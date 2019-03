Cinéma, théâtre, musique... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "Fanny et Alexandre". "La manière dont le théâtre s’empare d’un cinéma horrifique pose une question sur l’enfance assez passionnante."

Julie Deliquet nous avait enthousiasmé avec son Oncle Vania au Vieux Colombier. Elle entre cette fois dans la grande Salle Richelieu en adaptant le dernier film pour le cinéma d’Ingmar Bergman : Fanny et Alexandre. Film-manifeste sur le théâtre, il était tentant mais aussi risqué de l’adapter pour la scène. Pari réussi pour la jeune metteure en scène, qui tire le meilleur parti de l’excellence des comédiens ici choisis. Denis Podalydès est un comédien-directeur de théâtre, qui répète Hamlet sous les regards de sa mère et de sa femme, toutes deux comédiennes. Si la famille est réunie pour le repas de Noël, la fête ne durera pas, brisée par la mort d’un des convives. La deuxième partie très sombre du spectacle verra Fanny et Alexandre affronter les terribles conséquences de cette mort qui les touche de si près. Le théâtre les sauvera-t-il ?

L'avis des critiques :

L'adaptation est particulièrement réussie. Elle a trouvé une idée toute simple: parler d’une famille de théâtre, notamment celle de la Comédie-Française pour raconter l’histoire de Fanny et Alexandre, à travers non plus des enfants mais des adolescents. Je trouve cela bien qu’on s’éloigne du film, nous n’aurions pas réussi à faire autrement. Philippe Chevilley

On est dans une pièce qui est l’adaptation d’un film qui est lui-même un film sur le théâtre. Cela peut être étouffant. J’avais très peur d’une forme extrêmement close dont rien n’échappe. Je trouve que Julie Deliquet s’en sort extrêmement bien. Dans la deuxième partie de la pièce, il y a toute une réflexion sur le cinéma de genre qui excède largement Bergman. La manière dont le théâtre s’empare d’un cinéma horrifique pose une question sur l’enfance assez passionnante. Lucile Commeaux

Je trouve que quelque chose n’advient pas. L’âge des acteurs jouant Fanny et Alexandre, des jeunes gens, pose un problème de perception du sujet même. La fidélité au film est problématique. Arnaud Laporte

C’est un spectacle qui pose beaucoup de questions, ce qui en fait un spectacle intéressant, mais je ne sais pas s’il est réussi. L’enfance est très importante dans Fanny et Alexandre. Tout passe par le regard. Or, pour moi, les enfants n’existent pas assez au départ. Ce sont des adolescents, c’est un autre rapport qui se joue. Anna Sigalevitch

"Fanny et Alexandre" d'Ingmar Bergman - Mise en scène Julie Deliquet - du 9 février au 16 juin 2019 à la Comédie Française (Richelieu)

Un disque : “Victoire chose”. "C’est un bel objet un peu étrange et très accessible en même temps."

Si vous avez aimé Grande, formidable spectacle on ne peut plus multi-disciplinaire, vous serez sans doute ravi d’apprendre que le duo d’acrobates-comédiens-musiciens-chanteurs a décidé de poser sur vinyl les morceaux entêtants qu’ils jouaient en live pendant les représentations. Comme un avant-goût du printemps ...

L'avis des critiques :

Cet album est une réussite. C’est un mélange entre électro pop, fanfare, spoken word et French Touch. C’est un bel objet un peu étrange et très accessible en même temps. Sophie Rosemont.

Je suis complètement restée dehors. Leur spectacle a l’air fabuleux mais la musique ne sort pas des quatre murs du spectacle et du studio. Je trouve que cela tourne beaucoup dans les clichés de l’album expérimental. Pascaline Potdevin

A l’écoute, j’ai pensé à des artistes français comme Catastrophe et Jacques. Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel pourraient se retrouver dans cette famille expérimentale française avec ce mélange de cut off de textes et de sons. Mathilde Serrell

On est presque dans l’enfance de la French Touch, il y a une sorte de naïveté et de pureté. J’ai été très sensible à cette musique dans le spectacle et j’ai retrouvé beaucoup d’émotions dans l’album. Arnaud Laporte

“Victoire chose” de Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel (Murailles Music/Teenage Menopause)

Une exposition : Ellsworth Kelly. "Les tableaux de Kelly sont une véritable réflexion sur ce qu’est l’abstraction."

