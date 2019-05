Dolan et Desplechin, nouvelles manières

Ils sont tous deux exemplaires de l'abonné cannois. Troisième présence en compétition pour l'un, cinquième pour l'autre, Xavier Dolan et Arnaud Desplechin sont à Cannes comme chez eux, et s'essaient cette année à de nouvelles manières.

Le Québécois, après l'échec artistique et public de son aventure américaine, Ma Vie avec John F. Donovan, toujours inédit aux Etats-Unis et dans son propre pays, tente avec Matthias & Maxime l'expérience de la sobriété stylistique, et du retour à ses fondamentaux. Comme dans le film qui l'a révélé il y a 10 ans, J'ai tué ma mère, il joue le rôle principal, face à Anne Dorval en mère dysfonctionnelle, pour une histoire d'ados attardés, mais maintenant trentenaires, confrontés au trouble du désir.

Le naturel revenant au galop, Dolan cède vite à ses tics habituels de mise en scène, pour un film finalement bien anodin, qui, sans le statut d'enfant chéri de Cannes de son auteur, n'aurait rien à faire dans cette compétition.

Roschdy Zem, le rôle de sa vie

Beaucoup plus convaincant, le virage social que prend Arnaud Desplechin avec Roubaix, une lumière. Comme Ladj Ly en début de festival avec Les Misérables, le cinéaste suit une équipe de policiers pour ausculter la misère des quartiers pauvres de sa ville natale.

Mais ni affrontements ni compétitions virilistes ici, c'est dans le plus grand calme et avec un immense respect que se mène l'enquête, inspirée d'un fait réel, sur le meurtre d'une octogénaire par deux jeunes marginales. En commissaire de police maïeuticien des âmes, entre Maigret et Kojak, Roschdy Zem tient le rôle de sa vie, et se place en très bonne position pour un prix d'interprétation samedi.

