Cinéma, roman, spectactes... 5 idées pour votre week end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, du théâtre, un opéra, une exposition, un livre, une film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Le Grand théâtre d'Oklahama". Une plongée dans l’univers étrange, inquiétant et énigmatique de Kafka par les comédiens handicapés de l’atelier Catalyse.

C’est l’histoire d’une fille de paysans bretons qui a découvert le théâtre par le biais de son travail d’éducatrice dans un établissement qui s’occupait d’hommes et de femmes handicapés mentaux à Morlaix. Inventant là un atelier théâtre, elle allait changer sa vie en même temps que celle des patients. Elle crée avec eux l’atelier Catalyse et fonde le Théâtre de l’Entresort, qu’elle continue de diriger à Morlaix. Plus de 30 ans après sa naissance, cette aventure artistique exemplaire a enfin été mise en lumière grâce au Festival d’Avignon, où Louarn a créé en 2016 Ludwig, un roi sur la Lune, spectacle miraculeux, qui a reçu tous les suffrages. Nouvelle création l’été dernier dans la Cité des Papes, pour une relecture des derniers écrits de Kafka, auteur qui devient ici lumineux mais aussi terriblement drôle, par la grâce de ses interprètes.

L'avis des critiques :

On entend la question de la culpabilité et de la soumission, l’enjeu politique et social. Hélène Delprat qui assure la scénographie est une grande plasticienne. Les comédiens nous font entendre ce texte avec une grande intensité. Je vois des comédiens qui me transmettent leur accès particulier au texte. Arnaud Laporte

C’est un spectacle très intéressant dans sa manière de retransmettre l’ambiguïté de Kafka. Pour moi, le texte n’est pas à la hauteur du texte d’origine. C’est vraiment un théâtre de la nature qui ne remplit pas ses promesses, on est juste dans une sorte de mécanique administrative. C’est pourtant un spectacle très savant et magnifique formellement. Caroline Châtelet

Ils sont totalement dans le jeu. Le rapport est au-delà du jugement esthétique. Tous les thèmes sont abordés sans pathos. Il y a un défi permanent, avec une exécution chaotique. L’approche extrêmement crue sans aucun recul sur le texte, donne une approche imparfaite, mais qui fonctionne. Thomas Corlin

C’est une metteuse en scène absolument formidable qui mène depuis plus de 30 ans un travail exemplaire. Ils ont tous des corps dansants, sont dans une présence physique absolument permanente. Je trouve Guillaume Drouadaine complètement inouï. Il est formidable d’entendre aussi bien cette dimension humoristique. René Solis

Le Grand théâtre d'Oklahama - Madeleine Louarn & Jean-François Auguste (Avignon 18) - du 31 janvier au 9 février à la MC 93 puis le13 février : Ferme du buisson - Scène Nationale de Marne-La-Vallée et les 20 et 21 mars : Le Quartz - Scène Nationale de Brest

Un opéra : "Il Primo Omicidio", Romeo Castellucci explore la dimension métaphysique de Scarlatti

• Crédits : Bernd Uhlig, Opéra national de Paris

L’Opéra de Paris enchaîne les évènements, qui propose en ce début d’année un spectacle mis en scène par Dmitri Tcherniakov, et un autre signé par Romeo Castellucci, soit deux des plus passionnants metteurs en scène de notre époque. René Jacobs, à qui la musique baroque doit tant, est dans la fosse pour cette vision de l’histoire d’Abel et Caïn.

