Culture Prime mobilisé pour la culture

Avec plus de 20 millions de vidéos vues en mars 2020 ( 150% en un an)*, le média social culturel de service public confirme son succès et accentue son engagement pour une culture toujours mieux partagée et valorisée.

Alors que le Festival de Cannes, comme de nombreux autres évènements, a dû être annulé sous sa forme habituelle, Culture Prime propose une collection de vidéos sur les femmes dans l’histoire du cinéma. Souvent méconnues ou oubliées, ces actrices, réalisatrices et productrices, ont pourtant fait changer le cinéma. Combats féministes, antiracistes, sociaux ou politiques, cette série de portraits remet la lumière sur ces femmes engagées et incontournables dans l’histoire du cinéma.

· France Culture

Portrait de ”Germaine Dulac”

Bien avant les termes "féministes" et "female gaze", Germaine Dulac montre dans ses films des histoires de femmes, de leur point de vue en renversant les rôles traditionnels.

Portrait de “Maya Deren”

Icône du cinéma underground, Maya Deren a influencé des générations de cinéastes, dont David Lynch. Femme libre, artiste radicale, elle est aujourd'hui redécouverte par les féministes.

Portrait de “Mary Pickford”

Actrice, productrice avant-gardiste, voici l'histoire de Mary Pickford, la première star internationale à Hollywood.

Réhabilitons cette pionnière du cinéma, dont le nom est tombé dans l'oubli.

Portrait de “Euzhan Palcy”

À 26 ans, Euzhan Palcy est entrée dans l'histoire du cinéma avec "Rue Cases-Nègres". Depuis, elle n'a cessé de se battre pour faire avancer la représentation des Noirs au cinéma. Invitée d’honneur au festival du Film de Femmes de Créteil, Euzhan Palcy revient sur ce parcours semé d'embûches.

Portrait de “Mati Diop”

Dans « Atlantique », Mati Diop montre une représentation de l'Afrique jamais vue au cinéma, avec des corps qui dansent et des zombies, des corps qui s'aiment et d'autres qui coulent. Mati Diop est la lauréate du Prix France Culture Cinéma des étudiants 2020 pour son film Atlantique.

· France Musique

Portrait de « Judy Garland »

Tout au long de sa carrière, Judy Garland n'a eu de cesse de se réinventer et d'échapper aux carcans qu'on lui voulait lui imposer.

· France Télévisions

Portrait de « Hedy Lamarr »

Femme au destin romanesque, Hedy Lamarr, star hollywoodienne souvent décrite comme "la plus belle femme du monde" par les médias américains, est également à l'initiative du principe scientifique servant aujourd'hui aux technologies Wi-Fi et Bluetooth.

Portrait de « Rita Hayworth »

Actrice, danseuse, sex-symbol, Rita Hayworth, icône du septième art états-unien d'après-guerre, a un parcours aussi fabuleux que tragique. Elle cache derrière une sensualité affichée, une grande fragilité.

· France Médias Monde

Portrait de “Maryam Touzani “

« La pire des choses qui peut arriver à une femme aujourd’hui au Maroc, c’est d’être mère célibataire ». Réalisatrice, documentariste, scénariste, actrice, Maryam Touzani a sorti, en février dernier, son premier long métrage : « Adam » dans lequel elle explore les souffrances des mères célibataires.

Portrait de “Fatou Kandé Senghor”

La réalisatrice, photographe et productrice sénégalaise Fatou Kandé Senghor a bataillé pour se faire une place dans le monde très masculin du cinéma africain. Ses premiers mots dans la vidéo : « Lorsqu’on arrive sur un plateau de cinéma, les premiers assistants sont des hommes, les chefs opérateurs sont des hommes, le preneur de son est un homme. Ce n’est pas possible. »

· TV5MONDE

Portrait de “Lois Weber”

Pionnière du cinéma, devenue la femme la plus puissante d’Hollywood, Lois Weber a connu la gloire au début du siècle dernier. Elle revendiquait son féminisme et signait des films qui évoquaient la prostitution, le contrôle des naissances, l'hypocrisie de la société. Comme elle, de nombreuses femmes cinéastes ont construit Hollywood. Le temps est venu de leur rendre justice.

· ARTE

Portrait de “Sophia Loren”

Parfaire incarnation de l’actrice italienne, elle a conquis le cœur de l’Amérique des années 50 et 60, elle a obtenu au cours de sa carrière le Prix d’Interprétation au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise et l‘Oscar de la meilleure actrice.

Portrait de “Agnès Varda”

Considérée comme la mère spirituelle de la Nouvelle Vague, Agnès Varda s’est attachée à montrer une certaine idée de la femme libre, et a su imposer son empreinte sur le cinéma documentaire et la photographie.

Portrait de “Romy Schneider”

De Sissi à César et Rosalie, elle incarne comme Marlène Dietrich la femme libre et indépendante. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, de Luchino Visconti à Otto Preminger, de Jacques Deray à Claude Sautet, de René Clément à Costa-Gavras.

· L’INA

Portrait de “Alice Guy”

Longtemps oubliée par l’histoire du cinéma, Alice Guy est pourtant la première réalisatrice de fiction au monde. Dans une archive radiophonique rare datant de 1957, cette pionnière, alors âgée de 83 ans, raconte son parcours à travers la naissance du cinéma.

Un média social culturel qui favorise l’accès à la culture et à la connaissance pour le plus grand nombre. CULTURE PRIME offre une sélection de contenus numériques originaux, 100% vidéo, produits par chacun des médias du service public audiovisuel et en publications croisées sur leurs réseaux sociaux : Facebook, YouTube et Twitter.

* source : Facebook, vues de 10 secondes