Danse, exposition, cinéma... 5 idées pour votre week-end [2-3 mars]

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, une série. Bonnes découvertes !

De la danse : "Fix me", "Arnaud Rebotini est un effet spécial à lui tout seul"

Alban Richard est de retour avec un spectacle pour lequel il a convié le musicien Arnaud Rebotini, César de la meilleure musique originale pour 120 battements par minute. Cette pièce pour 4 danseurs interroge les rapports entre danse et musique, augmentée de prêches d’évangélistes américaines, de discours politiques et de chansons de hip hop féministes.

L'avis des critiques :

Le rapport frontal des danseurs face aux spectateurs me paraît extrêmement important. Cela me paraît très intéressant de voir comment un discours vidé de ses mots se raconte physiquement. C’est comme un grand trip, un mélange d’ironie, de provocation, de défiance, de séduction. Tout est dans l’adresse. Ils ont l’air très habités et ce qui me semble intelligent, c’est que le sens est très ouvert. Anna Sigalevitch

Arnaud Rebotini est présent, c’est un effet spécial à lui tout seul, entouré de ses machines. On a visuellement une danse assez disparate puisque chacun reçoit des informations différentes. Chorégraphiquement, ce n’est pas toujours extrêmement intéressant, puisque les danseurs sont très souvent face au public. Il y a beaucoup de choses accumulées qui ne servent pas vraiment le propos. Philippe Noisette

L’idée n’est pas mauvaise de rapprocher la musique techno et le prêche évangélique, qui allient un côté très autoritaire et une possible libération. C’est une forme de révolution à paillettes et c’est là pour moi que cela pêche un peu. On a une forme d’esthétisation de la lutte, y compris de la lutte physique des danseurs. L’énergie contestataire est un peu brimée, ce qu’on voit dans la scénographie. Florian Gaité

"Fix me" d'Alban Richard avec Arnaud rebotini. TOURNEE : MARS • 26 Opéra de Rouen Normandie 20h00 // AVRIL • 02 Le Volcan, scène nationale du Havre 20h30 • 06 Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée danse, Tremblay-en-France 19h00 • 18 Maison de la Musique de Nanterre 20h30 // JUIN • 14 Le Quai, CNDC Angers 20h00

Un disque : "Encore", le retour gagnant de The Specials

Je n’ai jamais cessé d’écouter le 1er album des Specials, depuis sa sortie en 1979, encore et encore… Encore est le titre de ce nouvel album, leur 3ème, et le premier depuis 37 ans!

Si l’on a toujours raison de se méfier des reformations de groupe, le cas des Specials semble être l’exception qui confirme la règle. C’est une splendeur !

L'avis des critiques :

Ils dézinguent absolument tout, en commençant par eux-mêmes. On peut trouver cela extrêmement nihiliste et cynique, mais ils mettent tout le monde en cause, des comportements consuméristes au suivisme. On peut trouver ce constat assez triste et épuisant, mais ils le font avec un tel humour et une telle verve. Je ne suis pas fanatique du rap, mais cela reste pour moi un très bon rap d’obédience rock. Hugo Cassavetti

C’est vrai qu’ils évoluent, mais il y a de la répétition. Pour moi, c’est une bonne démonstration de l’alliance pop et rap, j’aime cette énergie, ce côté engagé. Mais dans ces douze chansons, les douze se ressemblent énormément. Sa voix me tape sur les nerfs au bout de quelques titres. Il y a quelque chose d’assez lourd et cela s’essouffle un peu. Sophie Rosemont

Il y a une conscience politique assez élaborée, ils sont très européens. Il y a un savoir-faire qui commence à s’affiner, des bidouillages électroniques qui rappellent un peu le « grime ». Au bout d’un moment cela me tape un peu sur les nerfs, mais je comprends tout ce qui s’est dit sur ce groupe et les gens qui les vénèrent depuis des années. Il y a peu de groupes en Angleterre qui arrivent à capter cette tension. Christophe Conte

Au sein de ce nouvel album, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Il y avait une sorte de minimalisme plus punk que rap dans les albums précédents. Il me semble que celui-là a beaucoup plus d’épaisseur, de variations avec une production plus élaborée. Je crois que je vais m’y replonger encore un peu. Arnaud Laporte

"Encore", The Specials (Barclay)

Une exposition : "Alex Majoli : scène", entre réalité et fiction

• Crédits : © Alex Majoli / Magnum Photos

Alex Majoli est un photographe de guerre d’un genre particulier, qui a couvert les guerres en Irak, en Yougoslavie ou en Afghanistan. En pleine zone de conflit, il prend le temps d’installer ses lumières, sans donner aucune consigne aux personnes qu’il s’apprêtent à photographier. C’est la théâtralité de la photographie qui est ainsi interrogée.

