Roman, théâtre, musique... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, deux livres, Bonnes découvertes !

Un spectacle : "La Collection", un quatuor de comédien exceptionnel !

• Crédits : © Gwendal Le Flem

L’addition des noms à l’affiche devrait suffire à elle seule à vous donner envie de découvrir ce spectacle. Ludovic Lagarde réunit un magnifique plateau d’interprètes pour cette pièce labyrinthique du Prix Nobel de Littérature, ici entendue dans une nouvelle traduction signée Olivier Cadiot. A l’heure des fake news, la quête de vérité de James est vertigineusement d’actualité.

l'avis des critiques :

J’ai redécouvert la pièce et l’ai trouvé passionnante. Par l’interprétation de ce quatuor de comédiens totalement exceptionnel, j’ai vu dans cette Collection des rapports de force, de séduction, des histoires de désirs inassouvis, d’homosexualité, de lutte des classes. C’est prodigieux ce qu’ils nous font entendre, voir, deviner sans qu’on sache jamais ce qu’est que la réalité. J’ai trouvé que c’était un exercice prodigieux. J’ai rarement aussi été fascinée par un quatuor d’acteurs. Leur corps font sens. Fabienne Pascaud J’ai aimé cette pièce car elle nous amène au coeur du théâtre pintérien, du doute, de l’angoisse, de l’ambiguïté. Au déjà du jeu des comédiens, j’ai trouvé que le théâtre de mise en scène et la scénographie d’Antoine Vasseur nous y amène directement. Avec cet espace divisé très simplement, nous sommes exactement au coeur de la tension, on marche sur le fil de ce qu’est cette pièce. Jean-Christophe Brianchon Ce spectacle va très bien aux Bouffes du Nord. Nous sommes autour d’eux et tout près. Cette présence des corps formidablement montrés est ressentie aussi. Nous sommes à l'intérieur du spectacle. René Solis

_"_La Collection" d'Harold Pinter, traduction Olivier Cadiot, mise en scène Ludovic Lagarde - Avec Mathieu Amalric, Valérie Dashwood, Micha Lescot et Laurent Poitreneaux - du 7 au 23 mars aux Bouffes du Nord

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Spectacle vivant : Bells and Spells, "on retrouve l'esprit de Chaplin" 56 min La Dispute Spectacle vivant : Bells and Spells, "on retrouve l'esprit de Chaplin"

Un disque : “Voglio Cantar (Barbara Strozzi)” à découvrir avec plaisir.

Barbara Strozzi fut la première femme à entrer dans la fameuse Accademia degli Unisoni de Venise, cercle des plus brillants intellectuels de l’époque. Entre 1644 et 1664, elle publia huit recueils de madrigaux. La soprano Emöke Baráth a composé son nouveau disque avec des pièces de Strozzi, de Cavalli et de quelques autres contemporains.

L'avis des critiques :

C’est un très beau disque. La voix est riche, souple, ample avec un timbre pulpeux et charnu. Elle est très expressive sans tomber dans « l’expressitivisme ». Je trouve que l’écriture de Strozzi est intime, flamboyante, et d’une audace étonnante. C’est à découvrir avec plaisir. Anna Sigalevitch

Au-delà du portrait de Barbara Strozzi, ce disque donne une image de cette Venise de l’époque, où l’on faisait « opéra » même avec une esthétique chambriste, où l’on ne lésinait sur aucune expressivité, où le drame était absolument partout. J’ai cependant une réserve sur ce type de disque extrêmement long. On perd un peu cette vivacité qui est le propre de la voix d’Emöke Barath. Lucile Commeaux

Emöke Barath fait un peu penser, avec une voix placée plus haut, à la voix de Magdalena Kožená, fleurie et fruitée à la fois. Elle a revanche quelques limites techniques lorsque les vocalises deviennent un peu trop tendues. Cela reste toutefois un très joli disque. On peut se laisser flotter et jouir de de l’infinité des détails que nous offrent ces cantates successives. Emmanuelle Giuliani

_Voglio Cantar (Barbara Strozzi)_” par Emoke Barath (Warner)

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Musique : Voglio Cantar (Barbara Strozzi) d'Emöke Barath : "une image de Venise" 55 min La Dispute Musique : Voglio Cantar (Barbara Strozzi) d'Emöke Barath : "une image de Venise"

Une exposition : "Love" ou l'ingéniosité à mettre en scène les corps.

