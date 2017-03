Découvrez la pré-sélection du Prix France Culture Cinéma des étudiants 2017!

Les 5 films retenus par France Culture qui seront soumis au vote du jury étudiant cette année sont...

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS de Julie Bertuccelli

LA JEUNE FILLE SANS MAINS de Sébastien Laudenbach

WRONG ELEMENTS de Jonathan Littell

LE RUISSEAU, LE PRE VERT ET LE DOUX VISAGE de Yousry Nasrallah

LE CONCOURS de Claire Simon

La présélection de 5 films est établie par Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Béline Dolat, conseillère aux programmes en charge des magazines, Antoine Guillot, producteur de Plan large, les équipes de La grande table d'Olivia Gesbert et Virginie Noël, responsable des partenariats et des opérations extérieures, à partir des 60 films partenaires de la chaîne sortis entre avril 2016 et mars 2017.

Le jury commencera à visionner les films à partir de début avril, et votera sur une plateforme avant le 23 avril minuit.

• Crédits : fc - Radio France

RAPPEL : COMMENT CANDIDATER ?

Pour participer au jury du Prix France Culture Cinéma, rien de plus simple ! Envoyez-nous une critique du film de votre choix avant le 30 mars 2017 minuit. Elle peut être sous forme écrite (1000 signes) audio ou vidéo (1 mn via un lien viméo, youtube, dailymotion….). Elle doit être envoyée à comfranceculture@radiofrance.com

Un mail de confirmation validera votre participation au jury 2017.

Attention : pour intégrer le jury 2017, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur.

LE PRIX FRANCE CULTURE CINÉMA DES ÉTUDIANTS

Créé en 2015, le Prix France Culture Cinéma des Étudiants récompense un réalisateur indépendant dont un des films a été soutenu par la chaîne entre avril 2016 et mars 2017. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné le Prix à Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau (2016) et Mange tes morts de Jean Charles Hue (2015).

Le Prix France Culture Cinéma des Étudiants sera remis le dimanche 21 mai à 11h au Pavillon UniFrance films - Village International - Pantiero au Festival de Cannes.

A cette occasion, France Culture décernera également le Prix France Culture Cinéma Consécration qui salue l’œuvre d’un grand cinéaste, et, avec UniFrance, l'International Students award, qui récompense un long métrage français, soumis au vote des étudiants étrangers en École de cinéma.

Avec plus de 60 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur, c’est à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique que participe France Culture. Premier loisir des étudiants en France, le cinéma méritait bien qu’un prix lui soit décerné par ces derniers et porte témoignage de leurs choix.