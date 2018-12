De bagnard à chef de la brigade de sûreté : l'incroyable destin de Vidocq

Il a inspiré Balzac et Victor Hugo. Brigand, militaire, bagnard, indic’, chef de la police de Sûreté, inventeur puis détective privé de renom, la vie d’Eugène François Vidocq, au XIXe siècle, tient en effet plus du roman que de la réalité.

C'est la deuxième fois en quelques années que le personnage d'Eugène-François Vidocq investit les salles obscures. En 2001, c'était le Vidocq de Pitof, incarné par Gérard Depardieu. En 2018, c'est cette fois Vincent Cassel qui prête ses traits au personnage, dans l'Empereur de Paris, de Jean-François Richet, qui sort aujourd'hui au cinéma. Avant cela, Vidocq fut tour à tour héros de romans, de bandes dessinées mais aussi de séries, dont Les Nouvelles Aventures de Vidocq, qui passionna toute une génération dans les années 70.

Ce personnage qui a tout de la légende, reste pourtant curieusement méconnu. Brigand, militaire, bagnard, indic’, chef de la police de Sûreté, inventeur puis "premier" détective privé au monde, la vie d’Eugène François Vidocq, au XIXe siècle, tient plus du roman que de la réalité. Il faut admettre qu’avec pour principale source son autobiographie en quatre volumes Mémoires de Vidocq, chef de la police de Sûreté, jusqu'en 1827, l’homme n’ayant jamais été réputé pour son honnêteté sans faille et ayant probablement fait appel à des écrivains fantômes, difficile de trier le vrai du faux.

• Crédits : Wikimedia Commons

De bagnard à indic'

Fils d'un boulanger et marchand de blé, Eugène-François Vidocq naît en 1775. Dès sa jeunesse, il s'illustre par une propension à se battre et à commettre de menus larcins. Envoyé par son père à une maison d'arrêt pour jeunes délinquants, la prison des Baudets, Vidocq n'en ressort guère assagi : à 16 ans le jeune homme vole 2000 francs (environ 1200 euros aujourd'hui) dans la caisse familiale afin de prendre le large vers le nouveau monde... avant de se voir dépouillé à son tour de la coquette somme. Après avoir passé un temps avec des saltimbanques, le jeune homme retourne à Arras. Son père l'envoie cette fois faire l'armée : en 1791, Vidocq s'engage dans le régiment des Bourbons. Excellent escrimeur, il participera à la bataille de Valmy puis à celle de Jemappes. Mais même l’armée finit par en avoir marre de lui : il en est exclu, à tout juste 18 ans.

Après sa brève carrière militaire, Vidocq bougera beaucoup : Bruxelles, Arras, Lille, Paris. Le jeune homme apprend les ficelles de l'escroquerie. Il se joint un temps à l'"armée roulante", qu'il décrit dans le troisième chapitre de ses mémoires, une troupe hétéroclite regroupant des déserteurs, de faux militaires et autres escrocs, qui suivent de près les armées régulières pour abuser de la crédulité des gens.

• Crédits :

Vidocq doit le début de ses années de bagne à une histoire d'amour qui tourne mal : quand la femme qu'il fréquente le trompe avec un militaire, Vidocq le passe à tabac. Ce sera une première condamnation à trois mois de prison, à Lille. Là, le jeune homme rencontre deux larrons qui le sollicitent pour faire un faux ordre de liberté qui doit permettre à un laboureur condamné pour avoir volé du grain de s’évader : c'est un échec. Fin 1796, il est condamné pour “faux en écritures publiques” à huit ans de bagne. Il profite de son séjour derrière les barreaux pour s’initier à la savate (la boxe française), tente par deux fois de s’évader… et se foule les deux chevilles en sautant du mur d’enceinte.

A son entrée au bagne, le registre le décrit comme suit :

22 ans, taille de 5 pieds, 2 pouces, 6 lignes ; cheveux, sourcils châtains clairs, barbe de même ; visage ovale bourgeonné ; les yeux gris, le nez gros ; bouche moyenne, menton rond et fourchu, front bas, ayant une cicatrice à la lèvre supérieure côté droit ; les oreilles percées.

Pendant plusieurs années, Vidocq va alterner évasions ratées et réussies, tentant alors d'infructueuses aventures commerciales (il est tour à tour marin, puis marchand de tissu), avant d'être repris à nouveau. En 1809, c'est l'arrestation de trop : Eugène-François Vidocq se range du bon côté de la justice en offrant ses services à la Police de Paris. Celui qui, à force d'évasions, a acquis une réputation certaine dans le milieu, sera désormais mouchard.

D'indic' à chef de la brigade de Sûreté

• Crédits : A. Bonnard

Vidocq est d'abord indicateur à la prison du Bicêtre, puis à celle de La Force. Excellent physionomiste, il démasque les bandits qui se sont fait arrêter sous une fausse identité. Ses talents sont tels qu'il ne tarde pas à se faire remarquer : en 1810, une fausse évasion permet à Vidocq de sortir de prison et dès 1811, il est placé à la tête de la brigade de Sûreté, une force de police dont les membres sont d'anciens repris de justice, spécialistes de l’infiltration du "milieu". A la tête d’une douzaine d’hommes, Vidocq va alors pulvériser les scores de la police traditionnelle : malgré leur faible nombre, ils arrêtent en moyenne trois fois plus de criminels.

En 1971, dans l'émission Arcanes 71, l'historien Jean Savant racontait la genèse de cette brigade de sûreté ;

Il était impossible dans le bas monde de la police de trouver des gens compétents parmi les honnêtes gens. [...] Vidocq est devenu le chef de la police de sûreté, une police toute nouvelle qu'il a fallu créer. Il l'a créée avec d'abord une dizaine d'agents qui sont devenus vingt, puis trente, etc. Cette sûreté est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle la sûreté nationale dans la plupart des Etats.

