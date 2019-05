Cinéma, théâtre, exposition... 5 idées pour votre week-end [4 et 5 mai]

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un opéra, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "L'amour en toutes lettres. Questions sur la sexualité à l'abbé viollet". Un spectacle documentaire incisif et incarné sur le désir entravé par la religion

L’historienne Martine Sevegrand a fait des 120 lettres reçues par l'abbé Jean Viollet entre 1924 et 1943 la matière première d’un livre publié en 1996. Viollet était le fondateur de l'Association du Mariage Chrétien, et à ce titre responsable de revues s'intéressant aux droits et devoirs des époux, notamment en matière de sexualité. Par le biais de ces lettres, nous avons ainsi accès à des pans entiers de la vie intime de catholiques fervents, à une époque où la seule contraception acceptée par l'Église était la continence. Dans chacune de ces missives, des questions. Comment limiter les naissances ? Est-ce pécher, pour une femme, de se refuser à son mari ? Dans quels cas est-il possible de faire annuler un mariage ? Le metteur en scène Didier Ruiz donne des voix à ces paroles secrètes, et questionne notre propre rapport à la sexualité.

L'avis des critiques :

Il y a des choix de mise en scène très modestes mais en même temps efficaces. Il y a du jeu, une présence. C’est vraiment un spectacle qui donne à entendre toute la soumission, la souffrance, l’absence de révolte de personnes domestiquées par une religion. Caroline Châtelet

C’est un spectacle documentaire incisif et incarné sur le désir entravé par la religion. Philippe Chevilley

J’ai trouvé les comédiens très puissants, très incarnés. Il y a une vraie proposition théâtrale. Arnaud Laporte

D’un point de vue documentaire, j’ai été assez bouleversée. Mais je cherche en vain le théâtre. J’aurais pu lire ce spectacle, j’aurais eu la même émotion. Fabienne Pascaud

Un opéra : "Orphée et Eurydice", de Gluck. Une mise en scène moderne soft...

Dans ce DVD, on retrouvera avec un bonheur immense l’oeuvre maîtresse de Gluck, avec un Juan Diego Florez de rêve dans le rôle d’Orphée. Mais cette production marque aussi par la présence de l’orchestre sur scène, et l’alliance du metteur en scène John Fulljames et du chorégraphe Hofesh Shechter, faisant de spectacle une oeuvre d’art totale !

L'avis des critiques :

J’ai trouvé le choc frontal entre le langage chorégraphique contemporain, qui a quelque chose de très physique et animal, et le classicisme de la musique de Gluck assez saisissant et même assez jouissif lors du ballet final. Il y a une alchimie assez paradoxale. Emmanuel Dupuy

Il y a une idée de collectif qui est très séduisante. (…) Mais je suis un peu déçue par la dimension chorégraphique alors que la partition inviterait à une gestuelle plus inventive et originale. Emmanuelle Giuliani

Une mise en scène moderne soft, un très bon Orphée et un orchestre que j’ai trouvé personnellement décevant. Laurent Bury

"Orphée et Eurydice", de Gluck - Direction musicale : Michele Mariotti - Mise en scène : John Fulljames / Hofesh Shechter // En DVD chez Belvedere

Une exposition : "La collection Courtauld, un regard sur l'impressionnisme", plus qu'une exposition de chefs-d'oeuvre.

La Fondation Louis Vuitton nous a habitué à présenter des chefs d’oeuvre du monde entier, mais il ne faudrait pas bouder notre plaisir. Si cette exposition est petite par l’espace qui lui est dédiée, elle offre une densité de chefs d’oeuvre au mètre carré proprement hallucinante. Manet, Gauguin, Renoir, Van Gogh, les grands maîtres sont là, et avec des oeuvres parmi les plus belles.

L'avis des critiques :

Ce n’est pas qu’une exposition de chefs-d’oeuvre mais vraiment une recontextualisation et une histoire matérielle de la valeur. Elle nous explique comment on arrive à considérer comme chefs-d’oeuvre certaines oeuvres avant même qu’on ne les ai vues. Ingrid Luquet-Gad

Une des vertus de cette exposition réside dans le déplacement de cette collection de la Courtauld Gallery à la Fondation Louis Vuitton. L’effet de ce déplacement est de réduire le rapport intime qu’on a avec les oeuvres et le coté domestique que pouvait avoir l’accrochage à Londres. Cela change un peu le regard que l’on peut avoir sur certaines oeuvres. Anaël Pigeat

Il y a un regard de la peinture. Même si cette peinture a une dimension naturaliste, je pense que cela tient aussi à une certaine manière de voir l’art chez Courtauld. Corinne Rondeau

Un roman : "Les Pierres" de Claudio Morandini. Un roman qu’on fait jouer comme on fait jouer une boîte à musique.

Attention : les pierres de ce roman ont leur vie propre. L’action se déroule entre deux villages de montagne, Sostigno (en bas) et Testagno (en haut), dont la vie va se trouver complètement bouleversée quand les habitants vont se rendre compte que les rochers, les cailloux ou les galets de la rivière se déplacent tout seuls. Drôle et terrifiant.

L'avis des critiques :

J’ai lu ce livre comme une espèce de petit conte. J’ai eu l’impression qu’on me racontait une histoire, une légende de village. C’était un peu régressif, un petit peu enfantin (…) J’ai passé un très bon moment en le lisant. Clémence Pouletty

C’est à la fois un humour qui se développe mais aussi un drame social et surréaliste où l’auteur marche toujours sur un fil sans jamais en tomber. (...) C’est assez rare d’avoir un auteur qui prend autant de plaisir et nous donne autant de plaisir à faire vraiment de la littérature. Jean-Christophe Brianchon

C’est un roman qu’on fait un peu jouer comme on fait jouer une boîte à musique. Il y a une espèce de narration parfaite très agréable. François Angelier

"Les Pierres" de Claudio Morandini (Anarchasis)

Un film : “Jessica forever”, où quand la science fiction se fait rurale.

Voilà un film qui laissera sans doute perplexe tant il pose de questions. A travers la figure de Jessica, comme une mère entourée des jeunes gens qu’elle recueille, c’est une fable sur la violence, le rejet et la notion de famille choisie qui est traitée, mais en laissant de grandes part d’ombre sur le monde dans lequel elle se déroule.

"Jessica forever”, de Caroline Poggi, Jonathan Vinel

