Covid en Inde : un "fantôme" pour sauver la culture, mise en abyme de notre époque

Le monde dans le viseur | Près de 40 millions de cas, plus d’un million de morts… En cet automne 2020, la pandémie connaît une puissante deuxième vague qui, de nouveau, éteint la vie sociale et culturelle à travers la planète. En Inde, le cinéma tente de résister. Nous avons retenu une image pour illustrer son combat.

C’est une véritable religion dans le pays. On ne va pas au cinéma comme au temple en Inde, mais ses héros sont vénérés comme des dieux. La fermeture des salles obscures, l’arrêt de Bollywood, ont été un traumatisme culturel dans la deuxième nation la plus peuplée du globe, berceau de l'industrie cinématographique la plus prolifique qui soit.

Mais avec plus de 7 millions de personnes infectées et 10 % du nombre total de morts au monde, l’Inde est aussi le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 après les États-Unis. Plusieurs métropoles – Bangalore, New Delhi… – ont pour autant choisi de rouvrir leurs salles obscures.

Une opulence passée

Ce fut chose faite ce jeudi 15 octobre. Le premier exploitant de salles de cinéma en Inde, PVR, prépare ici le retour du public. C’est dans l’une de ses salles, à New Delhi, que Prakash Singh a pris ce cliché pour l'AFP. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020. Près de sept mois de fermeture ont gravement atteint les finances du groupe. PVR a subi une perte trimestrielle de quelque 30 millions de dollars, une somme conséquente, inscrite comme en écho sur la photo, avec ce logo doré, trois lettres brodées sur les fauteuils de velours rouge, répliqué à l’infini dans une salle désertée, comme un discret témoignage d’une opulence passée.

• Crédits : Prakash SINGH - AFP

C’est dans l’espoir de faire revenir le public dès cette semaine que les salles déploient les protocoles sanitaires désormais bien connus et identiques d’un bout à l’autre du monde. C’est d’ailleurs ce qui frappe Yann di Meglio, directeur de la galerie Intervalle à Paris. Fauteuils rouges, rubans plastiques condamnant un siège sur deux, silhouette en combinaison blanche qui pulvérise un désinfectant… Le cliché pourrait avoir été pris dans n’importe quelle salle de cinéma ou théâtre de n'importe quel pays. "Ce qui est _symptomatique de cette pandémie qui uniformise le monde_", note-t-il.

Mais ce n’est pas le plus marquant.

Ce qui me frappe au premier regard, ce que je vois, c’est un point de vue renversé. Dans une salle de spectacle, le regard est en général tourné vers la scène, vers l’écran.

"La seule raison qui pourrait faire tourner l’objectif des photographes vers la salle, ce serait pour saisir le visage d’une célébrité. Mais nous sommes là à front renversé. Cela nous déstabilise et montre bien que la situation n’est pas normale, qu’elle est en quelque sorte exceptionnelle", puisqu’elle retourne notre regard.

Ici, le spectacle n’est donc pas sur scène, une scène, un écran que l’on devine d’ailleurs vide, qu'il soit blanc ou noir. Notre œil est plutôt conduit vers le fond de la salle, il fuit vers ces "Sortie", ces signaux "Exit", qui brillent dans l’obscurité et nous attirent comme pour nous sauver de cette scène "fantomatique". Impression accentuée par la lumière projetée sur le jet pulvérisé, lumière travaillée et accentuée par le photographe, estime Yann Di Meglio, et qui nous emporte vers la sortie.

• Crédits : Prakash SINGH - AFP

Car c’est bien de fantômes que Yann di Meglio a envie de nous parler. "Cette image m’a immédiatement renvoyé à Ghostbusters (SOS Fantômes), cette série de films de chasseurs de fantômes des années 1980. Mais l’on peut se demander qui, ici, est vraiment le fantôme. Ne serait-ce pas ce chasseur-là, drapé de blanc, sans visage dont on peut même se demander s’il est humain, ou robot. Serait-ce donc lui ? Ou ceux qui ont disparu, _le public fantôme_… qu’il semble avoir chassé avec ses pulvérisations ?"

