Ces séries qui deviennent des films

Les relations entre cinéma et télévision sont toujours incestueuses, encore plus depuis que les plateformes comme Netflix se mêlent de produire et diffuser leurs propres films, depuis aussi que les épisodes ne se limitent plus aux formats traditionnels, mais peuvent allègrement varier et atteindre facilement l’heure et demie, et je ne parle pas des salles de cinéma qui proposent de voir des séries sur grand écran. Ici, un cas particulier : les films qui émanent de séries. Deux exemples récents permettent de penser ce transfert, “Downton Abbey” et “El Camino”.

Downton Abbey est une série anglaise diffusée à partir de 2010, qui raconte l’histoire d’une famille d’aristocrates et de leurs domestiques dans un domaine entre 1912 et 1926. La série a connu un succès fulgurant et international, et depuis quelques années les inconditionnels de l’accent sophistiqué du Yorkshire, des tasses de thé et des napperons attendent le film, sorti finalement il y a une quinzaine de jours. L’autre occurrence c’est "El Camino", sorti le 11 octobre sur Netflix, réalisé par le showrunner de Breaking Bad, autre grande série mythique, américaine celle-là, qui racontait l'ascension fulgurante d’un professeur de chimie atteint d’un cancer, qui, pour assurer le confort de sa famille, devenait le plus important fournisseur de méthadone du pays.

Une reprise comme si de rien était

Ce qui est intéressant c’est de questionner le rapport dans lequel le film s’inscrit par rapport à la série. On pourrait imaginer que le film choisisse un angle, un personnage à approfondir, qu’il conserve le milieu de la série, par exemple, le trafic de drogue, et y campe de nouveaux personnages et un nouveau récit unitaire. On peut supposer que la différence de format soit une des motivations de cette variation, et que le grand écran, le budget aussi induise des choix de forme et de mis en scène différents. On peut imaginer enfin que le film se place temporellement par rapport à la série, en proposant une genèse de la série. En l’occurrence, les deux films se placent dans un rapport chronologique très simple : dans les deux cas l’action reprend comme si de rien était, et propose une suite directe. A Downton Abbey la situation familiale est telle que laissée dans les derniers épisodes, et elle se trouve bouleversée par le séjour au manoir de la famille royale et de ses domestiques. Dans "El Camino" on retrouve Jesse Pinkman, l’éternel acolyte du héros Walter White, à peu près le seul survivant de l’énorme fiasco final : il est recherché par la police, il a besoin d’argent, et on suit pendant deux heures sa fuite et sa traque.

Deux films entre Christmas Special et coda pour fan

On peut donc décemment, au delà de la qualité, selon moi médiocre des deux objets, s’interroger sur leur bien-fondé : dans le cas de "Downton Abbey" le film ressemble à un Christmas Special, ces épisodes exceptionnels plus longs qui sortent en période de fête, dans le cas de "Breaking Bad" le film constitue une sorte de coda pour fans laissés en plein suspens, le dernier épisode ne concluait pas grand chose, et c’était plutôt tant mieux.

L’intérêt me paraît dans ces deux cas assez limité, voire nul : et vous, de quel oeil voyez-vous le passage de la série au film?

