Césars 2021 : Dupontel multiprimé, la diversité en étendard

Les absents n’ont jamais tort : Albert Dupontel n’était pas présent à l’Olympia où se déroulait ce vendredi 12 mars 2021 la 46e édition des Césars qui a couronné son dernier film, Adieu les cons. Cette comédie sociale et grinçante a raflé sept prix et pas des moindres : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié, meilleurs décors pour pour Carlos Conti. Le film remporte en outre un nouveau prix, le César des lycéens (« directement copié du Goncourt des Lycéens » dixit la maitresse des cérémonie Marina Foïs). Préférant se tenir à l’écart de l’Académie des Césars, à cause de son « intellectualisme », Albert Dupontel ne vient plus aux cérémonies depuis des lustres. Mais l’Académie ne pouvait passer à côté de cette comédie qui a réussi le score incroyable de 700 000 spectateurs en seulement une semaine d’exploitation, avant la fermeture des salles pour le deuxième confinement. "Adieu les cons nous fait rire de notre société telle qu'elle est devenue, entre travail qui tue et violences policières qui énucléent", résumait Antoine Guillot dans son émission Plan Large du 24/10/2020, en précisant que le film de Dupontel est dédié à la mémoire de Terry Jones, où un autre Monty Python et autre Terry, Terry Gilliam, fait un caméo en enthousiaste vendeur d’armes sur Internet, et où des personnages s’appellent Kurtzman, Tuttle et Lint : "autant dire qu’y flotte un fort parfum de Brazil, la dystopie visionnaire de Terry Gilliam en 1985".

L’année 1985 est aussi celle de l’adolescence de François Ozon, mais on ne s’attardera pas, car son film Été 1985 n’a finalement obtenu aucun prix. L’autre grand perdant est le chouchou des cinéphiles, Emmanuel Mouret, qui partait favori avec treize nominations pour Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait et n’obtient que le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Emilie Dequenne.

• Crédits : Pierre Villard - AFP

Fallait-il que tout change pour que rien ne bouge ?

Dans le monde d’avant, souvenez-vous, les interminables cérémonies de distribution de prix commençaient à nous lasser. Les soirées des Oscars américains, ou des Goya espagnols, Baftas anglais, Césars français, ont toutes connu peu ou prou le même décrochage : année après année leurs audiences télé et leurs influences sur les box offices baissaient… Jusqu’à la tornade #MeToo !

Depuis la chute du pharaon Weinstein, si on s’intéresse à nouveau à ces grandes fêtes institutionnelles d’Hollywood à Paris, c’est plus pour y guetter les signes des changements promis, l’incarnation d’un nouvel ordre plus juste- au moins en ce qui concerne la parité hommes-femmes et la représentation des minorités.

Cette 46e cérémonie des César du cinéma français était d’autant plus attendue que la précédente était riche en coups d’éclat : grogne contre l’Académie et son fonctionnement jugé opaque, levée de boucliers contre Roman Polanski, nommé dans 11 catégories pour son dernier film J’accuse, alors que plusieurs femmes l’accusaient de viol, et enfin colère froide de la comédienne Aïssa Maiga contre le peu de diversité dans le cinéma français. Il y avait de l’électricité dans l’air et un peu plus de téléspectateurs derrière leurs écrans. La colère d’Adèle Haenel après l’annonce du prix du meilleur réalisateur attribué à Polanski, la tribune de Virginie Despentes, On se lève et on se barre, dénonçant "une orgie d’impunité", la démission collective ensuite de la direction de l’Académie des Césars sous la pression des professionnels, ont fait de cette édition mouvementée un évènement sans précédent dans l’histoire de l'institution.

Cette année, l’enjeu était d’abord de montrer que tout a changé pour le mieux. Le règlement a été toiletté et quelques anciens membres de droit "écartés", tels que Roman Polanski, par exemple. Totalement renouvelée, la composition de l’Académie des Césars est désormais paritaire à tous les étages. Véronique Cayla, ex-patronne d’Arte et auparavant du CNC et le réalisateur Eric Toledano ont été élus respectivement présidente et vice-président de l’assemblée générale de l’Académie des Césars pour un mandat de deux ans. Deux professionnels qui ont bonne réputation.

Pour présider et animer la cérémonie, un autre duo de choix : Roschdy Zem et Marina Foïs.

Un président de rêve ce Roschdy Zem, il coche toutes les bonnes cases pour endosser le rôle. Celle de la diversité, bien sûr. Mais aussi celle de la légitimité (Le César du meilleur acteur obtenu l’année dernière pour Roubaix, une lumière, venant couronner une longue carrière riche en bons films), celle de la méritocratie, et enfin la case tout aussi importante du rassembleur de la grande famille du cinéma français en pleine tourmente, Roshdy Zem est comédien, réalisateur, et scénariste, aussi réservé que courtois dit-on, le profil idéal pour rabibocher les frères et soeurs fâchés.

