Catherine Deneuve : "On peut jouer les silences, on ne peut pas les répéter"

Dans ce quatrième et avant-dernier entretien de la série "A voix nue", Catherine Deneuve confie avec un peu de regret que "le travail d'actrice est un travail extrêmement solitaire" et, c'est pourquoi, elle recherche de plus en plus sur un film le travail "en équipe", "plus ça va et plus ça m'est indispensable cette idée d'équipe, de troupe".

"A voix nue" avec Catherine Deneuve 4/5 : "On peut jouer les silences, on ne peut pas les répéter". Une diffusion du 29/04/2004

De sa collaboration fructueuse avec le cinéaste André Téchiné, Catherine Deneuve refuse d'utiliser le terme de muse : "André Téchiné, je pense qu'il ne me vole rien. Je pense simplement qu'on se connaît assez bien. [...] J'ai l'impression avec André de toujours creuser le même sillon d'un personnage. C'est toujours un peu la même base de femme. André Téchiné a aussi un univers. "

Catherine Deneuve raconte son travail de comédienne sur les tournages, le fait qu'elle soit très concentrée et très fatiguée en même temps, elle peut ressentir alors le besoin de dormir. Elle évoque les longs temps d'attente inhérents au métier d'acteur, tout en affirmant que "l'attente d'un acteur, c'est une attente qui n'est absolument pas vide, ce n'est pas une attente où l'on s'ennuie." Elle explique combien elle a besoin de s'imprégner d'une ambiance, des partenaires, des décors, des costumes pour jouer un personnage : "Tout ce qui peut être mécanique me fait peur. Je n'aime pas trop l'idée de construire vraiment des choses théoriquement avant d'être sur place."

Le silence, au cinéma, c'est très subjectif. Ça tient beaucoup à l'écoute de son partenaire et c'est très instinctif en même temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider, répéter. C'est quelque chose qui arrive quand on tourne. Les silences c'est une chose tellement intime, ça fait partie d'une respiration intérieure.