L'avis des critiques :

C’est une gageure de vouloir mettre en scène cette pièce-là. Elle est d’une expressivité et d’une intensité dramatique qui dépasse sa qualité d’oratorio. La mise en scène réussit à en faire quelque chose qui n’est pas décollé du sens même de l’œuvre. Même s’ils sont très différents d’un point de vue plastique, ces deux actes sont dans une correspondance musicalement. Lucile Commeaux

A l’époque déjà, la création de l’oratorio s’est faite contre le théâtre. Il y a pourtant de la théâtralité partout. Castellucci multiplie les symétries, entre les deux parties, entre les personnages. Jacobs a réussi à mettre Garnier à la talle de Bastille en se déployant à la mesure de cette salle. Il en a fait presque un concerto pour violon qui est sublime. J’ai toutefois été très déçu par les voix. Charles Arden

C’est une œuvre dans laquelle il y a très peu d’action théâtrale, ce sont plutôt de longs monologues dramatiques. Face à une matière dramatique aussi ténue, Castellucci prend le parti de l’abstraction. Plastiquement, c’est un spectacle très beau, mais je me suis un petit peu ennuyé, parce que c’est davantage un rituel que du véritable théâtre. C’était une très bonne distribution. Emmanuel Dupuy

"Il Primo Omicidio", de Scarlatti - Direction musicale : René Jacobs - Mise en scène : Romeo Castellucci - jusqu'au 23 février à Opéra Garnier

Une exposition : "Such a Morning" Amar Kawar nous invite à penser nos excès

• Crédits : Copyright Amar Kanwar Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery New York, P

Pour celles et ceux qui n’auraient pu aller à la Documenta 14 à Athènes et à Cassel en 2017, la Galerie Marian Goodman présente le dernier film d’Amar Kanwar, ici accompagné d’une série d’installations, pour essayer d’analyser les limites entre la parole et le silence, la peur et la liberté, la démocratie et le fascisme.

L'avis des critiques :

Il y a des lettres, mais pas de message, des corps, mais pas de paroles. C’est quelqu’un qui se met en retrait pour ne pas dire qu’il a une vie monastique. Les lettres qui viennent à la fin de l’exposition donnent un certain nombre de réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Il passe de l’obscurité du monde actuel et de la violence, à l’horizon. C’est d’une beauté folle. Corinne Rondeau

C’est très beau et surprenant, puisque différent du travail antérieur d’Amar Kanwar, qui était plus proche du documentaire et de formes de réalités. On est plus dans l’univers du conte et de la parabole. Ce film extrêmement contemplatif et méditatif est aussi plein d’humour. C’est un film qui souligne le fait que nous n’avons pas de réponses. J’ai quand même trouvé ces petites installations peut-être un peu nombreuses dans la dernière partie. Anaël Pigeat

C’est une exposition qui se concentre sur un long-métrage d’Amar Kanwar. Les œuvres sont issues du film qui donne à voir une histoire sans paroles. Les mots chez Amar Kanwar apparaissent généralement uniquement de manière écrite, sur l’écran. Il s’agit d’un voyage sensoriel dans un train. La seule chose sûre et permanente, c’est que rien ne l’est. Sandra Adam Couralet

"Amar Kanwar : Such a Morning" jusqu'au 7 mars // Galerie Marian Goodman

Un roman : “Hélène ou Le soulèvement”, d’Hugues Jallon. Le tableau vivant d'un amour impossible.

• Crédits : Verticales

Ancien PDG des éditions La Découverte, actuel patron des éditions du Seuil, Hugues Jallon n’en oublie pas pour autant qu’il est écrivain lui-même, et sort un nouveau roman aussi beau qu’énigmatique, dans lequel cette Hélène contemporaine a beaucoup à voir avec celle qui déclencha l’une des plus anciennes guerre de la Méditerranée.

“Hélène ou Le soulèvement”, d’Hugues Jallon (Verticales)

Un film : "Nuestro Tiempo", de Carlos Reygadas. Le couple jusqu'à l'abîme.

Le monde se divise en deux, entre celles et ceux qui ont aimé Post Tenebras Lux, précédent film du cinéaste, et les autres. Farouchement dans la première catégorie, très minoritaire par rapport à la seconde, je ne peux que vous recommander d’aller voir le nouveau film du mexicain, qui creuse au plus profond d’une relation de couple, jusqu'à l'abîme.



"Nuestro Tiempo", de Carlos Reygadas

