Cinéma, langage, Europe... l'entretien exclusif avec Jean-Luc Godard en 6 extraits

Alors que sa présence est plus que rare dans les médias, Jean-Luc Godard a choisi de se confier sur l’antenne de France Culture. A quelques jours de la diffusion de son dernier film Le Livre d’image sur Arte, le cinéaste a reçu Olivia Gesbert chez lui à Rolle, en Suisse, où il vit et travaille. L’occasion pour lui d'exposer quelques-unes de ses réflexions sur l'image au cours d’un entretien, qui passe ce lundi 15 avril dans La Grande Table. Différents thèmes sont abordés : le cinéma, mais aussi le monde d’aujourd’hui, l’Europe, la langue et les langages de la création,… et même les journalistes.

6 extraits : rêves, numérique, festivals, Macron...

"Les journalistes ne sont pas des gens malheureux, hélas pour eux" : le réalisateur fait écho à Elias Canetti qui avait dit "Nous ne sommes jamais suffisamment tristes pour que le monde soit meilleur". S’ensuit une réflexion sur les va-et-vient de ses états de tristesse en tant que cinéaste, mais aussi ses réflexions fondatrices avec ses compagnons de la Nouvelle vague :

La peinture est comme une île dont on s’approche et qu’on n'atteindra jamais. Jean-Siméon Chardin

En citant le célèbre peintre, Godard fait une analogie avec sa vision du cinéma comme langage. Mais également comme expression de ses rêves, auxquels il accorde davantage d’attention avec l’âge :

Interrogé par Olivia Gesbert à propos des erreurs de l’Europe, Jean-Luc Godard expose sa vision de l’Europe politique :

Le réalisateur a aussi profité de l’entretien pour faire un retour très ironique sur la politique d’Emmanuel Macron :

"L’archéologue cherche et sculpte l’histoire" : la disparition du DVD et la puissance nouvelle des plateformes numériques sont synonymes pour lui de la disparition du travail d’archéologie cinématographique qu’il a pu effectuer par le passé.

Dans ce dernier extrait, le réalisateur exprime une réserve vis-à-vis des festivals d’aujourd’hui. "Les festivals me paraissent pareils aux réunions de dentistes ou bien d’automobilistes" :