De Pierre Rosanvallon à "Bac Nord" : les émotions prennent le pas sur nos comportements rationnels

L'émotionnel comme vecteur d'explication des comportements électoraux pour Pierre Rosanvallon

C'est l’essai de Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie - Comprendre autrement les français qui entre dans les meilleures ventes GFK pour la non fiction. Beau succès pour ce livre exigeant qui se fait donc une place parmi les 1 500 essais et documents qui viennent de paraître en cette rentrée. Son aspect novateur réside dans la réussite de Pierre Rosanvallon à montrer qu’au-delà des comportements électoraux rationnels, les émotions jouent un rôle primordial, ce qui explique notamment que les classes populaires votent parfois contre leurs intérêts et que les populistes récupèrent souvent la mise de cette irrationnalité politique qui résulte de cette politique des émotions.

Un trio féminin en tête des ventes de la rentrée fiction

Un classement loin d'être anodin pour cette rentrée littéraire 2021 en matière de fiction, puisque sur les 521 romans qui sont sortis à cette occasion, dont 379 français, ce sont trois femmes qui arrivent en tête des meilleures ventes GFK de la semaine. Une triplette rare : on commence par l'or avec Premier Sang d’Amélie Nothomb qui, comme chaque année ou presque, domine le box office. L'argent revient ensuite à Leila Slimani avec La Guerre, la guerre, la guerre, qui arrive en deuxième position en mettant en lumière les logiques de domination dans la cellule familiale dans une grande fresque humaine pleine de justesse. Le bronze enfin pour le roman de Virginie Grimaldi Et que ne durent que les moments doux qui revient sur les manières extrêmement variées et toutes aussi légitimes d'appréhender la maternité.

Pour clore sur la fiction, autre grande nouvelle de l'été : la redécouverte de milliers de feuillets inédits de Louis-Ferdinand Céline. Un trésor littéraire de romans inédits et de premières versions qui aurait été récupéré par des résistants dans l'appartement de l'auteur après sa fuite vers le Danemark. Les feuillets auraient été confiés il y a une quinzaine d'années à Jean-Pierre Thibaudat, explique Le Monde dans son enquête, qui avait promis en retour de ne pas les divulguer avant la disparition de l'épouse de Louis-Ferdinand Céline, décédée l'année passée.

"Bac Nord", lorsque police et trafiquants jouent à armes égales ?

Bac Nord, le dernier né de Chi-Fou-Mi Productions, récemment rachetée par Mediawan, se base sur des faits réels relatant le parcours de trois policiers de la BAC, impuissante contre les trafics de drogue dans les quartiers Nord de Marseille. Ce film pose une question importante : comment lutter contre les dealers dans les cités en tant que policier, tout en restant dans les clous d’une déontologie qui ne permet plus aux forces de l’ordre de jouer à armes égales avec les trafiquants ? Les dealers règnent en maîtres dans « leurs » quartiers protégés par des check-points, la police en est soigneusement - et violemment s'il le faut - tenue à l'écart. On notera en particulier la scène de reprise de la cité, époustouflante d'intensité sous la direction de Cédric Jimenez, lui-même originaire des quartiers Nord.

Déjà 900.000 entrées sur 585 écrans en deuxième semaine selon les chiffres de notre partenaire CBO Box Office. C’est, comme le rappelle l’éditorial positif de Michel Guerrin ce week-end dans Le Monde, "un succès énorme" et inattendu pour un film qui a dépassé le million d’entrées cette semaine, alors qu'Emmanuel Macron était justement en déplacement à Marseille. Affolant et déconcertant, il met profondément mal à l’aise et peut-être considéré comme le pendant des Misérables de Ladj Ly qui prenait le point de vue des jeunes de quartiers, où Bac Nord prend le parti la police - ou plutôt les trois policiers que l'on suit.

"Spider-Man : No Way Home" : trailer prometteur

On signale le succès inédit du trailer de No Way Home, le prochain opus de la saga du Tisseur, qui sortira en salles le 15 décembre prochain. La bande annonce de ce prochain volet signé Marvel/Sony a été vu par 355 millions de personnes en 24 heures – un record.

En parallèle on peut constater le succès du blockbuster de Disney Shang-Chi et la Légende des dix anneaux avec 100.000 entrées simplement pour ce mercredi, selon les données CBO Box Office, prouvant bien que les Français, et les jeunes particulièrement, sont prêts à revenir en salle.

Quand Jeff Koons s'invite au Mucem, entre pop art et témoignages du quotidien

L’exposition est passionnante et pourrait permettre à ceux qui détestent Jeff Koons par nature de se réconcilier avec lui : en effet, Koons a eu l’intelligence de présenter une sélection de 350 objets ou œuvres qui l’ont inspiré à côté de ses langoustes, de son dauphin et autres Balloon Dog. Ainsi son Cœur pendu (Hanging Hart), si clinquant en acier chromé en rouge, gagne en profondeur et s’intellectualise lorsqu’il est présenté parmi d’autres cœurs prêtés par le musée d’arts et traditions populaires. Un dialogue nait qui réconcilie le public avec l’œuvre et lui donne sens. L’exposition est constituée de la collection de Jeff Koons de François Pinault et est visible au Mucem à Marseille jusqu’au 18 octobre. On vous la recommande.

Rentrée musicale : "CLB", le nouvel album de Drake bat cette semaine les écoutes de Kannye West

Sans surprise, c’est Drake, le rappeur canadien qui arrive en tête du billboard ce week-end et se trouve également n°1 du Top 50 « Monde » de Spotify. Non seulement il rafle à lui seul les trois premières places de ce Top 50, ce qui est déjà rare, mais les 21 chansons de son nouvel album, sorti vendredi, Certified Lover Boy, abrégé en CLB, sont dans le Top 50. Il bat le revival d’ABBA avec deux nouveaux titres en avant première d’un album, quarante ans après leurs précédents succès. Plus contemporain, il bat aussi Kanye West qui vient de sortir un album très attendu, Donda, et Billie Eilish qui a passé l’été en tête des classements avec son superbe album Happier Than Ever.