"Alex Majoli" - 21 février au 28 avril au BAL

L'avis des critiques :

C'est une exposition très étrange par son atmosphère et ce qu'elle met en jeu du réel. C'est un beau travail, mais dont on ne ressort pas sans se poser des questions. Il utilise un flash très puissant, ce qui a tendance à déréaliser totalement l'image et rend le terrain complètement glissant. Ce qui m'intéresse, c'est cette ambiguïté. Ce n'est pas de la mise en scène, mais ça y ressemble. Le regard est mis à distance. Frédéric Bonnet

C'est de la photo en noir et noir. Le principe, c'est que c'est artiste qui est un colosse, arrive avec deux énormes flashs. Il indique ne pas transformer la réalité, or, du fait de la présence du flash les gens peuvent se mettre en scène eux-mêmes. Ici, l'accrochage est organisé de façon géographique. Il y a une accumulation d'images n'ayant absolument rien à voir. Que veut dire l'artiste en tant que reporter de guerre ? Fabrice Bousteau

C'est effectivement une exposition très nourrissante. On voit une série extrêmement élégante d'images qui ont toutes le même format. On ne peut pas les voir de loin, il veut s'en approcher comme d'un tableau. C'est un portrait saisissant du monde contemporain. Il attrape une réalité humaine très simple, qui est extrêmement touchante. Il apporte une réflexion sur ce qu'est la photographie en brouillant la frontière avec le document. Anaël Pigeat

Un roman : "Vairon" d’Hélène Zimmer, un portrait de femme en révolution

Quand Vairon quitte sa campagne miséreuse et arrive à Paris, en 1909, elle a 20 ans et un bébé dans ses bras. C’est un roman d’émancipation brutale, au coeur d’une Europe aux envies révolutionnaires, pour une héroïne qui s’épanouit dans le mode de vie des anarchistes, adhérant à l’idéal d’un féminisme radical.

"Vairon" d’Hélène Zimmer (P.O.L)

L'avis des critiques :

C'est un montage, une écriture, qui change un peu de ce que Hélène Zimmer a pu écrire auparavant. C'est une histoire assez simple, mais aussi assez maligne. Elle cherche à brosser le portrait de la trajectoire d'une femme, qui va être tout le long du livre un corps. L'auteur nous amène à nous extraire de la concrétude, à en sortir pour nous montrer qu'autre chose est possible. C'est un parallèle assez intelligent, assez beau. Jean-Christophe Brianchon

Ce qui m'a intéressé dans "Vairon", n'est non pas ce que ce livre est, mais ce qu'il ne veut absolument pas être. On aurait pu avoir un roman post-réaliste, avec la volonté de recréer une époque, des figures. Elle se dessaisit complètement des pièges du naturalisme et refuse de s'embourber dans l'historicité. Je pense toutefois qu'on ne peut pas travailler une matière historique aussi épaisse, sans s'impliquer plus dans l'histoire. François Angelier

Je suis assez passionnée par ce qu'Hélène Zimmer fait du naturalisme. Les Halles sont le ventre de Paris, cela saute aux yeux. Elle le fait avec une volonté anti-lyrique absolue. Tous les temps du récit sont des temps liés au corps de la femme. Toutes les possibilités sont liées à ce qu'il y a de plus bas, ce que je trouve passionnant et extrêmement bien écrit. Je me suis parfois demandée ce que la question politique faisait. On trouve des choses un peu plaquées. Lucile Commeaux

Un film : "Casting", l'envers du décor de Nicolas Wackerbarth

Au début de Casting, nous sommes à six jours du début d’un tournage pour lequel la réalisatrice cherche encore son actrice principale, celle qui jouera Petra dans un remake du film de Fassbinder, Les larmes amères de Petra von Kant. Gerwin, abonné aux petits rôles dans des séries policières, a été engagé uniquement pour donner la réplique aux quatre actrices pressenties durant le casting. Avec une mise en scène qui joue à ressembler à un making of, et des interprètes d’une justesse rare, le cinéaste ausculte au plus près les ressorts intimes des différents personnages, du sadisme froid de la réalisatrice au masochisme ou à l’égocentrisme des comédiennes. Mais jamais personne ne s’intéresse aux affres que traverse Gerwin, qui se prend à rêver de jouer le premier rôle masculin. Andreas Lust en est le formidable interprète.

"Casting", de Nicolas Wackerbarth Sortie 27/02

