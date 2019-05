Documenaire, roman, exposition... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un opéra, une exposition, un roman, un documentaire. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU". Un texte de salubrité publique.

La pluri-talentueuse Zabou Breitman a encore frappé! Entre un film ou une série qu’elle réalise ou qu’elle joue et une mise en scène d’opéra, elle revient à la mise en scène de théâtre, avec une troupe de jeunes talents pour partie issu du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Elle avait déjà, en 2008, adapté pour la scène deux films de Raymond Depardon pour un spectacle qu’elle interprétait en duo avec l’encore très peu connu Laurent Lafitte. Cette fois, elle a été puiser à plusieurs sources, et en premier à celle du film documentaire Sainte-Anne, hôpital psychiatrique, de Ilan Klipper. Mais on entendra aussi des résurgences d’Anton Tchekhov, William Shakespeare, et même quelques mots de Zouc. Le résultat est vif, drôle, inquiétant, dérangeant, tendre...comme peut l’être la vie pour celles et ceux qui la vivent très intensément.

L'avis des critiques :

Un ballet avec de jolis interludes qui rend hommage à la lucidité de la folie. (…) J’ai été assez fascinée de voir ces acteurs jouer. Ils développent une partition qui a un spectre assez large. Marie Sorbier

Un spectacle bancal qui ne m’a pas convaincu de bout en bout. Mais j’ai été emportée par ce quatuor original. La bonne idée de spectacle est d’avoir osé faire ce spectacle avec de très jeunes acteurs. Le mélange de genre de la pièce n’est pas du tout évident. Ils n’ont pas beaucoup de métier ce qui fait qu’il y a des moments de grâce. Anna Sigalevitch

Je me suis profondément ennuyée. J’ai trouvé les propos sur la psychiatre extrêmement évidents. On sent toutes les coutures et béquilles de la pièce. Le texte n’apporte rien. Marie-José Sirach

Ce texte est de salubrité publique. Arnaud Laporte

"LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU" texte, adaptation et mise en scène : Zabou Breitman // Jusqu'au 2 juin au théâtre du Rond Point, Paris

Un opéra : "Macbeth", sous la direction musicale de Myung-Whun Chung. Une mise en scène absolument passionnante de Damiano Michieletto

On sait que Macbeth est rongé par sa soif de pouvoir, soif attisée par sa femme et les présage d'avenir glorieux prophétisés par des sorcières. Cela le conduira au crime, et à la folie. Dans l’écrin de la Fenice de Venise, Damiano Michieletto signe une mise en scène résolument contemporaine, à l’abstraction très cauchemardesque.

L'avis des critiques :

J’ai trouvé la mise en scène absolument passionnante. J’ai beaucoup aimé la direction de Myung-Whun Chung. Mais j’ai un petit peu plus de réserves sur le plateau vocal et notamment Lady Macbeth. Sophie Bourdais

Un beau spectacle qui évite le ridicule et avec une très belle direction. La direction de Myung-Whun Chung est intéressante. Sa lenteur, qui peut être surprenante, donne une impression de grand raffinement. Laurent Bury

Il y a un problème dans le compagnonnage Verdi - Shakespeare. (…) On sent que Damiano Michieletto n’est pas à l'aise dans la mise en scène. Le personnage de Macbeth a très peu d’existence en tant que corps sur la scène. Cela ne fonctionne pas avec la référence shakesepearienne. Lucile Commeaux

"Macbeth", de Verdi - direction musicale : Myung-Whun Chung - Mise en scène : Damiano Michieletto (Enregistré en 2018 à Venise) Disponible gratuitement en ligne à : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/972175-macbeth-de-verdi-au-teatro-la-fenice-par-damiano-michieletto.html

Une exposition : " Préhistoire : une énigme moderne". Une exposition à voir absolument.

• Crédits : Succession Yves Klein c/o Adagp, Paris 2019 Photo : Muriel Anssens / Ville de Ni

Passionnante exposition à voir et à revoir, tant la richesse de la proposition et la diversité des pièces présentées donnent le tournis. Des chefs d’oeuvres préhistoriques y côtoient des pièces d’artistes majeurs de la modernité, nous montrant combien cette origine des hommes a été une formidable machine à fantasmer l’histoire.

L'avis des critiques :

Une exposition à voir absolument. La réunion du musée et des chercheurs est une matière à remettre les objets en jeu dans d’autres types de relations que simplement l’exposition. Il y a un vrai sens de l’exposition. Un travail formidable a été fait en terme d’idée, de conception, de scénographie. Corinne Rondeau

Toute la réflexion menée sur le temps me semble absolument remarquable. (…) Il y a également un certain nombre de fils tirés dans l’exposition, parfois dissonants et contradictoires, mais qui sont souvent très originaux. Anaël Pigeat

L’exposition est d’une grande richesse. Elle sollicite de multiples façons des œuvres qui sont parfois des plus émouvantes. Le dialogue entre universitaires, historiens et historiens d’art fonctionnait à plein. Arnaud Laporte

Il y a deux expositions en une. La première partie moderne est remarquable. Mais la deuxième partie contemporaine m’a laissé pantois. Il y a des choix d’oeuvres contestables. L’alchimie entre conservateurs et chercheurs fonctionne par moment mais parfois l’exposition est trop hétérogène. Chacun semble avoir fait des choix qui se juxtaposent. Stéphane Corréard

" Préhistoire : une énigme moderne" // jusqu'au16 septembre au Centre Pompidou

Un livre : "Floride". Après "Les Furies" qui l'avait révélée, on s'aperçoit avec ce livre que Lauren Groff a une puissance de réflexion et d'écriture

• Crédits : Editions L'olivier

C’est avec son roman précédent, Les furies, que l’auteure américaine a connu un immense succès mondial. Elle revient avec ce recueil de nouvelles dont la photo de couverture donne le ton. Le Sunny State de Floride peut aussi être recouvert de nuages très noirs, et la vie des personnage de Groff va prendre des tours inattendus.

L'avis des critiques :

Il y a cette idée de montrer la Floride telle qu'elle n'est pas sur les cartes postales. Pour autant, il n'y a pas d'attention réaliste dans le livre. Une inquiétante étrangeté se propage partout sans que l'on bascule dans le fantastique pur. Son écriture a un pouvoir de suggestion très très fort. Cela la conduit pour moi, sur certaines nouvelles, vers une écriture un peu trop baroque pour laquelle il faut avoir de l'appétit. Grégoire Leménager

Il y a une météorologie des sentiments et des états qui me passionne assez et un travail stylistique qui me touche à chaque instant. Arnaud Laporte

Après "Les Furies" qui l'avait révélée, on s'aperçoit avec "Floride" que Lauren Groff a une puissance de réflexion et d'écriture. Il y a même quelque chose d'assez cruel dans sa façon d'écrire qui est intéressante. Philippe Chevilley

C'est un livre extrêmement calibré et contemporain qui aborde le portrait de femme, la collapsologie ou encore les questions environnementales. Je souffre suffisamment de cet aspect à travers les médias pour je cherche autre chose en art. Laurent Nunez

"Floride" de Lauren Groff (Editions de l'Olivier)

Un film : "Le Fils", d'Alexander Abaturov. Le reflet russe et bien réel de Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick

Le long-métrage documentaire d’Abaturov est comme le reflet russe et bien réel de Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. A partir du destin brisé d’une jeune recrue, Dima, mort à 21 ans, le cinéaste observe l’entraînement des Spetsnaz, unités d’élite de l’armée russe, et le vide laissé par la disparition du jeune homme pour ses parents.

"Le Fils", d'Alexander Abaturov

-En partenariat avec le magazine Grazia-