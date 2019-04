Documentaire, roman, théâtre... 5 idées pour votre week end [27-28 avril]

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un documentaire, un disque, une exposition, un livre, un spectacle. Bonnes découvertes !

Un film documentaire : “Monrovia, Indiana”, Frederick Wiseman nous plonge dans l'Amérique de Donald Trump

Ce cinéaste américain est un mystère. Comment, à 89 ans, Frederick Wiseman réussit-il encore une fois à être l’observateur et le révélateur le plus avisé de notre temps ? En promenant sa caméra dans les rues de Monrovia, 1400 habitants, il nous permet de prendre toute la mesure et la profondeur de la psyché de celles et ceux qui ont porté Donald Trump à la Maison-Blanche. Comme toujours dans ses films, aucune voix-off, aucune présentation des personnes que nous allons voir et écouter, mais une demande d’attention faite au spectateur, pour prendre par lui-même la mesure de ce à quoi il assiste. De réunions du conseil municipal à la clientèle d’une armurerie, de la foire agricole à une cérémonie funéraire, les préoccupations des habitants de la petite ville du Midwest ne ressemblent guère à ce que nous pouvions imaginer. Mystère du corps électoral.

“Monrovia, Indiana”, de Frederick Wiseman

Un spectacle : « Trissotin ou les femmes savantes », Macha Makeïeff revisite avec talent le classique de Molière.

Créée en 2015 aux Nuits de Fourvière, cette mise en scène de Macha Makeieff a déjà connu un succès international. En transposant cette farce misogyne dans les années 70, la metteure en scène renvoie hommes et femmes dos à dos. Ici, Trissotin ressemble à Conchita Wurst, et le ballet des corps, réglé au millimètre, révèle le grotesque de chacune et chacun.

L'avis des critiques :

J’ai été enchantée par l’intelligence du parti pris de Macha Makeïeff. J’étais de celle qui croyait que la pièce était un peu misogyne. Grâce à la metteuse en scène, j’ai compris que c’était beaucoup plus complexe que cela. Fabienne Pascaud

C’est une pièce qui a du mal à démarrer. Puis petit petit, le rythme et le partis pris de Macha Makeïeff apparaissent de plus en plus. Les femmes, y compris, dans la direction d’acteur proposé par la metteuse en scène, occupe une place qui est bien différente de celle que j’avais de ce texte. Jean-Christophe Brianchon

Ce qui fonctionne très bien est la manière dont Macha Makeïeff s’empare de ce texte pour en faire quelque chose de très incarné (..) Une chose est dommage est ce moment où Trissotin déclame un sonnet puis un épigramme. On est tellement surchargé d’effets de musique, de micro, que l’on entend à peine le texte alors qu’il est le coeur de la pièce. A partir de là, mon intérêt a un peu décru. Lucile Commeaux

« Trissotin ou les femmes savantes », de Molière - Mise en scène : Macha Makeieff //du 10 avril au 10 mai 2019 à la SCALA

Un disque : « Deux Frères », de PNL. "Une expérience très sensorielle"

Il ne faudrait pas que la communication diabolique de sa sortie occulte la puissance du nouvel album des frères Andrieu. 100.000 albums vendus en 6 jours, 9 millions d’écoutes sur Spotify trois jours après sa sortie le 5 avril, soit le groupe le plus streamé au monde sur la plateforme, cela donne le vertige, mais moins que l’écoute compulsive de cet album très addictif !

L'avis des critiques :

Il y a des morceaux de bravoure de rap. Il y a une adéquation entre ce qui est raconté et sa mise en forme, entre les inventions langagières et le flow. C’est vraiment un tout. C’est une expérience très sensorielle. Olivier Lamm

Cet album m’a cueilli assez immédiatement. Je trouve la musique d’une grande efficacité, il y a une aussi jolie relation entre texte et musique. Je ne suis pas fou des ruptures de vulgarité lorsqu'on a mis un peu d'émotion. Le systématisme nuit un petit peu. Arnaud Laporte

Sur l‘ensemble du disque, je ne suis pas totalement hostile. Je comprends qu'il y ait une adhésion car ils ont poussé le plus loin possible le côté mélancolique et dépressif. Mais, au bout de trois albums, quand on a obtenu un tel succès, comment peut-on continuer à écrire là dessus ? Musicalement, je reste assez interdit. Christophe Conte

Je trouve ça chouinard et d’un cucul achevé. Au moment aux Etats-Unis où Drake, Kanye West, Frank Ocean proposent une vision alternative de ce que peut être la masculinité dans le rap, ils passent à côté et se vautrent dans la neurasthénie. Clémentine Goldszal

« Deux Frères », de PNL // QLF Records, Musicast

Une exposition : “Homère” une plongée dans le monde homérique au Louvre Lens. "Une belle exposition, riche, qui travaille habilement à déconstruire la figure du poète."

Homère n’a jamais cessé d’être le grand pourvoyeur de récits de notre humanité, l’Iliade et de l’Odyssée restant les piliers de toute la culture occidentale. Pourtant, de nombreux mystères demeurent, jusqu’à l’existence même du poète. Le Louvre-Lens nous propose une immersion ultra-documentée dans le temps d’Homère, et son influence jusqu’à nos jours.

L'avis des critiques :

Une belle exposition, riche, qui travaille habilement à déconstruire la figure du poète. Sally Bonn

J’ai été ravi par cette exposition. Je la trouve très pédagogique. Le propos est assez intéressant de vouloir traverser toutes les époques avec, évidemment, une période plus développée qu’est le XIXe siècle, et une faiblesse sur le contemporain. Fabrice Bousteau

Une exposition très scolaire, littérale, sans beaucoup d’enjeux, qui ressemblent un peu à un livre d’histoire illustré. (...) Il n y’ a aucune mise en perspective historique, sociale ou économique de ces récits homériques porteurs de valeurs culturelles. Ils sont présentés comme des sortes d’invariants qui traverseraient les époques de manière égale. Sarah Ihler-Meyer

“Homère”, jusqu’au 22 juillet 2019 // Louvre Lens

Un roman : "Les modifications" de Sayed Kashua

• Crédits : Editions de l'Olivier

Livre après livre, Sayed Kashua s’impose comme un écrivain majeur. Arabe israélien écrivant en hébreu, il décrit les affres de cette condition minoritaire. Dans ce nouveau livre, le narrateur, exilé aux Etats-Unis depuis deux ans, doit revenir en Israël, au chevet de son père malade. C’est aussi l’occasion de chercher à comprendre l’origine de sa mélancolie.

"Les modifications" de Sayed Kashua (Editions de l'Olivier)

- En partenariat avec le magazine Grazia-