Du son et des larmes

Cannes 2021 | En fin de course, le Festival s’est réveillé avec deux grands films clivants et mélancoliques, les très beaux Memoria d’Apichatpong Weerasethakul et France de Bruno Dumont, et un candidat sérieux à la Palme d’or, Haut et fort, de Nabil Ayouch.

C'était hier une journée de compétition particulièrement enthousiasmante, qui a réveillé des festivaliers en fin de course, avec notamment les nouveaux films de deux cinéastes déjà largement récompensés par le Festival, et toujours aussi radicaux, ce qui n'a pas manqué, pour la première fois depuis le début de cette 74e édition finalement assez consensuelle, de partager les spectateurs entre deux camps irréconciliables. Le premier, le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Palme d'or en 2010 avec Oncle Boonmee, est coutumier du fait. Avec Memoria, il s'est aventuré pour la première fois hors de son territoire de prédilection pour transposer son cinéma radical, énigmatique et sensoriel en Colombie, en anglais et en espagnol, et avec aussi pour la première fois, des acteurs professionnels, dont Tilda Swinton et Jeanne Balibar. Il y est question d'un son mystérieux, que seule entend une botaniste en deuil, une sorte d'acouphène explosif dont elle va chercher l'origine, de Bogotá à une petite ville montagneuse, d'où surgiront, comme chez le regretté Christian Boltanski, les fantômes et la mémoire de traumatismes anciens, intimes comme collectifs. Plus que jamais, le cinéma du Thaïlandais nous plonge, pour peu qu'on s'y abandonne, dans cet état précieux, entre rêve et éveil, qui nous donne à voir l'invisible, sur les traces de son héroïne mélancolique.

Même les crocodiles pleurent parfois pour de vrai

Tout aussi mélancolique est la France de Bruno Dumont, le pays et le personnage principal du 10e film de ce cinéaste en constante réinvention. Un film baigné par les nappes oniriques d'un autre disparu, Christophe, et qui a révulsé certains par sa perturbante dualité : tout à la fois satire mordante de la société du spectacle et de son incarnation en une journaliste star de la télévision, qui instrumentalise le malheur du monde dans de narcissiques mises en scène, et grand mélodrame sirkien et excessif, avec des litres de larme déversées à l'écran. Sauf que chez Dumont, et dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas de rédemption possible, et si le cynisme n'empêche pas la douleur, l'inverse est vrai aussi. Un constat glacial, avec une Léa Seydoux absolument sidérante.

Une première palme marocaine ?

Haut et fort, du Marocain Nabil Ayouch a tout pour se retrouver dans le palmarès cannois : un sujet fort et politique, la révolte des jeunes Marocains, et une forme revigorante qui navigue entre documentaire, fiction et comédie musicale, puisque c'est par le rap qu'elle s'exprime, dans ce faubourg misérable, Sidi Moumen, qui est à Casablanca ce que le Bronx était à Manhattan, à l'époque où y naissait le mouvement hip-hop, et où ont grandi les auteurs des attentats de mai 2003. Un film qui a certainement parlé à Spike Lee, et on imagine bien son jury se rassembler pour lui accorder sa Palme, comme ça avait été le cas en 2008 pour Laurent Cantet et son Entre les murs, auquel Haut et fort fait souvent penser.