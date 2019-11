Catherine Deneuve : "C'est comme un puzzle, une carrière"

2004 | Cinquième partie de la série "A voix nue" avec Catherine Deneuve qui se confie sur la vieillesse et son rapport à son image et l'angoisse de ne plus trouver de rôles importants à jouer.

Dans ce cinquième et dernier volet de la série "A voix nue", Catherine Deneuve commence par parler de l'importance du scénario, "le scénario c'est le nerf de la guerre", affirme-t-elle. Elle évoque alors les souvenirs de tournage du film de François Truffaut sorti en 1980, "Le Dernier métro". Il voulait lui donner un rôle "de maturité", "d'une femme qui n'était pas forcément dans la séduction", "virile".

Catherine Deneuve parle de la vieillesse, "il n'y a rien à gagner à essayer de continuer à préserver une image ou une apparence qui ne correspond pas à la réalité", estime-t-elle. Ce sont les regards selon elle qui portent le poids de l'âge, "les regards sont moins gais, moins étonnés". "Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à vieillir au cinéma, je ne suis pas sûre d'avoir envie de me voir sur un écran", confie-t-elle. Elle s'inquiète surtout de ne plus trouver des rôles intéressants, c’est cela qui la fera arrêter. Son image pour Catherine Deneuve, c'est son travail, "c'est une chose avec laquelle [elle a] appris à vivre et ce n'est pas une angoisse".

Le cinéma ne l'a jamais empêché de vivre sa vie, même s'il est vrai que le cinéma "peut être très envahissant", sa "vie est prioritaire sur tout".

Ça me paraît toujours un terme bizarre, le mot carrière. Je vois toujours un truc où j'ai l'impression qu'on met des pierres ! Alors que c'est comme un puzzle, une carrière : il y a des choses qui se font, qui se défont, qui s'ajoutent ou qui s'enlèvent.