Comment le zombie est devenu une allégorie anticapitaliste ?

Vous trouvez que les films de zombie, c’est du divertissement kitsch, de la violence gratuite ?

Détrompez-vous, le zombie est une métaphore politique redoutable.

Exploités, surexploités, parodiés, les morts-vivants au cinéma ont encore de beaux jours devant eux, avec 55 films et séries en 5 ans, dont le dernier, The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch est en compétition à Cannes. Si le motif du zombie est aussi populaire, c’est parce qu’il est le parfait miroir des angoisses de l’Occident.

Figure à la fois du double et du refoulé, il s’adapte aux enjeux de chaque époque. Le zombie est une critique détournée du capitalisme, du racisme, du militarisme.

Un mythe vaudou à l'origine

Le "zombi" trouve son origine dans le folklore vaudou en Haïti, durant la période esclavagiste. Le zombie est une personne en état de léthargie, contrôlée par un sorcier et utilisée pour des tâches forcées. Il est dès l’origine une parabole de l’esclavage.

Le zombie moderne prend sa forme dans les années 1960 grâce à George A. Romero qui sort en 1968 Night of the Living Dead.

A la fin du film, le héros, un homme noir, est abattu par des miliciens blancs qui le prennent pour une menace. Une situation qui fait écho au contexte de la lutte pour les droits civiques. Martin Luther King est d’ailleurs assassiné juste avant la sortie du film. George A Romero développe ensuite “son” zombie dans 7 autres films.

Les morts-vivants, guidés par leur instinct anthropophage, se déplacent désormais en hordes, qui rappellent les foules des centres-commerciaux de la société de consommation des années 1970. Un de ses films, Dawn of the dead (1978), se déroule d’ailleurs dans un centre commercial.

Le film de zombie est aussi anti-militariste. L’armée y est souvent montrée sous un jour peu flatteur. Le personnage de Dead of Night (1974) de Bob Clark, est un jeune soldat de retour du Vietnam, “zombifié”. Son comportement inhumain reflète le syndrome post-traumatique chez les militaires et l’incapacité à se réadapter à la vie civile.

Le zombie des années 1970-1980 perd peu à peu sa connotation fantastique. L’origine du mal n’est plus une punition divine, mais un virus, qui se transmet par le sang. Un mode de contagion qui témoigne de l’angoisse bactériologique et de l’explosion du SIDA.

D’ordinaire lents, les zombies deviennent plus véloces dans les années 2000, avec 28 Days later. La contamination se fait plus vite également. Une rapidité qui rappelle l’intensification des échanges dans une société mondialisée et connectée.

Le film de zombies s’attaque à la lutte des classes en 2005 avec Land of the Dead. Les survivants de l’épidémie zombie se réfugient dans une ville fortifiée où les plus riches vivent en haut des tours en sécurité et les plus pauvres vivent en bas dans les zones exposées.

De la société de consommation au réchauffement climatique

Plus récemment, la série Game of thrones s’est appropriée le zombie, comme métaphore de l’urgence environnementale. Les “White Walkers” et le grand hiver incarnent en négatif le réchauffement climatique et la nécessité de s’allier entre factions pour le combattre.

The Dead Don’t Die s’inscrit dans cette lignée. Jim Jarmusch moque l’aliénation consumériste et le matérialisme des Américains.

Jim Jarmusch explique à propos de The Dead Don't Die :

“On a souvent l’impression d’être entourés de zombies aux États-Unis. Vous savez, comme des zombies obsédés par leur téléphone, la télévision et par Donald Trump.”

Véritable égérie des militants anti-capitalistes, les zombies ont même “manifesté” en masse à Wall Street en 2011.