Cinéma, théâtre, musique... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Gardiennes". "C’est intéressant en tant qu’homme de voir cette pièce".

Seule en scène, l’auteure et interprète fait vivre devant nos yeux une saga familiale féminine, depuis la “zone” de la Porte de Vanves jusqu’à elle-même. C’est une litanie douloureuse mais aussi joyeuse de destins de femmes, assignées-résignées, des grossesses multiples aux nombreux avortements clandestins, jusqu’à briser le joug du patriarcat, et arracher sa liberté.

L'avis des critiques :

Je trouve important que les jeunes générations entendent cette histoire-là. C’est un spectacle qui à l’évidence touche et m’a beaucoup touché. Comme dans « La Fin de l’homme rouge », on recueille des témoignages qu’on coud ensemble pour en faire des monologues. Fanny Cabon a la force et la douceur de porter les choses assez frontalement. Cela m’a particulièrement touché. Arnaud Laporte

Ce sont des choses qu’on oublie et qui sont pourtant proches de nous. Je suis assez partagée sur le spectacle que j’ai trouvé très intéressant dans une première partie. Il y a des moments dans l’écriture où cela fonctionne bien avec une forme de radicalité. Sur la longueur, je pense qu’elle aurait pu créer plus d’effets. Il serait courageux de porter jusqu’au bout la violence sur une scène. Lucile Commeaux

Tout cela sonne très juste. Mais c’est une pièce qui est livrée brute. On a une mise en scène avec un peu de complexité, des petits trucs qui finalement alourdissent le propos, alors que le texte est assez fort comme ça. Cela a manqué de transposition, de recul face au sujet. Cela a manqué de théâtre. Assumer le documentaire aurait été intéressant, mais les gens sont touchés et en cela c’est réussi. Marie Sorbier

C’est intéressant en tant qu’homme de voir ce spectacle. Les thématiques peuvent paraître un peu banales, mais sont assez fortes et touchent au premier degré. Je trouve qu’elle joue assez bien la gouaille dans son jeu des années 20 et 30, puis en revenant vers le naturel d’aujourd’hui. Il manque peut-être ce petit coup de fiction, de fantaisie, qui ferait qu’on passe à autre chose, à un propos qui n’est pas univoque. Philippe Chevilley

"Gardiennes", de et avec Fanny Cabon- Mise en scène : Bruno de Saint Riquier - Du 26 octobre 2018 au 30 juin 2019 // Théâtre du gymnase

Un disque : "Mademoiselle", Julie Fuchs chante le belcanto

Julie Fuchs enchante les plateaux lyriques du monde entier, et nous offre le beau cadeau de ce disque de Bel Canto, avec son lot de raretés au programme. Accompagnée de l’Orchestre national d’Île-de-France, dirigé par Enrique Mazzola, la soprano française déroule un programme de rêve, en français, italien et espagnol.

L'avis des critiques :

C’est un programme intéressant parce qu’on y entend beaucoup de choses inconnues. De là à dire que son agencement est toujours aussi emballant et enthousiasmant... Il y a quelques petites choses un peu curieuses. Je ne suis pas sûr qu’il y ait grand-chose dans le disque qui correspond à ce qu’elle chantera bientôt sur scène. Le Berlioz m’étonne un peu, il n’a pas vraiment sa place dans un récital consacré à des airs d’opéra. Laurent Bury

C’est un disque qui est extrêmement agréable à écouter, pas seulement grâce à la soprano qui a toujours ce timbre merveilleux, très rond, solaire, mais aussi grâce à l’orchestre. On a à chaque air, l’atmosphère musicale qui lui convient. Elle a un tempérament théâtral extrêmement poussé et on en profite énormément. Le livret est la grosse déception du disque puisqu’il n’y a aucun texte. Sophie Bourdais

Il y a deux choses qui m’énervent dans ce métier : les titres d’albums et les artistes omniprésents sur « Instagram ». Je crois que « Mademoiselle » est le mot de la langue française qui m’énerve le plus puisqu’il s’agissait d’un mot extrêmement machiste. Elle montre ici l’évolution de son répertoire plutôt italianisant et l’assise vocale, le lyrisme vers lequel elle va. Charles Arden

"Mademoiselle", de Julie Fuchs Deutsche Grammophon

Une exposition : "Art brut japonais II" à la Halle Saint Pierre. Des oeuvres sidérantes

La Halle Saint-Pierre, Musée d’art brut et d’art singulier, poursuit inlassablement depuis bientôt un quart de siècle la belle mission qu’il s’est assigné : ouvrir notre regard sur un art différent, longtemps tenu à la marge. Huit ans après un premier volet qui connut un grand succès, on peut y voir en ce moment les oeuvres d’une cinquantaine de créateurs japonais.