• Crédits : © Courtesy of Estate of Ren Hang and OstLicht Gallery

"Love, Reng Hang" Jusqu’au 26.05.2019 à la MEP

Le photographe chinois Ren Hang s’est suicidé en 2017. Il avait 29 ans. On pense au cinéaste Hu Bo, mort la même année, au même âge, de la même façon, avait avoir achevé le merveilleux An elephant sitting still. 150 photographies nous montrent l’univers très reconnaissable de Ren Hang. Si ses images ont essaimé dans le monde entier, c’est qu’elles portaient en elles la liberté et l’érotisme, l’intimité et la mélancolie. Chez lui, les modèles sont suspendus dans des arbres comme des marionnettes, les corps blancs et nus deviennent un paysage de dunes, les sexes ne sont jamais cachés, et les regards portent loin. Le plus souvent censuré dans son pays, Ren Hang a publié plusieurs livres à compte d’auteur, avant que Taschen ne lui consacre un volume. Il a aussi publié un recueil de poèmes. Comme Hu Bo.

l'avis des critiques :

Au-delà de cette ingéniosité à mettre en scène les corps, j’ai quand même eu l’impression d’être face à la même image: même mode de prise de vue frontal, même mode de maquillage, même lumière qui unifie l’ensemble, même approche du corps, même type de cadrage. Il reprend la sophistication de la nudité d’Araki et l’insertion des corps dans la nature et la spontanéité de Tillmans. Toutefois, les citations ne vont pas au-delà des citations. Frédéric Bonnet

Ren Hang a un ton et un positionnement singulier. Il jongle avec ce qu’est que la représentation du nu, où jouent l’humour, la nécessité d’un amusement et aussi une très grande mélancolie. Anaël Pigeat

Il y a tout ce qu’il faut pour créer le buzz: le nu, la mode, l’esthétique de papiers glacés, les jolis animaux, une légende d’étoile filante. Au final, il y a des photos qui se répètent et cette manière de copier chez les autres de façon presque éhontée m’a beaucoup gênée. Yasmine Youssi

"Love, Ren Hang", jusqu’au 26 mai 2019 à la MEP

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Arts plastiques : Guy Tillim, "il photographie l’Afrique de manière inédite" 55 min La Dispute Arts plastiques : Guy Tillim, "il photographie l’Afrique de manière inédite"

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Ren Hang, la transgression renversée 3 min Le Billet culturel Ren Hang, la transgression renversée

Un roman : "Nous aurons été vivants", un amour mère fille contrarié

• Crédits : Laurence Tardieu / Stock

Laurence Tardieu est une voix singulière et discrète de notre littérature. Sa douceur renferme aussi beaucoup de violence. C’est encore une fois le cas avec ce très beau portrait de femme, qu’une vision furtive fait basculer dans une introspection douloureuse. C’est une journée particulière, mais c’est peut-être aussi le début d’un chemin vers l’apaisement.

"Nous aurons été vivants" de Laurence Tardieu (Stock)

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Laurence Tardieu, des mots doux pour le dire 27 min La Grande table (1ère partie) Laurence Tardieu, des mots doux pour le dire

Un livre sur le cinéma : “Trois essais sur Twin Peaks” Pacôme Thiellement revient sur l'oeuvre de Lynch dans cette édition très augmentée de son célèbre essai "La Main gauche de David Lynch".

• Crédits : Pacôme Thiellement / PUF

En 2010, Pacôme Thiellement publiait La main gauche de David Lynch, analyse érudite et fascinante de Twin Peaks. On retrouve ce premier texte dans ce nouveau volume qui propose deux autres essais sur le magnum opus Lynchien, Exégèse de la Black Lodge et La substance de ce monde, nourris par le visionnage de la saison 3. Indispensable lecture.

“Trois essais sur Twin Peaks” de Pacôme Thiellement, (PUF)

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Cinéma : "Textes critiques" de Jacques Rivette, "Ecrits complets" d'André Bazin et "Trois essais sur Twin Peaks" de Pacôme Thiellement 56 min La Dispute Cinéma : "Textes critiques" de Jacques Rivette, "Ecrits complets" d'André Bazin et "Trois essais sur Twin Peaks" de Pacôme Thiellement

-En partenariat avec le magazine Grazia-