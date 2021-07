Du cinéma, enfin !

Censée célébrer le redémarrage de l'usine à rêves et du plaisir immense, même masqué, de redécouvrir de grands films sur un tout aussi grand écran, l'ouverture des festivités cannoises, hier soir, par les voix croisées de Pedro Almodovar, Bong Joon-ho, Jodie Foster et un Spike Lee tout de fuschia vêtu, a, sans doute malgré elle, synthétisé toutes les tensions qui hystérisent le secteur depuis le début de la pandémie. Le mépris des gestes barrière, comme si on en était enfin sorti, une assistance largement démasquée, des stars présentes jusqu'à la femme d'un ex-président de la République (mais comme le rappelait la laborieuse animatrice de la soirée : "oui, c'est du cinéma, mais c'est aussi de la télévision", et il fallait manifestement ces visages pour retenir le téléspectateur), une cérémonie longue comme une soirée des Césars, où on remettait une Palme d'honneur comme une compression dorée du même nom à une star américaine de passage pour la promotion de son film, Jodie Foster, laquelle s’est remémoré avec plaisir tous les grands classiques revus chez elle en pyjama, puisque disait-elle, "même les salles fermées, le cinéma continue sous des formes nouvelles", on en venait à craindre pour l'avenir-même du 7e art.

Et si on avait déjà vu la Palme d’or ?

Fort heureusement, le film projeté ensuite a balayé toutes ces craintes : pour son retour en compétition 9 ans après Holy Motors, Leos Carax a tout emporté, et ce en renouant avec ce que le cinéma peut avoir de plus archaïque : transparences, surimpressions et marionnette. Annette, son opéra-rock lyrique et flamboyant, conte noir, romantique et romanesque, entre Nosferatu et Pinocchio, sur les amours tragiques d'un comique de stand-up provocateur et inquiétant, d'une cantatrice dont la spécialité est de mourir sur scène (mais quelle héroïne d'opéra ne meurt-elle pas en chantant ?), et de l'enfant miraculeux qui en résulte, a indéniablement partagé, entre les sceptiques à qui on ne la fait pas et les enthousiastes bouleversés jusqu'aux larmes. Un premier candidat, très sérieux, pour le palmarès...

Florence Aubenas vue par Emmanuel Carrère

C'est dans un registre beaucoup plus classique, le film social à la française, que s'ouvre ce soir la Quinzaine des Réalisateurs, avec le film d'Emmanuel Carrère, Ouistreham, l'adaptation du Quai de Ouistreham de Florence Aubenas. Une adaptation passionnante, par le biais un rien retors qu'il prend : celui de raconter moins la vie de ces femmes de ménage, la difficulté et la précarité de leur travail épuisant, que la fabrication même de ce livre, et les problèmes éthiques et humain que pose l'infiltration momentanée et masquée d'une écrivaine (excellente Juliette Binoche) pour raconter une réalité sociale dont elle s'extirpera ensuite. Une manière là encore de figurer une autre spécificité cannoise, où on pleure sur les malheurs du monde avant d'aller se consoler autour d'un cocktail. Mais ça, c'était le monde d'avant...