Écouter Écouter Arcanes 71 (04/03/1971) Arcanes 71 (04/03/1971)

La Restauration a permis à de nombreux faux nobles de se faire un nom. Parmi eux, Vidocq démasquera notamment de Pontis, comte de Sainte-Hélène, nommé lieutenant-colonel et décoré de la croix de Saint-Louis par Louis XVIII… en réalité Pierre Coignard, un ancien forçat qui dirige en parallèle une bande de malfaiteurs.

• Crédits :

Les méthodes peu traditionnelles de Vidocq suscitent cependant l'indignation. Vidocq est accusé à plusieurs reprises d'avoir fomenté des coups montés illégaux pour prendre les voleurs en flagrant délit. La brigade de sûreté, financée sur des fonds secrets, est constamment sujette à controverses. La brigade est haïe autant par la pègre, qu'elle met à mal, que par les hautes instances, à qui elle donne mauvaise presse.

Qu'importe, déjà à l'époque, Eugène-François Vidocq fascine les foules : il est invité aux dîners mondains et finit par obtenir la grâce de Louis XVIII en personne, en 1818, pour sa condamnation pour “faux en écritures publiques”. Les scandales qui émaillent les excellents résultats de la brigade de sûreté finissent malgré tout par rattraper Vidocq. Le préfet de police de l'époque, le Baron Etienne-Denis Pasquier, écrit ainsi :

Cette confiance accordée avec autant d'abandon à un homme condamné a été d'un très mauvais effet et elle a beaucoup contribué à déconsidérer la police.

En 1827, face aux pressions et après une réorganisation de la brigade de Sûreté, Vidocq envoie sa démission. C'est l'occasion pour lui d'écrire ses mémoires.

Premier détective privé et papier infalsifiable

Ayant acquis une fortune considérable, Vidocq débute l'écriture de ses mémoires, avec l'aide de "teinturiers", ou écrivains fantômes. Publiées en 1828, elles connaissent un certain succès. Pas complètement satisfait, Vidocq en fera rédiger une autre version : Les véritables mémoires de Vidocq.

Fort de sa connaissance du "milieu", l'ancien chef de la brigade de sûreté publie également en 1836 Les voleurs, auquel il joint un dictionnaire d'argot, et où il décrit pour la première fois un concept encore existant aujourd'hui : celui de l'arnaque par courriel, ou spam nigérian. A l'époque, on parlait de lettres de Jérusalem :

Sur cent lettres de ce genre, vingt étaient toujours répondues. On cessera de s’étonner si l’on considère qu’elles ne s’adressaient qu’à des hommes connus par leur attachement à l’ancien ordre des choses, et que rien ne raisonne moins que l’esprit de parti. On témoignait d’ailleurs au mandataire présumé cette confiance illimitée qui ne manque jamais son effet sur l’amour-propre.

En parallèle de ses activités d'écrivain, Vidocq ouvre une usine de papier infalsifiable à Saint-Mandé, où il s'est installé. Fidèle à sa réputation, il n'engage que d’anciens forçats. Brièvement rappelé à la tête de la Sûreté en 1832, pour aider à endiguer les révoltes de juin, Vidocq n'y reste que quelques mois avant de claquer la porte pour de bon : il fonde alors une agence de détective privé en 1833, le "Bureau des renseignements dans l'intérêt du commerce", qui deviendra par la suite le "Bureau des renseignements universels".

J'ai délivré la capitale des voleurs qui l'infestaient. Je veux aujourd'hui délivrer le commerce des escrocs qui la dévalisent. Vidocq

Un an après l'ouverture, Vidocq a plus de 3000 clients. Cinq ans après, il en compte 20 000. La police en prend un peu ombrage, perquisitionne ses bureaux, et Vidocq retourne en prison avant d'être acquitté. Il finit par vendre son agence et profite de sa "retraite", pour fréquenter de grands écrivains tels Balzac, Hugo, ou Dumas.

Une inspiration littéraire

Sans surprise, Eugène-François Vidocq inspirera à ses contemporains de nombreux personnages, au rang desquels Jean Valjean, Javert et Thénardier à Victor Hugo dans Les Misérables, Vautrin à Balzac dans La Comédie Humaine, ou encore Auguste Dupin dans Double assassinat de la rue Morgue de Poe.

En 1951, dans l'émission Heure de culture française, Jean Savant racontait comment Vidocq avait été une source d'inspiration pour les écrivains de son temps, à commencer par Alexandre Dumas :

Tout ce qui se rapportait à Vidocq passionnait Alexandre Dumas. Et de la liaison de ces deux phénomènes naquit une collaboration qui se traduisit par un nombre respectable de volumes. En voici quelques-uns : Les Mohicans de Paris, quatre volumes, Salvator, cinq volumes, Le Fils du forçat, un volume et Gabriel Lambert, un volume. Gabriel Lambert est un faussaire, né faussaire, c'est-à-dire avec le talent d'imitateur que cet état exige.

Écouter Écouter Vidocq et les écrivains de son temps (L'Heure de culture française, 04/12/1951) Vidocq et les écrivains de son temps (L'Heure de culture française, 04/12/1951)

Vidocq finit par mourir en 1857, après une rechute face au choléra, à l’âge de 81 ans. Si le personnage semble, plus de 150 ans plus tard, curieusement méconnu, les exploits du bagnard devenu chef de police continuent pourtant d'inspirer. La dernière version cinématographique en date se veut, cette fois, plus proche de la réalité que du mythe :