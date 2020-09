Emmanuel Carrère et Tenet en tête du Box-Office

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

En littérature et fiction, il fallait s’y attendre : Emmanuel Carrère domine la rentrée. Son livre Yoga, une œuvre complexe et semble-t-il sincère (qu’on avait déjà lu pour vous dès la semaine dernière) arrive directement en tête des ventes dès la première semaine. Il est suivi de très près par le best-seller de l’été, Les Aerostats d’Amélie Nothomb.

Côté non-fiction, les ventes confirment le succès de l’essai de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, volume 1, livre politique le plus vendu de la semaine. À la deuxième place, c’est Une farouche liberté : livre d’entretien et testament de l’avocate Gisèle Halimi (co-écrit avec la journaliste Annick Cojean).

Au cinéma, après un embargo inédit dans l’histoire du box office, nous avons enfin les chiffres de la première semaine de sortie de Tenet, premier blockbuster post-confinement. Avec 40% de part de marché, et près d’un million d’entrées France en première semaine, le film de Christopher Nolan règne sans partage sur le classement. Tenet nous a plutôt déçu, en ce qui nous concerne : trop long ; trop complexe pour les pauvres terriens que nous sommes (Michel Guerin dans Le Monde avoue d’ailleurs ne rien avoir compris du film). Question de génération me direz-vous. On sait que certains « millenials », sous génération Z , sont retourner voir le film pour comprendre chaque allusion et chaque symbole (autant vous dire qu’une fois m’a largement suffit) ! Tenet n’en est pas moins efficace : le film relance presque à lui tout seul un secteur qui a été anéanti par la crise du Covid-19, au plus grand bénéfice des exploitants et de tout le cinéma français, mais loin devant le franchouillard Effacer l’historique qui avec seulement 256 000 entrées fait un résultat décevant (le film, on l’a dit ici est, lui-même, très décevant).

Pour les jeux-vidéos, Animal Crossing sur la Nintendo Switch est toujours le titre le plus populaire. Fait amusant, Joe Biden, candidat à la présidence des Etats-Unis, y mène même sa campagne : il est désormais possible d’afficher son soutien au candidat depuis son village virtuel. On note aussi le retour en fanfare, 10 ans après, de la firme Cap-tain Tsu-ba-sa, adaptation d’un légendaire manga de football japonais, qui prend la deuxième place du box office jeux vidéo. Tous les jeunes des années 90 se souviennent de sa version française... Olive et Tom !

En musique, la première place du top 50 de Spotify France est toujours trustée par le single 100% marseillais du rappeur Jul, Bande organisée. La musique s’ouvre sur des chants des supporters marseillais et on y trouve tous les ingrédients du succès de Jul : une production festive, un refrain hyper efficace, une ambiance « entre potes ». En 20 jours, il a fait pas moins de 40 millions de vues sur Youtube. Enfin, signalons la bonne performance dans le Billboard US de BTS, un groupe coréen, qui prend la tête du billboard, talonné par Cardi B et surtout Drake, dont le nouveau Laugh Now, Cry Later (que l’on écoute) est magnifique, en collaboration avec Lil Durk.

