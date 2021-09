"Y, le dernier homme" sur Disney+, Edouard Louis, Lil Nas X : le masculin en question

Bienvenue dans le Box Office, le rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Deux plateformes, deux séries événements, deux adaptations dans un futur post-apocalyptique (mais pas seulement)

Deux nouveautés côté séries. La première, Y le dernier homme, sortie sur Disney mercredi, est l’adaptation du DC Comics du même nom ou dans un monde post-apocalyptique, tous les mammifères dotés d’un chromosome Y meurent subitement, sauf un homme et son singe. Si on apprécie la guilde d’actrices qui porte le show, les moyens mis dans les décors et la mise en scène, on peut cependant se demander si la série ne ressemble pas un peu trop aux séries du même style lancées quelques années auparavant : beaucoup d’éléments rappellent The One Hundred, ou The Walking Dead. Ce projet pourtant a mis presque 10 ans à se concrétiser, s’il n’avait pas pris tant de temps, il aurait été pionnier.

Deuxième série, deuxième adaptation – celle du cycle de nouvelles d’Isaac Asimov : Foundation sorti vendredi sur AppleTV et là encore, les moyens mobilisés sont à la hauteur de l’attente : saut temporels sur 1000 ans ; ampleur des espaces ; lumière sublime ; musique superbe ; certains pressentent déjà un succès digne de Game of Thrones. Ce qui reste à voir.

"Promenades" en terres artistiques d'un ancien Président de la République

Non fiction, essai, ensuite : la couverture est bleue marine, le livre magnifiquement édité, il s’intitule Promenades (aux éditions Herscher) et il est signé Nicolas Sarkozy. C’est un objet culturel non identifié : un livre dans lequel l’ancien président de la République révèle sa passion pour l’art. Plus de 200 pages d’iconographie, de tableaux, de manuscrits autographes, bref un beau livre (et cher d’ailleurs : 29 euros) sur l’art. La préface de 70 pages, écrite en gros caractères, est assez décevante. Nicolas Sarkozy y dit sa passion secrète pour l’art, mais il y fait également l’apologie de sa politique culturelle, lorsqu’il était président, sans véritable autocritique et sans même citer une seule fois ses deux ministres, d’ailleurs fort médiocres, Christine Albanel et Frédéric Mitterrand. Beaucoup d’erreurs d’analyse et même des erreurs factuelles dans ce texte déconcertant et qui montre paradoxalement que Nicolas Sarkozy n’a pas compris grand-chose à la politique culturelle.

Étrange aussi, cette lettre de Rimbaud publiée sans aucune explication alors qu’elle n’est pas très décisive contrairement à tant d’autres lettres si importantes du poète. Pourquoi un tel choix, sinon pour promouvoir - peut-être - les manuscrits de son ami Julien Paganetti cité longuement dans une notice promotionnelle inconséquente à la fin du livre. C’est lui, d’ailleurs, qui a fait ce livre, tant pour les choix iconographiques que les citations. Bizarre ?

Alors on peut se moquer de cette passion tardive pour l’art (même s’il nous dit qu’elle était ancienne et secrète) mais saluons son engagement. Après tout, un ancien président qui parle de l’art, c’est une bonne chose – et c’est rare. On a beaucoup moqué Nicolas Sarkozy dans ce registre, y compris dans cette émission, alors pourquoi ne pas saluer pour une fois cette passion artistique qui confirme une chose essentielle, à savoir que l’art est devenu, comme le prédisait Malraux, la nouvelle spiritualité de notre époque. Que Nicolas Sarkozy valide ce message est une bonne nouvelle.

Ce « beau livre », pour l’instant, ne monte pas dans les ventes GFK ; il est trop cher, trop creux, trop décevant – et je ne vous le recommande pas. En revanche, vous pouvez écouter Nicolas Sarkozy en parler dans A Voix nues, c’était cette semaine sur notre chaîne en cinq épisodes. Vite le podcast !

Les 5 épisodes de cet "A voix nue" avec Nicolas Sarkozy sont à écouter ici.

"Changer : méthode"... Changer de sujet ?

