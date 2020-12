Claude Brasseur : de "Bande à Part" à "Camping", de "Vidocq" au "Souper"

Disparition | Le comédien Claude Brasseur, qui a marqué des générations à travers plus de cent films, art et essai comme grand public, est mort ce mardi à l'âge de 84 ans. Homme de théâtre et de télévision, celui qui appartenait à une dynastie d'artistes sera inhumé à Paris aux côtés de son père.

"Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n'a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris". C'est en ces termes que l'agente de Claude Brasseur, Élisabeth Tanner, a annoncé ce mardi à l'Agence France Presse la disparition de l'acteur et comédien.

Une voix, un regard perçant et le nom d'une dynastie

"Brasseur Père et Fils, Maison fondée en 1820", c'était le sous-titre du livre de mémoires publié par Claude Brasseur en 2014. Claude Brasseur, c'est pour beaucoup d'abord une voix, un air gouailleur parfois un peu râleur, et un nom. Sur les traces d'une dynastie après notamment sa mère Odette Joyeux et son père Pierre Brasseur, et sur les bases de l’Actors studio comme il le racontait à Michel Ciment, sur nos ondes dans Projection privée, en 1998 :

Écouter Écouter Claude Brasseur revient avec Michel Ciment sur ses débuts et ce que l'Actors Studio lui a apporté. 3 min Claude Brasseur revient avec Michel Ciment sur ses débuts et ce que l'Actors Studio lui a apporté.

Claude Brasseur a commencé au théâtre dans Judas de Marcel Pagnol, en 1955, à 18 ans, alors qu'il était journaliste à Paris-Match. Toujours avec Michel Ciment, celui qui avait pour parrain Ernest Hemingway explique ainsi :

Je ne faisais pas de très bonnes études et j'ai dit à mon père "je préfère très vite être dans la vie active". Mon père m'a fait rentré à Paris-Match. Et puis mon père me donnait des petits conseils et me dit : "écoute, il se passe un coup intéressant qui peut intéresser ton journal : Elvire Popesco, propriétaire du théâtre de Paris va monter Judas, de Pagnol. (...) La rédaction accepte le sujet. Je vais interviewer Popesco et au cours de l'interview elle me dit : 'Mais alors, avec un nom comme ça, ce n'est pas possible que toi faire le journaliste, tu vas faire l'acteur s'il te plaît."

Il passe au grand écran sous les auspices de Marcel Carné. Passé par le Conservatoire avec Jean-Paul Belmondo, il sera d'une génération au croisement de réalisateurs classiques comme Jean Renoir, aussi, et de la Nouvelle Vague, avec Godard. Dans Bande à part, en 1964, qui lui vaudra l’admiration de Quentin Tarantino, puis Détective, en 1985 :

Écouter Écouter Claude Brasseur : "Il y a un avant et un après Godard pour les gens qui travaillent avec lui. On ne joue plus la comédie de la même façon." Extrait de l'émission "Projection privée, en 1998, avec Michel Ciment. 2 min Claude Brasseur : "Il y a un avant et un après Godard pour les gens qui travaillent avec lui. On ne joue plus la comédie de la même façon." Extrait de l'émission "Projection privée, en 1998, avec Michel Ciment.

Révélé à la télé avant de grands rôles très populaires et deux César

Il adore la télévision, qui le rend populaire dans le téléfilm Le Mystère de la chambre jaune de Jean Kerchbron, puis surtout dans Les nouvelles aventures de Vidocq, de Georges Neveux et Marcel Bluwal, au début des années 70.

Une popularité renforcée par des rôles grand public marquants au cinéma, comme celui du père de Sophie Marceau dans La Boum, de Claude Pinoteau (1980), ou dans Un éléphant ça trompe énormément, qui lui vaut un César de meilleur acteur dans un second rôle en 1977. Sans oublier plus récemment, la série des Camping signée Fabien Onteniente.

César du meilleur acteur en 1980 pour La Guerre des polices - "Depuis le temps que l'on me dit de me faire un prénom", déclare-t-il alors -, son rôle avec Romy Schneider dans Une histoire simple de Claude Sautet marque aussi les esprits.

Passionné de course auto avec six Paris-Dakar au compteur, Claude Brasseur restait toutefois très attaché au théâtre. Et en 2012, dans l'émission Tête à tête, de Frédéric Taddéi, il affirme même que :

Écouter Écouter Claude Brasseur : "J'ai un petit peu tendance à dire que le cinéma n'est pas notre métier" 1 min Claude Brasseur : "J'ai un petit peu tendance à dire que le cinéma n'est pas notre métier"

Moi, je fais partie de ceux qui se posent des questions. Parce que cela m'amuse. Autrement, c'est trop facile le cinéma. J'ai un petit peu tendance à dire, je le pense vraiment et je peux le prouver que le cinéma, ce n'est pas notre métier. Si je me contente de lire un scénario, de dire oui, de discuter de mon cachet et d'arriver à l'heure, ça m'emmerde ! Parce que c'est facile, pas compliqué.

Il était notamment devenu sur les planches Vidocq puis Foucher dans le grand succès du Souper face à Claude Rich. Et avant ensuite Napoléon, dans une pièce de Jean-Claude Brisville. Dans un sourire, il disait penser à peut-être incarner Dieu pour son prochain rôle !

Il avait transmis le flambeau à son fils Alexandre en 2007 dans la pièce de Sacha Guitry : Mon père avait raison.

• Crédits : Bertrand Rndoff Petroff - Getty