Créer la peur au cinéma, avec Dario Argento

Dario Argento est le maître du film d’angoisse. Ses films mélangent des éléments de thriller et du cinéma expressionniste.

Dario Argento : "La première fois que j’ai eu peur au cinéma, j’étais enfant, nous étions en vacances dans les Alpes, il y avait un cinéma en plein air, je me souviens avoir vu Le Fantôme de l’Opéra, un film d’Arthur Lubin avec Claude Rains, en couleurs. Ce film m’a bouleversé, il m’a mis devant les yeux un monde jusqu’alors inconnu."

Icône du cinéma d’horreur depuis les années 1970, le cinéma de Dario Argento reste pourtant inclassable. Ses premiers films s’inspirent du "giallo", le polar italien, avec des motifs récurrents, un assassin à l’identité secrète, une enquête en puzzle, des meurtres spectaculaires et une touche d’érotisme.

Dario Argento : "Je me suis lassé de faire des films des films dans le genre giallo. Je ne voulais pas devenir un fonctionnaire du cinéma, je voulais me lancer dans d’autres aventures. C’est comme ça que j’ai décidé de retourner à mes premières amours, comme le grand Edgar A. Poe, ou les films d’horreur que j’ai vus, jeune. Je me suis vraiment inspiré d’Ingmar Bergman ou de Federico Fellini."

Dario Argento reprend les motifs du giallo et y ajoute une profondeur ésotérique, une inquiétante étrangeté qui imprègne l’ambiance des scènes et une musique expérimentale à base de rock progressif.

Dario Argento : "Je préfère diffuser l’horreur dans l’atmosphère, avec l’utilisation du travelling, c’est comme ça qu’on crée la peur. Si je prends un long couloir un peu étroit et que je le parcours en faisant un travelling un caméra, avec une musique particulière, ça fait plus peur qu’une peur d’homicide."

Mais le style Argento, c’est surtout une esthétique baroque et flamboyante.

Dario Argento : "Je préfère une approche plus expressionniste, avec le jeu des ombres, des spectres. Je préfère ça au réalisme, à la violence du réalisme. Ce qui me plaît, c’est l’ésotérique, ce qui est plus profond. Les couleurs tranchées, très fortes dans mes films, elles sont là pour traduire l’exaltation des images et du récit.

D’ailleurs, pour ça je m’inspire de Walt Disney, notamment dans Blanche-Neige et les Sept Nains, où les couleurs sont très puissantes. Je me suis aussi inspiré du grand John Ford. C’est lui qui a utilisé les premiers technicolors, on y voyait ces couchers de soleil avec des uniformes bleus. C’était sublime."

Le maestro de l’angoisse utilise des éléments surnaturels et fantastiques. Il s’inspire des contes des frères Grimm et du folklore horrifique européen.

Dario Argento : "La violence, les agressions, le terrorisme, les guerres, ça fait peur à tout le monde. En revanche, le surnaturel, c’est quelque chose qui me fait vraiment peur, parce qu’il m’emmène dans des mondes et des univers inconnus, des mondes infinis où il n y’a pas d’histoire ni de récit.

Je me suis inspiré des contes de l’Italie du Nord. Ce sont des contes de sorcières, mais ce sont des interprétations personnelles de ces sorcières. Pour réussir à faire peur au cinéma, il faut une très grande concentration, il faut savoir regarder à l’intérieur de soi, ses propres peurs, ses peurs profondes, et en même temps qui sont universelles."

Cinéma de genre autant que cinéma d’auteur, les films d’Argento ont marqué de nombreux réalisateurs, notamment Yann Gonzalez avec Un couteau dans le cœur, Bertrand Mandico ou encore Nicolas Winding Refn.