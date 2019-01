Cinéma, spectacle, BD... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un opéra, une exposition, une BD, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Arctique", le thriller théâtral d’Anne-Cécile Vandalem

Révélée avec Tristesse, un spectacle qui usait magistralement de la vidéo, l’auteure-metteure en scène-interprète remet le cap au Nord, et même sur le Grand Nord, dans ce thriller politique qui nous propulse en 2025. Réchauffement climatique oblige, la fonte des pôles a fait du Groenland un lieu hautement stratégique. Tous les coups sont permis pour avoir sa part du gâteau.

Un opéra : "Les Troyens", Dmitri Tcherniakov réinvente l'opéra de Berlioz

• Crédits : Vincent Pontet / Opéra national de Paris

C’est sans nul doute l’un des évènements de l’année sur les plateaux lyriques. Tcherniakov nous ayant habitué à déconstruire les livrets, pour mieux fouiller les questions à ses yeux essentielles, les puristes devront avoir le coeur bien accroché pour voir comment il s’est emparé du monumental opéra de Berlioz, pour un spectacle de plus de cinq heures !

L'avis des critiques :

Ils ont coupé tout ce que Berlioz appelait les pantomimes ainsi que le ballet. En tout état de cause, il n’y a pas de raison particulière de couper ces passages-là plutôt que d’autres. Il y a une scène qui comptait beaucoup aux yeux de Berlioz, une scène où deux Troyens évoquent leurs amours avec des Carthaginoises. Tcherniakov est dans un domaine familier avec celui de l’actualisation, en revanche c’est moins le cas avec Carthage. Laurent Bury

Rétrospectivement, je ne regrette pas vraiment le ballet vu la direction d’orchestre. En revanche, je regrette beaucoup ce duo très Shakespearien, ce moment comique avant la grande tragédie. Troie est quand même plus convaincant que Carthage. Tcherniakov sait occuper cet immense plateau de Bastille. Je ne vois pas du tout la nécessité de nous montrer une relation incestueuse entre Cassandre et Priam. Emmanuelle Giuliani

Je ne vois pas pourquoi l’Opéra de Paris, qui a une mission patrimoniale, mutile ce que Berlioz considérait comme son chef d’œuvre. D’un point de vue dramatique, cela pose problème. J’ai eu l’impression dès le départ qu’il y avait dans ce spectacle quelque chose qui sonnait faux, que les éléments étaient plaqués sur l’œuvre sans véritable adhérence. Il y a une dichotomie entre ce qu’on entend et ce qu’on voit. Emmanuel Dupuy

Une exposition : "Que fut 1848 ?" une illustration des interférences entre pratiques artistiques et monde économico-politique.

• Crédits : Aurélien Mole

Théoricien de l’art, auteur et commissaire d’exposition, Arnaud Dejeammes s’intéresse aux pratiques artistiques qui s’emparent de l’économie en tant qu’objet esthétique, matériau ou terrain d’intervention. Il a imaginé cette exposition du Frac Grand Large autour de la révolutionnaire année 1848. Toute résonnance avec notre époque n’y est évidemment pas fortuite.

L'avis des critiques :

1848, c’est le premier soulèvement de la classe ouvrière parisienne, qui donne lieu à la mise en place de la Seconde République. Tout l’enjeu est d’en voir les résonances dans le monde contemporain, en faisant dialoguer des pièces. Quand on entre dans le détail c’est assez inégal. L’intelligence du commissaire est de dépasser le pouvoir propre à l’art dans ses gestes curatoriaux. Sarah Ihler-Meyer

L’écueil à éviter serait de donner dans la pédagogie et le cours d’histoire. J’aurais trouvé intéressant que l’art vienne questionner cette lecture historique et ne tombe pas trop dans le démonstratif. Or, beaucoup d’œuvres sont très démonstratives, on tombe dans certaines facilités. Les vitrines me paraissent être davantage une façon de valoriser les collections du Musée des Beaux-Arts. Florian Gaité

Ce titre a presque quelque chose du faux-ami. Ce n’est pas une leçon d’histoire, qui pourrait être assez pesante. L’œuvre « 1848 !!! » donne avec ses phrases au futur, toute sa souplesse et sa fantaisie à l’exposition. C’est une exposition à la fois très libre et très nourrie, très savante. Tout circule très bien dans l'espace de l'exposition. Anaël Pigeat

Un roman : "L'Homme sans talent", le chef d'oeuvre de Yoshiharu Tsuge

• Crédits : Yoshiharu Tsuge // Atrabile

Publié dans les années 80 au Japon, traduit en français par ego comme x en 2004, le livre phare du du watakushi manga -l’autofiction en BD- était devenu introuvable. Cette réédition chez Atrabile permet de mesurer l’impact profond de cette oeuvre séminale, et de remettre Yoshiharu Tsuge à la place qu’il mérite : tout en haut !

Un film : "Un grand voyage vers la nuit", une expérience cinématographique de Bi Gan

Si le titre chinois du film, Derniers crépuscules sur la terre vient d’une nouvelle de

Roberto Bolaño, le titre choisi pour l’international, Long Day’s Journey Into Night est le titre d’une pièce d’Eugene O’Neill. Quand on sait le soin que Bi Gan attache aux titres mais aussi aux noms de ses personnages, on aura déjà là deux indices de taille pour affronter ce nouvel opus, oeuvre majeure de 2h20, dont toute la dernière partie est composée d’un plan-séquence de près d’une heure, et en 3D. Trois ans après Kaili Blues, le cinéaste chinois revient avec un film qui doit autant à Wong Kar Wai qu’à David Lynch, autant à Chagall qu’à Modiano, références toutes revendiquées par Bi Gan. Mais ce qui compte, et qui emporte l’adhésion, c’est que toutes ces influences sont ici digérées, pour donner naissance à un art cinématographique qui n’appartient qu’à Bi Gan.