Comment historiens et militaires jugent-ils les batailles de Game of Thrones ?

[Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les épisodes 3 à 5 de la huitième saison de Game of Thrones]

Au sortir de l'épisode La Longue Nuit, le troisième épisode de cette ultime saison de la série Game of Thrones, même les spectateurs les plus novices en matière de tactique militaire étaient restés interdit face à la stratégie employée par les protagonistes de la série. Au point de s'interroger sur la volonté des scénaristes d'offrir du grand spectacle au détriment de la cohérence. Et si c'est à chacun de décider si l'arc narratif développé pour tel ou tel héros lui convient, pour ce qui est de la tactique militaire, on peut se référer facilement à l'Histoire pour questionner la vraisemblance des choix effectués.

De "La Longue Nuit" à "Les Derniers des Stark" : des stratégies invraisemblables

L’épisode 3 avait déjà provoqué une levée de boucliers devant l’improbable tactique adoptée par les vivants pour faire face à l’armée des morts. Le placement des troupes était d’autant plus surprenant que la série montrait, à plusieurs reprises, les héros se réunir pour discuter ensemble de la stratégie à adopter. “La tactique, c’est la disposition des forces sur le terrain, et là elle n’avait pas beaucoup de sens”, juge ainsi André Loez, historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et animateur du podcast Paroles d'histoire :

Quand on se prépare à subir un siège, on se met derrière les fortifications et pas devant. On crée plusieurs fortifications et on met des obstacles pour ralentir l’adversaire, pour créer un goulot d’étranglement pour les rendre vulnérables au feu… Tout ce qu’ils n’ont pas fait. Le pire étant la charge dans la nuit des Dothrakis puisque la cavalerie ne charge pas comme ça en premier, sans avoir repéré le terrain.

L’épisode suivant, Les Derniers des Stark, avait lui aussi brillé par l’absence de cohérence scénaristique, à commencer par le second dragon de Daenerys, abattu en plein vol. “La mort du dragon repose sur une idée absurde, rappelle Aurélie Paci, doctorante à l’université Paris-I en histoire de la Mésopotamie antique et vice-présidente de l’association La Garde de nuit. C’est que Daenerys n’a pas envoyé d’éclaireur pour vérifier qu’elle allait arriver de façon sereine à Peyredragon, alors que Peyredragon est géographiquement proche de Port-Réal. On essaye de faire peur pour l’épisode d’après, de rééquilibrer les forces, alors que ça ne va pas arriver du tout.”

• Crédits : HBO

Malgré cet échec stratégique, l’armée de Daenerys, sérieusement amputée de ses forces, se rendait alors face aux remparts de Port-Réal pour une ultime négociation… Tout en restant à portée de tir des gigantesques balistes, les “scorpions”, destinées à tuer le dernier dragon de Daenerys, Drogon.

A force d’incohérences accumulées, les spectateurs les plus fervents attendaient de l’épisode 5 une sorte de rédemption, au moins sur ce plan, pour le show télévisé le plus regardé au monde. D’autant que les showrunners avaient annoncé cette ultime bataille comme le point culminant de la série… Indépendamment des arcs narratifs des différents héros, l’épisode Les Cloches (The Bells) a-t-il réconcilié la série avec la cohérence militaire qu’elle semblait avoir abandonné dans les épisodes précédents ?

Assiéger une ville fortifiée : de Port-Réal à Constantinople

• Crédits : HBO

Les prémices de la bataille se déroulent, encore une fois, face à une gigantesque muraille d’enceinte : celle de Port-Réal, le bastion du trône de fer, symbole du souverain des Sept royaumes. Au même titre que les Stark avant eux, les Lannister ne semblent cependant pas avoir compris l’utilité d’un mur fortifié et la première décision de Cersei Lannister consiste à envoyer sa troupe de mercenaires, la Compagnie Dorée, devant les murailles. “C’est aberrant, résume André Loez. Soit vous êtes en rase campagne, soit vous êtes derrière les murs, mais certainement pas devant”.

Au vu du sort réservé à la Compagnie Dorée, laminée en un souffle de dragon, cette dernière n’aura effectivement pas brillé par ses prises de décision tactiques. “C’est très mauvais, confirme Aurélie Paci. Port-Réal est une ville avec des murailles assez hautes et solides, avec des portes renforcées, des tours. En principe, quand il y a un siège, les défenseurs sont sur les murailles."

Dans les batailles historiques, il n'est pas rare que les troupes effectuent des sorties, mais elles ont pour but de casser un siège en cours, là où la Compagnie dorée reste sagement stationnaire en attendant la charge des adversaires.

