Dominique Noguez : "C'est un voyeur avant tout, Warhol"

Troisième opus de la série "Où est passé Andy Warhol?" dans "Les chemins de la connaissance" diffusé en 1990 avec comme invité Dominique Noguez, spécialiste du cinéma expérimental.

Dans cet entretien, Dominique Noguez retrace l'évolution du cinéma d'Andy Warhol qui s'inscrivait certes dans la tendance de l'art minimal de son époque, mais Warhol "l'a fait de lui-même et souvent avec beaucoup plus d'éclat, il a été plus loin avec plus de génie."

L'écrivain et critique de cinéma explique en quoi "le cinéma c'est un moyen d'expression parfait" pour Warhol dont il rappelle son rejet du contact, et le cinéma justement "ça permet d'atteindre tout sans rien toucher." Dominique Noguez insiste sur le fait que le cinéma warholien c'est aussi "un cinéma très libre" dans une période où "New-York prend le relais de Paris".

Il y a une espèce de désinvolture très dandy chez Warhol, il ne se serait pas permis de vouloir faire quelque effet que ce soit sur le spectateur. Je crois qu'il faisait ça pour son plaisir d'abord.