Côté cour comme côté jardin le casting est impeccable, mais es-ce suffisant pour réussir une bonne production ?

Sami Bouajila meilleur acteur, Laure Calamy meilleure actrice

Dès les premiers prix, la soirée est placée sous le signe de l’affirmation de la diversité. Fathia Youssouf, 14 ans, reçoit en larmes le César du meilleur espoir féminin pour sa remarquable prestation dans Mignonnes de la franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré.

De son côté, Jean-Pascal Zadi reçoit le prix équivalent pour son rôle dans Tout simplement noir qu’il a réalisé. Particulièrement en forme, il a été à la fois reconnaissant vis-à-vis de ceux qui ont ouvert la brèche : Euzhan Palcy, Isaac de Bankolé, Omar Sy, Ladj Ly …: "il faut faire confiance au temps et il faut voir le temps en temps long", et contestataire, citant aussi bien Dany Laferrière que Franz Fanon pour exprimer sa colère : "J'ai envie de parler d'Adama Traoré, j'ai envie de parler de Michel Zecler, et ce n'est pas fini… On peut se demander si notre humanité compte lorsque l'esclavage a été retenu comme crime contre l'humanité en 2001 et qu'aujourd'hui, dans l'espace public, certaines personnes qui ont activement participé aux crimes contre l'humanité sont glorifiées par des statues.". Propos aussi forts que prévisibles.

Diversité diverse et variée. Le César du court-métrage a été attribué à Qu’importe si les bêtes meurent de la marocaine Sofia Alaoui, dont la mère, a-t-on apprit, possède un canapé orange à Casblanca. Et le César du meilleur acteur est revenu au franco-tunisien Sami Bouajila pour son rôle dans le film Un fils. Le moment est troublant : "J'ai souvent l'impression que les rôles nous choisissent plus qu'on ne les choisit", dit-il d’une manière élégante. Sa riche filmographie n’a rien de déshonorant, mais être de la même génération que Roschdy Zem, on imagine que ça n’a pas dû être toujours facile pour Sami Bouajila. La phrase de Sami Bouajila est une belle réponse aux mauvaises langues qui, pendant des années, colportaient qu'il n’héritait que des rôles que Roshdy Zem refusait. Le destin de la vie et le mektoub des Césars ont voulu que Sami Bouajila obtienne le César du meilleur acteur un an après Roschdy Zem.

Rien de mieux qu’un peu d’humour pour assoir la « diversité ». Marina Foïs fait un sketch (écrit par Blanche Gardin) sur les origines de l’acteur Réda Kateb : "merveilleux exemple de diversité, un acteur asiatique qui joue tous les rôles, les français, les arabes, et jamais de rôle d’asiatique". Interloqué, Réda Kateb, visiblement pas au courant du texte, rétorque: "Je suis français, de père algérien et de mère techécoslovaque". L’ambiance est bonne enfant, on rigole, relax, on n’est plus dans le monde d’avant. Ce qui donne encore plus envie de passer au monde d’après après : quand les comédiens n’auront plus besoin de préciser leurs origines.

• Crédits : Bertrand Guay - AFP

Les combats du monde d'après

Finalement les moments forts de cette soirée, par ailleurs classiquement pénible avec ses sketchs de mauvais goût et ses tunnels de remerciements sans fin, furent ceux qui échappaient au cadre fixé par les meilleures intentions de l’Académie. Pour remettre le prix des meilleurs costumes, l’actrice Corinne Masiero est arrivée dans une fausse peau d’âne ensanglantée avant de se mettre nue pour dénoncer la situation des intermittents. Un "No culture, no future" badigeonné sur son torse, et "Rends nous l'art, Jean » (pour Jean Castex) sur son dos, Corinne Masiero a imposé aux professionnels du cinéma présents à l’Olympia ce qu’ils refusent habituellement de filmer : le corps d’une femme de plus de 50 ans. Ce happening prolongeait le propos d’une Jeanne Balibar tout aussi remontée à cet effet : "En France, les femmes de plus de 40 ans représentent 51 % de la population et 8 % des rôles… Et je ne parle pas du temps de présence à l'écran où, là, ça doit être de l'ordre de 2,5 %.", a-t-elle rappelé.

Autre moment fort et éminemment politique : le discours poignant de Laure Calamy, César de la meilleure actrice pour Antoinette dans les Cévennes. Provinciale assumée, elle a défendu la politique de décentralisation de la culture, en confiant entre autres comment La Vie est belle de Frank Capra, vu dans un cinéma d’Orléans, a changé sa vie. Emue jusqu’aux larmes, elle a cependant trouvé les mots qu’il faut pour rappeler au public, en cette période de crise historique, la précarité des travailleurs du cinéma : "_Je voulais aussi remercier mon ami "Paul Emploi" (Pôle emploi), qui m'a soutenue pendant toutes ces années. Du moins, quand je pouvais lui ramener suffisamment d'heures. Sans son existence, beaucoup de projets que j'ai fait n'auraient pas forcément vu le jour_ »"