Littérature maintenant. Nous avons lu le dernier Edouard Louis, qui se hisse en 3ème position dans les meilleures ventes fiction GFK. « Et si Edouard Louis était notre nouveau Balzac » écrit Elisabeth Philippe dans l’OBS. Balzac, n’exagérons rien ! Le livre est mal construit, décousu, il emprunte à plusieurs styles, bric et broc redondant, et toujours la même histoire un peu misérabiliste d’Edouard Louis dans sa Picardie natale. C’est touchant parfois, mais le livre aurait mérité d’avoir un style qu’il n’a pas. Au fond, depuis le très beau Pour en finir avec Eddy Bellegueule, chaque livre d’Edouard Louis est moins bon que le précédent et se vend également moins. On espère qu’un jour ce très jeune écrivain parle d’autre chose que de son nombril. Pour l’instant toute son œuvre ne vaut justement pas un seul chapitre de Balzac.

Classement GFK des meilleures ventes de la semaine, catégorie littérature de fiction.

Dense et ambitieuse, l'adaptation de "Dune" enfin sur les écrans

Cinéma maintenant avec Dune qui emporte avec lui le box office de la semaine. 1,3 millions d’entrées en première semaine : enfin un blockbuster. Le film de science fiction environnementaliste est complexe, difficile à suivre pour celui qui n’a pas révisé les romans de Frank Herbert, publié aux États-Unis dès 1965. La musique est digne de 2001 l’Odyssée de l’espace, les décors sont magnifiques et Timothée Chalamet exceptionnel. On s’ennuie pourtant quand on n’a pas les codes ; mais ceux qui les ont adorent !

Toujours en cinéma, saluons les 1,3 millions d’entrées du film Bac Nord en 5ème semaine (beau succès pour ce film français) ou encore Drive my car qui s’accroche avec 165.000 entrées en 5ème semaine : c’est modeste mais le film semble trouver son public. Enfin, sorti mercredi, Tous s’est bien passé de François Ozon a réuni 17.000 personnes en première journée sur 360 écrans.

Entrée fracassante de "Deathloop" dans les ventes jeux-vidéo cette semaine

Côté jeux-vidéo cette semaine on apprécie Deathloop, développé par le studio lyonnais Arkane Studios, qui se place au sommet des ventes depuis sa sortie le 14 septembre en exclusivité sur PS5 et Windows. L’histoire est celle d’un héros coincé dans une boucle temporelle, mais le jeu atteint un niveau de complexité qui lui permet d’éviter l’écueil de la répétition grâce à la diversité des situations et des rencontres.

Classement GFK des meilleures ventes de la semaine, catégorie jeux-vidéo.

Arcimboldo en écho avec des contemporains au Centre Pompidou-Metz

Et on termine par une exposition, c’est « Arcimboldo » au Centre Pompidou à Metz, magnifique traversée autour de ce peintre italien maniériste du 16ème siècle, mis en abyme avec des œuvres contemporaines époustouflantes, de Maurizio Cattelan à Marcel Duchamp, de Bacon aux Surréalistes. La co-commissaire de l’exposition est Chiara Parisi, nous la recevions il y a quelques temps, et il ne faut pas la rater.

« Face à Arcimboldo », au centre Pompidou Metz jusqu’au 22 novembre.

Un featuring Coldplay x BTS très écouté, le tube "Industry Baby" toujours plébiscité

MUSIQUE avec le Billboard de la semaine et le Top 50 « Monde » de Spotify.

Le nouveau Coldplay se hisse en troisième position mondiale avec My Universe co-chanté avec le groupe de K Pop BTS. Autre succès de la semaine, LIL NAS X qui est en gros le chanteur « queer » de l’année, avec un nouvel album Montero détonnant et avec le single Industry Baby qui est dans le peloton de tête des meilleures ventes et des écoutes cette semaine.

Et puis une mention spéciale pour la reine de la Soul Aretha Franklin qui séduit toujours un public fidèle, notamment avec ce film, très beau, RESPECT, qui est sorti le 8 septembre. Le biopic d’Universal est signé par la réalisatrice sud-africaine-américaine Liesl Tommy avec l’actrice et chanteuse époustouflante Jennifer Husdson. Au box office France, RESPECT est un peu moyen, 100.000 entrées en 3ème semaine. Mais le film vaut d’être vu, au moins pour ceux qui pensent (comme moi) qu’Aretha Franklin a signé quelques uns des plus grands morceaux de notre époque – comme Angel, peut être la plus belle chanson de l’histoire de la Soul et même de toute l’histoire de la musique...

