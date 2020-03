Cinq comportements face aux épidémies dans la fiction

Les fictions véhiculent plusieurs figures héroïques aux attitudes morales très différentes. De Bernard Rieux dans "La Peste" à Jim dans "28 jours plus tard", lequel de ces personnages seriez-vous face à une épidémie ?

Alors que le monde se confine face à la pandémie de coronavirus, la fiction peut nous enseigner comment réagir face à un tel événement. Quel type de personnage de fiction seriez-vous dans ces circonstances ? Plutôt altruiste ou individualiste ? Combatif ou résigné ?

Voici un éventail de personnages aux attitudes morales très différentes.

La posture héroïque dans "La Peste" d'Albert Camus (1947)

Si vous vous sentez l’âme d’un héros, vous serez Bernard Rieux, le docteur de La Peste .Dans ce roman de Camus, c’est le médecin qui s’acharne à soigner les malades alors qu’une épidémie de peste frappe la ville d’Oran en Algérie.

Il tente de mettre au point un vaccin, et organise des formations sanitaires. Bernard est caractérisé par un profond humanisme et accompagne la mort d’un enfant jusqu’au bout.

C’est aussi le premier à nommer “peste” le mal qui gagne la ville, comme pour affronter la réalité en face.

Pour Camus, la peste est une métaphore de la montée du nazisme, et le Dr Rieux incarne la Résistance.

- Mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout.

Rieux parut s’assombrir.

- Toujours, je le sais. Ce n’est pas une raison pour cesser de lutter

La posture altruiste dans "28 jours plus tard" de Danny Boyle (2002)

Si vous pensez que l’union fait la force, vous serez plutôt le protagoniste de 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle. Jim se réveille dans un hôpital londonien, après une épidémie de rage foudroyante. Il erre dans la capitale fantôme et tombe sur un groupe de survivants qui l’accueillent.

Le film met en pratique “l’éthique de la sollicitude” qui prône l’entraide et le souci de l’autre comme attitude morale supérieure. Jim ne connaît rien des autres survivants, il met pourtant tout en oeuvre pour venir à leur secours, délivrant deux femmes de la griffe d’une poignée de militaires violeurs. Lui, ne cherche pas à sauver l’humanité, mais à protéger les siens.

Le passager clandestin dans "Le Hussard sur le toit" de Jean Giono (1951)

Si vous êtes du genre resquilleur, vous serez Angelo dans Le Hussard sur le toit. Dans ce roman de Giono, un officier italien en cavale traverse la Provence, touchée par une épidémie de choléra.

L’étranger est suspecté d’empoisonner les fontaines et pourchassé par une foule hostile. Livré à lui-même, Angelo se réfugie sur les toits et vit de rapines en visitant les appartements vides.

Pour survivre, il se met en marge du monde et fuit les habitants, source de danger. Il déjoue aussi les confinements, les quarantaines et les barrages de soldats, défiant toute autorité et mettant sa propre survie devant le reste.

La posture agressive dans "The Thing" de John Carpenter (1982)

Plus radicale, la stratégie de MacReady, dans The Thing de John Carpenter. Des scientifiques confinés dans une base en Antarctique sont attaqués par un virus extra-terrestre.

L’organisme étranger assimile les êtres et prend leur place, menaçant toute l’humanité. MacReady enferme ici out le monde pour faire des tests sanguins et débusquer la personne infectée parmi eux.

Je sais que je suis humain, certains d’entre vous le sont encore, cette chose ne veut pas se montrer à nous, elle veut se cacher, nous imiter

Pour survivre à la contagion, il cherche à éliminer d’un coup le virus et ses hôtes, peu importent les dommages collatéraux et les morts qu’il laisse sur son passage.

La posture de l’abandon dans "Mort à Venise" de Luchino Visconti (1971)

Si vous avez l’âme tourmentée et poétique, vous serez Gustav, le compositeur autrichien qui erre dans Venise. Le film, adapté d’une nouvelle, se déroule en 1911, alors que la ville est touchée par le choléra.

Gustav tombe sous le charme d’un jeune éphèbe. L’homme mûr suit le jeune adolescent, fasciné par sa beauté mais n’ose pas l’aborder. Alerté de la présence de l’épidémie, il refuse de quitter la ville et se laisse consumer par son amour, comme par la maladie.

Il choisit d’être au plus près de son objet de fantasme quitte à en mourir. C’est l’attitude de l’esthète en quête d’absolu.