L’historienne Aurélie Paci dresse un parallèle avec le siège de Constantinople par les Ottomans, en 1453. Déjà, la bataille de la Néra, dans la seconde saison, était fortement inspirée du siège de Constantinople, en 717 cette fois. :

Il y a des sorties, ça arrive, c’est même normal pour essayer de dégager un peu les assaillants. Quand, en 1453, les Ottomans mettent le siège devant la ville, l’empereur [Constantin XI] effectue quelques sorties, notamment quand les armées ennemies arrivent. On fait des sorties pour montrer moralement et symboliquement qu’on est là et qu’on va tenir le siège. Pour briser et affaiblir autant que se peut l’ennemi avant qu’il ne s’installe totalement.

On peut également s’étonner de l’absence totale d’armes de siège du côté des Lannister, à l’exception des balistes censées tuer le dragon. Côté Targaryen en revanche, pas besoin d'engins de siège : l’unique arme semble en effet être Drogon, avec l’efficacité qu’on lui connaît . C'est le dragon qui parvient ainsi à créer une brèche dans la muraille, afin de laisser passer les troupes de Daenerys. En guise de brèche, la créature dégage d'ailleurs plus une autoroute pavée de gigantesques blocs de pierre qu'une légère percée dans un des murs d'enceinte.

• Crédits : HBO

En comparant, toujours, avec le siège de Constantinople, il avait fallu plusieurs mois aux armées ottomanes pour parvenir à un semblant de résultat, comme le raconte l’historienne Aurélie Paci :

En principe, quand il y a une brèche sur les murailles, ce n’est pas tout un pan qui explose. Ce sont des brèches, et il faut dégager les pierres alors que les défenseurs sont juste derrière, et qu’ils essaient eux de monter des palissades. Le siège de Constantinople, en 1453, renverse totalement la façon dont on se protège. Le sultan ottoman avait fait construire un canon de huit mètres de long, qui s’appelait le canon d'Urbain. C'est un canon qui tire sept boulets par jour. Il finit d’ailleurs par fondre sous la puissance de feu, avant d'être réparé. Pendant des jours et des jours, les canons pilonnent les murailles pour les affaiblir, mais il faut quand même deux mois pour percer des brèches suffisamment grandes pour que l’armée ottomane submerge les défenses.

Une chaîne de commandement inefficace

• Crédits : HBO

Une fois la muraille enfoncée, ne reste plus aux soldats de Daenerys qu'à prendre le contrôle de la ville. Mais qui donne les ordres au juste ? C’est un problème récurrent dans Game of Thrones : non seulement les armées ne semblent pas avoir d’éclaireurs pour se renseigner sur la situation, mais une fois la bataille initiée, il semble y avoir peu, sinon pas de lieutenants. Pire encore, les généraux étant une fois sur deux à dos de dragons, ils seraient bien en peine de donner des instructions à leurs troupes. Cet épisode n’échappe pas à la règle regrette André Loez :

Dans les batailles de Game of Thrones, on sait rarement qui commande, on voit Jon Snow qui n’arrive pas à maîtriser ses troupes. De la même façon pour les troupes des Lannister, on ne sait pas qui leur donne des ordres, on a l’impression de gens qui sont livrés à eux-mêmes. Il n’y a pas de structure de commandement, c’est un peu chacun pour soi, avec l’absence d’échelon de commandement.

• Crédits : HBO

“Il n’y a aucune organisation, alors qu’en principe on communique par des trompes, des trompettes, etc.”, surenchérit Aurélie Paci. Au cœur de la bataille, on voit ainsi Jon Snow complètement désemparé, tentant vainement de donner des ordres à ses troupes en hurlant, sans que personne n’y prête attention. “Dans Anatomie de la bataille, l’historien militaire John Keegan explique notamment qu’à Waterloo, en 1815, il existe des moments d’indistinction terrible, qui empêchent de distinguer les alliés des ennemis”, tempère cependant André Loez.

Entre les cendres qui s'abattent sur la ville, les hurlements des civils et la fureur des combats, difficile pour Jon Snow de se faire entendre en effet.

Dragon versus scorpions : une défense anti-aérienne inutile

• Crédits : HBO

Forte de la mort d’un premier dragon, Cersei Lannister a fait équiper l’intégralité de la muraille de Port-Réal de scorpions, ces balistes capables de tirer d’immense carreaux. Mais alors même que deux traits bien ajustés avaient permis d'abattre le dragon Rhaegal, ces armes de siège, qu’elles équipent la flotte d’Euron Greyjoy ou le mur d’enceinte de Port-Réal, semblent finalement incapables de toucher leur cible : c’est à peine si l’on voit trois missiles partir en direction de Drogon.

Une incohérence grossière, à en croire Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et historien spécialisé dans l'analyse des conflits :

En défense aérienne, on travaille par saturation, on appelle ça une boule de feu : si vous êtes attaqués, vous tirez avec tout ce que vous avez pour essayer de casser l’attaque. Là, les scorpions sont utilisés un par un, alors qu’il devrait y en avoir plusieurs en même temps. D’un seul coup, l’efficacité de ce système d’armes chute considérablement.

