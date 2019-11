Comment rire de situations dramatiques au cinéma

Comment faire rire au cinéma avec des situations dramatiques ? C’est la question que se pose le tandem Nakache et Toledano dans ses films. Dans Hors Normes, le duo aborde l’intégration des personnes autistes, un sujet qui permet de jouer sur les perceptions des personnes handicapées par les valides.

Leçon 1 : Être capable de se mettre dans la peau d’un autre

Eric Toledano : "Je pense que c’est le travail des scénaristes, d’essayer de déstructurer les choses. On a essayé de regarder ça en tant que scénariste et pas en tant que valide. Je trouve que les situations que ça génère, de regarder les choses avec un regard différent crée des situations, par une distance de la comédie, par une forme de dédramatisation et ça desserre là où c’est un peu tendu. Ce sont des sujets passionnants pour nous."

Leçon 2 : Savoir alterner drame et humour

Eric Toledano : "L’humour qui nous fascine tous les deux, c’est celui qui se niche dans les situations complexes et qui nous sauve un peu, c’est un humour d’oxygène presque. On a à chaque fois des mailles et il faut que ça passe. On s’autorise beaucoup de choses tant à l’écriture qu’au tournage.

Mais il y a la maille du montage qui permet de resserrer ou de redessiner parfois les contours pour être bien. Une des leçons qu’on a eue dans l’évolution des films, c’est d’essayer de ne pas forcer la comédie à certains endroits et de la laisser s’installer là où elle se niche naturellement. Dans l’équilibre, se crée une forme de rythme, c’est ce qui nous a toujours beaucoup intéressés au cinéma. Cette alternance permet au spectateur de passer d’une sensation à l’autre et de capter fortement son attention."

Leçon 3 : Ne rien s’interdire

Eric Toledano : "Je pense qu’on peut aborder des sujets sans plomber l’ambiance et faire l’économie de moments de légèreté qui existent dans tous les domaines. Beaucoup de comédies ont été construites dans un terreau de situations très dramatiques. "

Olivier Nakache : "Tout sujet est traitable en fonction de la sensibilité du point de vue et de l’angle qu’aborde l’auteur ou le réalisateur. C’est pour aller défricher, pour aller découvrir des zones qui sont peu vues, peu connues. On peut tout s’autoriser, tant que ça reste un bon film. Nous, on croit beaucoup encore à la salle de cinéma, c’est un temple, c’est quasiment religieux donc il faut tout simplement que ça soit un bon film qui soit drôle, émouvant, choquant, il faut que ça reste du cinéma. On reste dans l’idée de capter l’attention."

Leçon 4 : S’inspirer de valeurs sûres (sans plagier)

Eric Toledano : "Comme disait G.Wolinski, "rire est le chemin le plus court entre un homme et un autre". Il y a une espèce de fulgurance, d’étincelle qui passe d’un cerveau à un autre. Et d’un coup, on partage quelque chose, mais à une vitesse absolue. Ça peut être Woody Allen, dans certains films, surtout ceux d’il y a quelques années, la comédie italienne des années 1960, ça peut être la comédie anglaise. Ça peut être les situations embarrassantes.

C’est le recul en fait qui me fait rire, c’est partager le recul avec un auteur et de me dire tiens, je ne suis pas seul au monde."