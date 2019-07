Claudia Cardinale : "Mon jeu dépend de la caméra. Je sens énormément la caméra, c'est une présence physique."

Invitée de l'émission "Projection privée", l'actrice Claudia Cardinale explique qu'étant née en Tunisie sous protectorat français, la langue parlée dans sa jeunesse était la langue française, elle ne s'est mise à parler l'italien qu'au moment où elle a tourné dans des films en Italie, "d'ailleurs c'est pour cela que dans mes premiers films, je suis doublée parce que je ne parlais pas bien italien. En plus j'avais cette voix... qui est toujours la même ! ... un peu spéciale... on est habitué à entendre des voix tout à fait différentes." Elle se souvient de son premier choc cinématographique, au Festival de Venise : "J'ai été complètement fascinée par le cinéma avec Visconti comme premier metteur en scène." Après cette découverte du cinéma, Claudia Cardinale apprend la comédie dans une école, "j'étais plutôt nulle parce que je n'aimais pas tellement parlé, j'étais très timide, mais poursuit-elle, j'étais très photogénique [...] et cette photogénie m'a permis de commencer très vite."

Elle raconte des souvenirs de tournage du "Guépard" avec Visconti, "c'était un homme de terrain, il était partout". Pour "Huit-et-demi" de Fellini elle dit avoir été angoissée parce qu'elle n'avait pas de scénario, bien que le réalisateur l'invitait à manger tous les jours, "on parlait, on parlait de tout mais jamais de ce film ! Et puis j'ai compris que je n'aurai jamais ce scénario, et je ne l'ai jamais eu !" Elle raconte également, encore amusée de leur rivalité de l'époque, qu' "ils étaient en lutte", prêts à tout pour se quereller. Elle tournait en même temps "Le Guépard" où elle était brune et "Huit-et-demi" où elle était blonde, mais Fellini ne voulant pas lui faire porter de perruque, "j'étais obligée de me teindre les cheveux en début de semaine et en fin de semaine" se souvient-elle.

Leurs façons de tourner étaient à l'opposé. Avec Visconti, c'était très théâtral, on disait d'abord le scénario autour d'une table comme au théâtre, alors qu'avec Fellini c'était l'improvisation, c'était les petits morceaux de papier donnés à la dernière minute avant le tournage, c'était donc la panique. C'était Fellini qui était à la place de Marcello Mastroianni très souvent et qui improvisait, il n'y avait rien d'écrit.

Elle choisit ses rôles en fonction du metteur en scène "tout d'abord" puis elle lit les scénarios, "le metteur en scène est absolument essentiel pour moi" affirme-t-elle.