Dans la guerre moderne, selon l’ancien colonel, on utilise en effet “une défense en profondeur”, ou “système multicouches” :

On utilise des systèmes différents qui frappent à différentes hauteurs pour englober tout l’espace. Ici, il y a un seul système d’armes, les scorpions. On aurait pu imaginer avoir des armements plus légers pour compléter le système de défense. On aurait pu multiplier les archers, des systèmes moins coûteux et plus nombreux, pour réaliser “la boule de feu”. Il y avait techniquement les moyens de faire.

Si du côté des défenseurs, la stratégie militaire semble ne pas être un succès, Michel Goya loue en revanche les choix tactiques de Daenerys :

Là où Daenerys fait les choses bien, c’est qu’elle commence par procéder par des missions SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses). On commence par s’attaquer au système de défense aérien de l’adversaire. On utilise des missiles anti-radars par exemple, puis on essaye de trouver les batteries de missile sol-air et de les neutraliser. Là elle commence par se débarrasser des systèmes de défense, elle attaque la flotte, puis sur les murs, et après seulement les objectifs tactiques, le mur, la Compagnie dorée, puis enfin des objectifs civils.

D’un point de vue purement stratégique, il aurait mieux valu, cependant, s’attaquer directement au donjon rouge. “C’est le centre de gravité, comme on l’appelle en langage militaire, c’est l’objectif qu’on cible directement pour gagner la guerre, et là c’est Cersei. Ce n’est pas toujours une bonne idée, parce que le centre de gravité est souvent très bien défendu, mais là on sait que si Cersei meurt, tout disparaît.” Et en l’occurrence, la reine Lannister, pourtant prompte habituellement à assurer ses arrières, n’a pas jugé utile de faire installer des balistes sur sa forteresse.

Se rendre en temps de guerre

• Crédits : HBO

Un court temps dans l’épisode, alors que les cloches sonnent la fin des hostilités, la bataille semble être sur le point de prendre fin. Ce qu'il reste de l'armée Lannister envisage alors de se rendre.

“Ce genre de scène est à la fois vraie et fausse, commente l'historien André Loez. Le face-à-face des deux armées, les Lannister qui déposent les armes, c’est ce moment d’incertitude si on ne sait pas si on va être fait prisonnier ou mourir. Les assaillants qui capturent leurs adversaires ne restent pas les bras ballants, ils les désarment. Il y a un moment fugace d’incertitude où on ne sait pas comment ça va tourner, un moment de tension. Beaucoup de témoignages de guerre au XXe siècle racontent que l’on ne sait pas comment ça va tourner, mais ça ne dure pas dix minutes comme ça. Le moment où on est capturé, ça peut aller très vite, il suffit d’un malentendu et la capture se transforme en massacre.”

En guise de malentendu, Daenerys décide de mettre à sac la ville et de faire brûler indifféremment soldats, civils voire alliés...

Le Dragon, ou l’arme atomique

• Crédits : HBO

Jusqu’ici, les dragons avaient brillé par leur force de destruction. Mais jamais avant cet épisode ces derniers n’avaient eu un tel effet dévastateur. L’unique survivant de la portée de Daenerys, Drogon, est devenu l’arme absolue. “Si on veut faire un parallèle, c’est le bombardement stratégique atomique”, constate l'ancien colonel des troupes de marine Michel Goya :

Les dragons, c'est un peu l’arme nucléaire, soit d’un point de vue tactique, en détruisant la Compagnie dorée et en ouvrant une brèche dans les murs, soit d’un point de vue stratégique, où on frappe la population. On appelle cela une stratégie de destruction de cité, pour briser la volonté, voire briser l’ennemi.

Si dans une guerre conventionnelle, l’appui aérien est déterminant, la stratégie n’est pas toujours efficace. Au Vietnam, malgré une supériorité absolue des américains sur le plan aérien, face à des techniques de guérilla, les incessants bombardements au napalm n’avaient pas eu l’effet escompté sur les troupes ennemies.

Depuis le début des années 90, ce sont les nations occidentales qui disposent d’une suprématie aérienne : “Quasiment aucun avion occidental n’a été abattu en combat aérien, tient à rappeler Michel Goya. Il y a bien eu un avion français abattu en 1995, mais il y a une suprématie aérienne occidentale qui n’est plus contestée. Qui le sera à nouveau, mais c’est une période où on a bénéficié d’une suprématie aérienne dont on a usé et abusé. Les guerres au Kosovo, contre la Serbie, ou encore en Libye, on a utilisé que l’armée aérienne. Ça permet de faire pression sur l’ennemi sans prendre de risque.”