L’un des plus grands peintres abstraits, mort en 2015, a vécu à Paris, entre 1948 et 1954. C’est à cette époque qu’il trouve sa propre grammaire visuelle, et qu’il réalise une série de six Fenêtres, exceptionnellement réunies pour cette exposition, et accompagnées d’un ensemble de peintures, dessins, esquisses et photographies qui leur font directement écho.

L'avis des critiques :

J’ai trouvé que c’était une vraie leçon d’histoire de l’art qui se concentre sur une espèce de chronophotographie d’un instant. On est à un moment fondamental tant de l’histoire de l’art que de la théorie des médias. Ingrid Luquet-Gad

Les tableaux de Kelly sont une véritable réflexion sur ce qu’est l’abstraction. S'ils ne représentent pas directement les apparences du monde extérieur, ils ne sont pas néanmoins coupés du réel. Sarah Ihler-Meyer

Cette exposition est un petit bijoux, ciselée à la perfection, d’une taille très modeste et d’une richesse exceptionnelle. Peu d’expositions arrivent à montrer l’audace, l’efficacité, la perspicacité et la pertinence d’un artiste essentiel de l’histoire du XXe siècle dans un espace aussi réduit. Frédéric Bonnet

Ellsworth Kelly au Centre Pompidou, du 27 févier au 27 mai 2019

Un roman : “Dans le faisceau des vivants”. "Ce texte est bouleversant et tonique, incroyablement vivifiant."

• Crédits : © éditions de l'Olivier

L’écrivaine Valérie Zenatti a aussi été la traductrice en français de la plupart des livres d’Aharon Appelfeld. Ce travail avait scellé une très riche amitié entre la jeune femme et l’un des plus grands écrivains des 50 dernières années. A la mort de celui-ci, en janvier 2018, Valérie Zenatti est parti sur ses traces, pour écrire ce livre bouleversant.

L'avis des critiques :

C’est un récit de deuil mais il serait dommage de le restreindre à cette définition. Ce texte est bouleversant et tonique, incroyablement vivifiant. C’est un roman de gratitude, envers Aharon Appelfeld et à l’égard de l’existence, ainsi qu’un récit d’apprentissage. Ce livre est tissé autant dans la mort que dans la vie et tant dans les mots de Valérie Zennati que ceux d'Aharon Appelfeld. Raphaëlle Leyris

J'ai été très impressionné par ce livre qui transforme la mort et la vie. C’est une biographie idéale car cela n’a n'en a pas la forme . C’est vu par le prisme de l’intime, de l’amour et de l’osmose entre Valérie Zenatti et AharonAppelfeld. Cela permet de redécouvrir l’auteur et l’homme, amoureux de la vie et de l’humanité. Philippe Chevilley

C’est un livre éclairant et lumineux sur Aharon Appelfeld. Cette histoire de femme privée d’un être très cher est presque une lettre d’amour. Ce roman est beau, troublant, émouvant et également extrêmement instructif sur Aharon Appelfeld. Arnaud Laporte

“Dans le faisceau des vivants” de Valérie Zenatti (Editions de l'Olivier)

Un film : “Les étendues imaginaires”

• Crédits : © Epicentre Films

Si la dimension quasi-documentaire sur les conditions de vie des ouvriers chinois à Singapour est un point fort de ce film, il est avant tout un polar halluciné, diffractant le temps et l’espace. Mais pour qu’un film noir soit réussi, il faut une figure féminine envoûtante et magnétique. Elle est bien là. C’est Luna Kwok !

“Les étendues imaginaires”, de Yeo Siew Hua (sortie le 6 mars)

