Désirs et émotions

A Cannes, comme dans la vie, il faudrait toujours se méfier de ses attentes. On espérait beaucoup de l'Autrichienne Jessica Hausner, cinéaste formée à l'école Michael Haneke et autrice déjà de plusieurs films aussi beaux que radicaux. Pour sa première entrée en compétition avec "Little Joe", elle s'essaie à la fable d'anticipation, une histoire de fleurs génétiquement manipulées pour créer du bonheur chez qui s'en occupe. La fable tourne au cauchemar, quand lesdites fleurs s'emparent de l'esprit des humains pour assurer leur survie, créant ainsi des créatures sans empathie ni âme mais feignant (presque) parfaitement la normalité. On aura reconnu un grand motif du cinéma de science-fiction, vieux comme "L'Invasion des Profanateurs de sépulture" de Don Siegel. Jessica Hausner n'en tire malheureusement rien de plus qu'un simple, et trop long, épisode de la série "Black Mirror", tellement surexplicatif et autoanalysant dans ses dialogues qu'il ne laisse plus aucun espace au spectateur.

Tout sur Pedro

A l'inverse, on n'attendait plus grand chose de Pedro Almodovar, qui depuis près de 10 ans traversait une inquiétante crise d'inspiration. Et c'est précisément le sujet de "Douleur et gloire". Antonio Banderas, en double confondant de celui qui l'avait révélé en 1982 dans le "Labyrinthe des passions" (même coupe de cheveux fous, même vêtements aux couleurs franches, évoluant dans l'appartement même de son modèle), incarne un cinéaste affligé de divers maux physiques, mais surtout d'une grave impasse créatrice, dont il se sortira en se remémorant un premier désir enfantin, et en se confrontant à sa gloire passée des folles années de la Movida. Déclaration d'amour au cinéma, aux actrices d'hier et d'aujourd'hui, et, comme toujours, à sa mère, c'est toute la filmographie de l'Espagnol qui est convoquée dans ce film, le plus introspectif de son auteur. Une œuvre magnifique et profondément émouvante, qui pourrait bien valoir à Pedro Almodovar la Palme d'or qu'il attend désespérément depuis qu'en 1999, il y a tout juste 20 ans, "Tout sur ma mère" avait bouleversé la Croisette.