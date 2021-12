Cinéma : "Spielberg n'est pas un roi de la comédie musicale, c'est un amoureux de West Side Story"

Avec West Side Story, Steven Spielberg signe ici la deuxième adaptation filmée de la comédie musicale éponyme de 1957. Film d'enfance du réalisateur, celle de 1961 réalisé par Jerome Robbins et Robert Wise, avait placé la barre haut en remportant 10 Oscars et demeurant, depuis, un classique du genre.

Alors, pourquoi faire revivre soixante ans plus tard, cette histoire d'amour et de rivalité ? En lui insufflant un propos politique plus appuyé que dans la version de Robbins et Wise, sur des sujets toujours d'actualité - l'immigration, la violence sociale - et en y ajoutant des plus contemporains comme la place des femmes et le genre, la version de Steven Spielberg modernise ce grand classique.

Alors, de quoi parle le film ?

L'intrigue a lieu dans le quartier de l'Upper East West new-yorkais des années 1950. Un territoire disputé par deux bandes de jeunes aux origines différentes : les Jets d'un côté, issus de la classe ouvrière blanches ; les Sharks de l'autre, jeunes portoricains récemment arrivés. L'animosité entre les gangs se renforce lorsque Tony, l'un des fondateur des Jets qui s'est mis en retrait, et Maria, la sœur du chef de file des Sharks, tombent amoureux. Autour de ces Roméo et Juliette à l'américaine, la situation s'engrène, alimentée par une haine déraisonnable, jusqu'à la fatalité.

Les avis de nos critiques

Pour Thierry Chèze, "c'est un film qui se veut plus politique"

La bande-annonce lui avait "coupé toute envie d'y aller". Finalement, Thierry Chèze a été conquis par "ce vrai grand spectacle à voir au cinéma". Plus long que la version de 1961, le film permet de "tisser un lien entre ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, et de dire : les mêmes causes produisent les mêmes effets. [...] C'est un film qui se veut plus politique". Le résultat : un film "ludique" où les intentions de Spielberg apparaissent comme "des clignotants pour dire voilà ce que je veux faire".

Comédie musicale à succès oblige, on attends les tubes - Tonight, America, I feel pretty. "C'est la même chose, mais jamais tout à fait pareil, et qui s'adapte avec l'ouverture voulue par Spielberg, note le rédacteur en chef du magazine Première qui a aimé retrouver ces airs, On sent bien que tout le monde s'est amusé à son poste, que ce n'est pas juste le plaisir de Spielberg. J'avais le plaisir de voir ces gens savourer ce travail de repartir d'un classique et d'en faire autre chose."

Si Thierry Chèze se retrouve dans l'avis de Lucile Commeaux, productrice de l'émission, concernant des scènes de danse "trop découpées" et "manquant de plan d'ensemble", il y voit "une concession" du réalisateur qui "connaît ses limites" : "Spielberg n'est pas un roi de la comédie musicale : c'est un amoureux de West Side Story".

Pour Charlotte Garson, "Spielberg refait tout plutôt bien, mais assez longuement, de manière assez scolaire"

Réadapter demande une réflexion sur ce qu'on apporte de nouveau, "on attend une intention de l'auteur", considère Charlotte Garson, rédactrice en cheffe adjointe des Cahiers du cinéma. Outre le rôle de transmission à la nouvelle génération, la "remise à jour de certains aspects, la violence, la lutte des classes et de la lutte également entre les ethnies, déjà présents dans l'original", n'a pas entièrement convaincu la critique.

Une mise aux goûts du jour qui se fait notamment par la représentation des rapports du genre, avec le personnage d'Anyways, personnage transgenre dans la version 2021, ou encore dans l'effacement du roulement des R dans l'interprétation de I feel pretty.

"J'ai eu l'impression que Spielberg refaisait tout plutôt bien, dans le soin apporté aux choses, mais assez longuement, de manière assez scolaire, et avec des petites corrections qui ne méritent pas, à mon avis, une entreprise aussi coûteuse et ambitieuse."

"On a des voix qui travaillent vraiment du côté lyrique"

L'époque aurait pu faire craindre à une actualisation des voix allant vers la pop, "en l'occurrence, on a des voix qui travaillent vraiment du côté du lyrique", souligne Lucile Commeaux, qui y voit "presque un opéra filmé". La direction musicale y est sans doute pour beaucoup : à sa tête, Gustavo Dudamel, le directeur musical de l'Opéra de Paris, qui en fait "une version beaucoup moins sèche que celle de Bernstein".

Côté actualisation de l'histoire, le West Side Story version Spielberg permet de complexifier légèrement les questions de classe, notamment en donnant "plus de psychologie aux personnages, comme le personnage de Tony, plus épais parce qu'il parle de son expérience en prison".

Et maintenant, à vous de vous faire votre avis !