L'avis des critiques :

J’ai été assez étonnée par la qualité de certaines œuvres qui étaient sidérantes. On se demande pourquoi cela se restreint à un espace uniquement art brut. C’est d’une très grande qualité plastique. Ce qui m’a vraiment intéressée, c’est cette importance du monde extérieur pour ceux dont on imagine tout de suite qu’ils sont enfermés dans leur monde intérieur. Corinne Rondeau

C’est pour moi une véritable découverte. On voit de plus en plus d’art brut aujourd’hui. On a des artistes très jeunes et on voit l’influence du folklore japonais avec ces monstres, les yōkai, qui habitent l’exposition. Certains artistes m’ont plus parlé que d’autres comme Takayuki Ayama. Yasmine Youssi

J'ai beaucoup aimé découvrir des artistes très jeunes. on retrouve dans la cinquantaine d'artistes tous les fondamentaux de l'art brut. Ce qui m’a intéressé au-delà des fondamentaux, ce sont les origamis. Il y a des choses étonnantes, qui étendent le domaine de l’art brut. Des individualités très fortes émergent. J'ai trouvé cela plein de vitalité. Stéphane Corréard

"Art brut japonais II" jusqu'au 10 mars // Halle Saint Pierre, Paris + Catalogue disponibles aux éditions Halle Saint Pierre

Un roman : "Anne-Sarah K", Mathieu Simonet utilise ses propres yeux pour lutter contre la cécité de son amie.

Amis depuis le collège, tous deux devenus juristes, mais aussi écrivains, Mathieu et Anne-Sarah ne se sont jamais perdus de vue, jusqu’à ce que la jeune femme confie au jeune homme qu’elle allait justement perdre la vue. Après un film documentaire qu’il lui a consacré, Mathieu Simonet publie aujourd’hui un livre sur son amie.

L'avis des critiques :

C’est un livre qui continue l’œuvre que Mathieu Simonet crée autour de sa propre vie et autour de ceux qu’il connaît. C’est une histoire qui s’élargit au fur à mesure, puisque c’est non seulement une histoire sur eux, mais aussi sur toute une galerie de personnages. C’est un livre qui m’a beaucoup touché et beaucoup fait rire. Il utilise ses propres yeux pour lutter contre la cécité de son amie. Laurent Nunez

J’étais assez séduite par la forme, même si je ne suis pas très convaincue par le livre. C’est un livre qui peut contenir plusieurs paroles, avec la mise en place d’un réseau de personnages, qui finissent par former une forme de microcosme parisien. En termes de forme, ce livre se délite. La fin ne m’intéresse plus du tout. Dans le film, il y a quelque chose de déceptif à la découvrir vraiment. Lucile Commeaux

Mon intérêt s’est délité au cours de la lecture. Cette écriture très à plat, très factuelle, m’a empêché d’entrer dans leur cercle. Je comprends cette mise à distance, mais il n’y a pas d’empathie, ce qui m’a tenu à part. J’aurais aimé voir des enjeux sortir. Arnaud Laporte

Je trouve qu’il parle bien de sa démarche bibliographique. J’ai lu ce livre avec beaucoup d’intérêt, de plaisir et d’admiration. Il a un tact infini pour parler de cette amie et il le fait très bien, sans jamais susciter la moindre pitié. Le livre est très beau et a une façon de restituer le passage du temps. Ce personnage d’Anne-Sarah est tellement extraordinaire que dans une fiction je n’y croirais pas. Grégoire Leménager

"Anne-Sarah K", de Mathieu Simonet // Seuil

Un film : « Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares", de Radu Jude

Il y a une vitalité toute particulière au cinéma roumain pour parler de politique. Sans doute parce que la politique a si longtemps régi leurs vies, jusque dans l’intimité, les cinéastes de ce pays semblent avoir la bonne distance et toute la légitimité pour revisiter sans ménagement l’histoire récente, toujours avec une bonne dose d’humour très noir. C’est une fois encore le cas avec Radu Jude, qui nous raconte comment une jeune metteuse en scène cherche à monter une reconstitution d’un épisode tragique et infâme au cours duquel l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs à Odessa, en 1941. En voulant montrer son travail sur la place centrale de Bucarest, la jeune femme va se retrouver confrontés à 1001 problèmes, tous plus absurdes les uns que les autres. Ce faisant, le cinéaste parle très clairement de la force du racisme et de l’antisémitisme d’aujourd’hui.

« _Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares_", de Radu Jude