Des massacres gratuits

• Crédits : HBO

Le volte-face de Daenerys, qui décide finalement de détruire la ville et d’instaurer la peur, lance un véritable massacre à Port-Réal : les civils sont tués ou incinérés. “Est-ce que c’est agréable à voir sur un écran ? interroge l'historien André Loez. Pour moi, c’est un peu trop, mais ils ont renoué avec ce qui fait la marque de la série : pas de sentimentalisme, personne ne mérite de survivre.”

Surtout, face au revirement de la reine Targaryen, les conséquences se veulent cette fois cohérentes : _“_Une armée qui investit une ville et laisse libre court à la violence, ce sont des choses qui existent, on en a un grand nombre d’exemples. On en a des épisodes célèbres dans l’Histoire : la prise de Constantinople en 1204 par les croisés ou Kiev en 1919 durant la guerre civile russe.”

“Daenerys a basculé dans la folie, dans la démesure“, estime de son côté Michel Goya, avant de rappeler que l’Histoire compte quelques précédents :

A la limite, des bombardements stratégiques servaient à faire pression sur l’Etat, ou sur la population pour qu’elle se révolte. Là il n’y a pas de pression, c’est juste un massacre. On pratiquait les bombardements de ville aussi par vengeance pendant la Seconde Guerre mondiale. [...] Il y a une histoire d’accoutumance à la violence. Quand à la fin de la guerre, les alliés bombardent toutes les villes allemandes et japonaises sans aucun état d’âme et enflamment les villes de Tokyo ou Dresde, alors que militairement ça ne sert plus à grand-chose, on est dans une ambiance où ça parait être devenu la normalité. C’est pour briser. Il y a encore du côté allemand, peut-être, des armes secrètes possibles, donc on veut accélérer la victoire. D’autant que du côté des Alliés, on a mis des années à construire cette force de bombardement et on peut se retrouver à l’utiliser, enfin, et rien ne l’empêche en face, donc on y va.

Dans la réaction de Daenerys, alors qu’elle sait déjà la bataille gagnée, il est effectivement plus question de vengeance que de stratégie au long cours.

L'influence de George R. R. Martin

Les critiques adressées à la série, qu'elles interviennent à propos du développement des personnages ou bien des tactiques dans les grandes batailles, laissent à penser que l'oeuvre est bien moins maîtrisée lors des deux dernières saisons

"Depuis qu’ils n'ont plus les livres de George R. R. Martin comme appui, les showrunners se sont retrouvés à prendre des raccourcis, regrette Thierry Soulard, auteur de l'ouvrage Les Mystères du Trône de Fer : les mots sont du vent (Pygmalion). Dans les livres, au contraire, il y a des plans de bataille qui vont être très précis dans la façon dont les affrontements vont se faire. Il y a des éclaireurs déjà, les armées voient s’il y a des forces présentes, s’il y a des murs, ils restent dans leur château et s’ils peuvent prendre avantage du terrain, ils le font."

Lors de la saison 2, lorsque Robb Stark capture Jaime Lannister, il le doit à une ruse qui lui a permis de leurrer l'armée adverse. Quelques épisodes plus tard, la bataille de la Néra reflète une stratégie adoptée lors de la bataille de Constantinople. De façon générale, les livres montrent à quel point les informations sont manipulées pour tromper l'adversaire. Et à en croire Thierry Soulard, la bataille qui a vu s'affronter Stannis Baratheon et Ramsay Bolton, lors de la bataille de Winterfell, dans la saison 5, pourrait bien prendre une tournure différente dans les livres à paraître :

Stannis Baratheon est un génie militaire dans les livres. Ce n’est pas forcément un personnage sympathique, mais un vrai stratège militaire, qui sait gagner des batailles même avec des troupes affaiblies. Il fait envoyer des lettres, ou laisse des espions envoyer des lettres, afin d'inciter l'ennemi à sortir de Winterfell pour l'affronter sur un terrain qu'il a choisi. Ce serait sur un lac gelé recouvert de neige, ce que sait Stannis mais que les formations ennemies ignoreront : il pourrait ainsi piéger la cavalerie lourde adverse, voire gagner la bataille. Si ça arrive, George R. R. Martin s'est probablement inspiré d'un fait historique : la bataille du lac Peïpous.

Pour Thierry Soulard, la série échoue à être cohérente, malgré une réalisation extrêmement soignée : "Ils auraient pu embaucher des spécialistes de l’histoire, de la stratégie militaire, ça se fait sur d’autres séries. Je me demande s’ils n'ont pas vraiment eu très peur des fuites et ont décidé de garder le scénario entre très peu de gens, et donc de ne pas faire appel à des spécialistes extérieurs". La série a donc bel et bien sacrifié la cohérence, au moins sur le plan militaire, au nom du grand spectacle. Reste à savoir si l'ultime épisode de Game of Thrones parviendra à faire pardonner ces errances.