle) que ses homologues chez Ken Loach ou même Hirokazu Kore-Eda, lauréat de la Palme l’an dernier avec Une affaire de famille, qui se livre à tous les subterfuges pour intégrer une famille riche, va comme hanter cette magnifique maison d’architecte des hauteurs de Séoul, avant de découvrir que d’autres fantômes encore errent peut-être dans la demeure. Ce qui commençait comme une farce sociale tournera vite au macabre : la lutte des classes, provoquée par le mépris du même nom, c’est chez le Coréen une lutte à mort, et ça se solde dans le sang.

Une mise en scène d’une invention constante

Mais ce qui est fascinant chez Bong Joon-ho, dont on sait, depuis qu’on l’a découvert en 2003 avec Memories of Murder, et après le succès mondial de The Host, qu’il se sert à merveille des genres (film noir, de monstre, science-fiction) pour déconstruire façon puzzle la société coréenne, c’est l’inventivité constante de sa mise en scène, qui transpose dans Parasite en pure verticalité l’horizontalité qui était la règle dans Snowpiercer, où les classes sociales se répartissaient par ordre ascendant des wagons de queue à ceux de tête de ce train infini qui fendait la glace. On s’arrête là, on pourrait écrire des pages et des pages sur ce film passionnant, la plus grande Palme d’or depuis des années !

Pénélopes modernes

Le reste du palmarès est de cette aune. La Franco-Sénégalaise Mati Diop, fille du musicien Wasis Diop et nièce du grand réalisateur Djibril Diop Mambéty, était toute surprise de recevoir le prestigieux Grand Prix, et c’est vrai qu’on aurait bien vu à sa place ce film magnifique qu’est Portrait d’une jeune fille en feu (Céline Sciamma avait bien raison de râler contre son prix du scénario, qui la réduisait à son premier métier, alors que son film, bouleversant, est avant tout une affaire de regards, et donc de mise en scène).

On suppose donc que c’est son sujet, la crise migratoire et la mort tragique des clandestins en mer, plus crucial manifestement aux yeux du jury que celui de l’émancipation féminine (mais on se gardera bien de mettre en concurrence ces grands enjeux contemporain), qui l’a imposé si haut. Mais là encore, Mati Diop s’est posé de vraies questions de cinéma pour représenter ce drame, et y a trouvé de bonnes réponses. En adoptant le point de vue de celles qui restent, ces Pénélopes modernes et magnifiquement interprétées par une belle bande d’actrices. En en faisant une histoire de possession et de fantômes, aussi, en quoi elle rejoint, avec beaucoup plus de calme, et parfois de pose, la frénésie furieuse du palmé coréen.

Le prix qui manquait aux Dardenne

Très politique encore, en ce qu’il pose lui aussi une question majeure de notre temps, le regard des frères Dardenne, qui repartent avec un prix qui leur manquait encore (après deux Palmes d’or, un Grand prix et un Prix du scénario), celui de la mise en scène, tout à fait mérité tant le dispositif inventé il y a 20 ans pour Rosetta est sans doute la meilleure façon, en le suivant à la trace, de se demander comment libérer leur Jeune Ahmed radicalisé du démon, l’intégrisme religieux, qui le possède (encore une histoire de possession !)

Très politiques aussi, Les Misérables de Ladj Ly, et sa radiographie des tensions qui peuvent enflammer du jour au lendemain une banlieue française (mais on aurait pu, sur le même sujet, et dans le même genre policier, tout aussi bien récompenser le beaucoup plus profond Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, éternel sélectionné et jamais récompensé !), et Bacurau, de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, extraordinaire film de résistance au pouvoir actuellement en place au Brésil et à ses complices américains. On suspecte encore le prix de consolation, cette mention spéciale accordée au Palestinien Elia Suleiman, plus Droopy que jamais en la recevant, d’arrière-pensée politiques. Son très bon, et très drôle, It Must Be Heaven, méritait mieux, mais on l’a dit, il n’y avait pas de places pour tout le monde.

Banderas récompensé, Almodovar humilié !

Restent les comédiens… Est-ce encore le sujet, les dangers des manipulations génétiques, qui a valu à l’inattendue Emily Beecham d’être distinguée pour sa prestation dans Little Joe, de Jessica Hausner ? Personne n’avait prêté attention à son interprétation tout en douceur, qui cache, peut-être, les tremblements d’une obscure névrose, on avait donc tort. Quant à Antonio Banderas, il est effectivement excellent, comme jamais depuis longtemps, dans Douleur et gloire, mais son prix d’interprétation résonne certainement chez Pedro Almodovar comme une ultime humiliation. L’acteur, il l’a redit sur scène, incarne un double quasi mimétique du cinéaste, et nombreux étaient ceux qui pariaient, enfin, sur une Palme d’or pour ce film rétrospectif d’une carrière, profondément introspectif, le meilleur d’Almodovar depuis très longtemps. 20 ans après Tout sur ma mère, toujours pas de Palme pour l’Ibère. On parie qu’un jour, il en aura une d’honneur, mais ce sera trop tard…