Succession d'absences

Le fantôme est tout aussi bien celui que l’on prenait pour le chasseur que ces fantômes qu’il a comme expulsés de la salle, c’est-à-dire nous, public disparu. Hésitation, trouble, paradoxe d'une image à l'image de cette pandémie qui bouleverse nos repères.

C’est une succession d’absences que cette image, absence de spectacle, absence de spectateurs, absence de regards, accentuée par le contre-jour, absence d’êtres.

C’est pourtant bien un autre type de fantôme, on le sait, "un invisible ennemi", ce virus qui décime la planète et détruit toute vie sociale ou, en l’occurrence, culturelle, que pourchasse ici notre silhouette fantomatique.

Et c’est à une vertigineuse mise en abyme que nous invite Yann Di Meglio.

Cette photo qui renvoie à l'univers des fantômes – impression accentuée par les effets de lumière, de halo autour du personnage –, est aussi l'image de ce que nous devenons ou risquons de devenir.

"Avec ce que l’on vit aujourd’hui, _à se regarder sans se voir, en raison des masques, à se côtoyer sans plus se toucher, nous devenons à notre tour des fantômes_. C’est une image de notre époque qui se déshumanise, qui se dématérialise."

Public fantôme ou public de fantômes, car dépossédé peu à peu de son humanité ?

Un cliché qui renvoie aussi Yann Di Meglio au travail de l'un des artistes qu'il expose, Julien Mauve et sa série "Greetings From Mars", Bons baisers de Mars, ce voyage dans une autre dimension, sur une autre planète où nous serons peut-être un jour en exil car nous aurons détruit la nôtre. Des photos également peuplées de "fantômes".

Julien Mauve qui, sur son site, se définit comme un artiste visuel parisien dont le travail "questionne les inquiétudes et les menaces qui pèsent sur notre civilisation, le sens que l'on donne à nos existences et notre rapport à la technologie". Comme un écho de l'inquiétude que peut susciter cette photo venue de New Delhi.

Une part d'humanité

Car cette image, cette salle vide à New Delhi inspire aussi à Yann Di Meglio une réflexion sur la place menacée de la culture et le risque qu'impliquerait son effacement de nos vies. Le vide ici montré est aussi celui qui pèse sur des sociétés privées de culture par la pandémie.

C’est la culture qui nous construit comme êtres, qui nous donne cette part d’humanité si précieuse, qui nous donne la liberté. Sans culture nous deviendrons des fantômes. Il ne faut jamais l’oublier. La vie ne se réduit pas à aller au boulot.

Le retour à la "normale" risque en tout cas fort de se faire attendre dans les salles indiennes. Bombay, capitale de Bollywood, n’a toujours pas levé l’interdit. Dans d’autres villes, les spectateurs ne se sont pas bousculés au premier jour de la réouverture. La veille, les gérants avaient convié les combattants du Covid-19 et leurs familles. Ce qui donne ce cliché, un peu perturbant, comme une autre image de notre époque.

• Crédits : Prakash Singh - AFP

Une image presque effrayante par la rigidité, l'absence d'émotion qui s'en dégage. On est loin des séances habituelles de Bollywood, où se pressait une foule bigarrée et joyeuse. Oubliées, nous raconte l’AFP, les agapes proposées auparavant dans les cinémas haut de gamme où l'on pouvait manger du biryani ou des coupes de glace au caramel fondant dans son fauteuil inclinable.

Sur l’écran non plus ce n’est pas encore la fête. Faute de nouvelles productions, les salles rediffusent de vieux films qui n’attirent guère. Les cinéphiles indiens espèrent la sortie d'une superproduction pour Diwali, la fête hindoue des lumières, prévue cette année le 14 novembre. En attendant, il faut rassurer les spectateurs, les convaincre de revenir dans les salles désinfectées par ces "chasseurs de fantômes".