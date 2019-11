Catherine Deneuve : "Un acteur, c'est quelqu'un qui cherche sa vérité en disant la vérité des autres"

Premier entretien de la série "A voix nue" avec Catherine Deneuve, laquelle, réagissant au décès de Claude Nougaro, confie que cela lui arrive de penser à sa propre disparition et à la manière dont les médias réagiront : "J'espère mourir assez âgée. J'ai des enfants et des petits enfants que j'adore, j'ai envie de les voir et de vivre avec eux. Comme j'ai réussi toujours dans ma vie à vivre tranquillement, normalement, je me suis beaucoup protégée et comme j'ai de la famille [...] je ne voudrais absolument pas avoir des obsèques médiatiques."

Catherine Deneuve ne pense pas à "décrocher" du cinéma, mais elle se sent assez "lucide" sur le moment où il faudra arrêter car ce qu'on lui "propose n'est pas assez intéressant". "Je sais que ça va arriver, mais pour l'instant ça reste une chose encore assez abstraite", confie-t-elle.

Écouter Écouter "A voix nue" avec Catherine Deneuve 1/5 : "Un acteur, c'est quelqu'un qui cherche sa vérité en disant la vérité des autres". Une diffusion du 26/04/2004. 24 min "A voix nue" avec Catherine Deneuve 1/5 : "Un acteur, c'est quelqu'un qui cherche sa vérité en disant la vérité des autres". Une diffusion du 26/04/2004.

"Je trouve que l'on sent beaucoup à travers la voix, l'intelligence de la personnalité de quelqu'un", estime la comédienne, sensible à la "ponctuation", au "calme", au refus "du flux permanent" que l'on peut trouver dans certaines voix.

Catherine Deneuve évoque sa collaboration avec le cinéaste Buñuel dans les films "Tristana" et "Belle de jour". Elle raconte combien elle s'est sentie "utilisée" et non "dirigée" par le metteur en scène. "Je crois qu'il se méfiait des acteurs, de leur sentimentalité", explique-t-elle, faisant état du peu "d'admiration" qu'il pouvait éprouver à leur égard et que de toutes façons, "il ne voulait pas avoir de relation avec les acteurs". En un certain sens, elle non plus ne considère pas son activité comme un véritable métier : "Je trouve que ce n'est pas un métier, c’est une façon de vivre, c'est un état, c'est comme les "performances" en tous les cas pour le métier d'acteur de cinéma. Il y a un côté instantané qui échappe un peu à tout le monde !"

Pour moi, un acteur c'est quelqu'un qui cherche, qui se cherche en exprimant des choses qu'il n'a pas écrites, qui cherche sa vérité en disant la vérité des autres. Et c'est vrai que parfois des scènes peuvent servir de psychothérapie sauvage.