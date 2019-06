Cinéma, exposition, littérature... 5 idées pour votre week end

Chaque vendredi, Arnaud Laporte et les critiques de La Dispute vous proposent une sélection de rendez-vous culturels pour votre week-end.

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, une série. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Fauves" de Wajdi Mouawad. Une pièce très rythmé et très fluide qui relève presque de la série.

• Crédits : Alain Willaume

L’auteur-metteur en scène-comédien Wajdi Mouawad est une personnalité décidément à part dans le monde du théâtre. Ayant grandi dans le Liban en guerre, avant de transiter par la France et de s’installer au Canada, il dirige désormais le Théâtre National de la Colline, dont il maintient le soutien sans faille aux écritures contemporaines. Etudiée pour le bac français, adaptée au cinéma par Denis Villeneuve, et bien sûr dans les théâtres du monde entier, son oeuvre touche toujours autant les jeunes générations, et on doit compter aujourd’hui par centaines de milliers les adolescent·e·s qu’il a converti·e·s au plaisir du théâtre. Ce nouveau spectacle file à toute allure, en dévoilant peu à peu une histoire de famille très tourmentée, au sein de laquelle le héros cinéaste essaie de terminer tant bien que mal le montage de son dernier film.

"Fauves" texte et mise en scène Wajdi Mouawad // du 9 mai au 21 juin 2019 au Grand Théâtre au Théâtre de La Colline, Paris

L'avis des critiques :

De manière assez subtile, la pièce pose beaucoup de questions sur la filiation, l’émancipation à l’intérieur d’une famille. Il y a quelque chose de très rythmé et très fluide qui relève presque de la série. Marie-José Sirach

Wajdi Mouawad a un talent indéniable pour raconter les histoires. Mais j’ai eu l’impression d’être dans un grand mélodrame très surchargé. J’ai beaucoup de mal avec ce théâtre qui est à ce point fléché tout le temps. Cette pièce, sous des airs apparemment déconstruits, est totalement linéaire. René Solis

Même si j’ai beaucoup aimé ces quatre heures de spectacle et qu’il y a des moments très intéressants, tous les drames sont liés et cela enlève du souffle et de la magie au théâtre. Anna Sigalevitch

Un disque : "Christophe etc...". Où quand Christophe se panthéonise de son vivant

L’auteur-compositeur-interprète est apparu en pleine époque yé-yé, et a triomphé dès 1965 avec Aline. D’autres ont disparu, mais Christophe est resté, en traçant une voie singulière, qui trouve un nouveau sommet en 1975 avec Les mots bleus. Dans cet album, il revisite ses sommets en très bonne compagnie : Daho, Tellier, Yasmine Hamdam, Camille...

Christophe etc..." (Universal)

L'avis des critiques :

La démarche m’émeut car j’ai l’impression que Christophe a retaillé ses morceaux pour les chanteurs invités qu’ils aiment manifestement. (...) J'aime l'idée qu'il se panthéonise de son vivant. Clémentine Goldszal

L’album est plutôt intéressant dans les orchestrations. La voix de Christophe est incroyable. Mais elle est gâchée par des duos qui desservent les morceaux (…) Pas un seul invité n’arrive à trouver sa place. Philippe Azoury

La seule chose à sauver est la voix de Christophe. Le mélange avec les artistes fonctionne très peu. Le disque ne tient pas. Hugo Cassavetti

Une exposition : "Dora Maar". La muse de Picasso mais pas seulement...

Il était temps ! Le Centre Pompidou consacre enfin une rétrospective à Dora Maar, trop souvent présentée seulement comme une des muses de l’ogre Picasso. A travers pas moins de 500 oeuvres et documents, l’exposition montre toute l’étendue de la palette et du talent de cette photographe et peintre qui a traversé le XXème siècle.

"Dora Maar" du 5 juin au 29 Juillet // Centre Pompidou

Un livre : "Malamorte" d'Antoine Albertini. Un livre qui joue avec les clichés corses et le roman noir

• Crédits : Antoine Albertini // JC Lattès

Antoine Albertini, correspondant du Monde en Corse, passe à la fiction après plusieurs livres-enquêtes remarqués. C’est un polar, bien noir, qui nous fait voir une Corse comme seul un Corse, sans doute, pouvait nous la montrer : inquiétante, désolée, hivernale. En somme, un décor idéal pour cette enquête qui dévoile le réel sous couvert du romanesque.

"Malamorte" d'Antoine Albertini (JC Lattès)

L’intrigue est très complexe, le style efficace. Antoine Albertini joue avec tous les clichés et s’amuse avec la forme du roman noir. Grégoire Leménager

Ce livre m’a fait penser au travail de Leonardo Padura où l’intrigue n’a absolument aucune importance. Les clichés du livre policier et le style assez daté sont toujours efficaces. J'ai retrouvé à travers cette lecture le plaisir superficiel de l’enquête du roman noir. Arnaud Laporte

Il y a énormément de clichés. Et dans la volonté de dénouer le clichés, j’ai vu une forme de systématisme et de noirceur un peu plaquée et factice. L’effet de retournement est déjà vu. En revanche, le décor qui veut défaire le paysage corse traditionnel, est assez intéressant. Romain de Becdelievre

J’ai trouvé ce roman d’une simplicité et d’un systématisme ennuyeux. Rien n’est très saillant et le style est plutôt daté. La résolution finale n’a pas réussi à me faire dépasser cette impression de déjà-vu. Lucile Commeaux

Un film : "Être vivant et le savoir", d'Alain Cavalier. Un documentaire pudique et intime

Bouleversé par la lecture de Tout s’est bien passé, d’Emmanuèle Bernheim, qui y racontait comment elle avait aidé son père à mettre fin à ses jours après un accident cardio-vasculaire, Alain Cavalier a proposé à l’auteure d’en faire un film, dans lequel il jouerait lui-même le rôle du père. Mais c’est la romancière qui partira la première, victime d’un cancer.

"Être vivant et le savoir" d'Alain Cavalier

