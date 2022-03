En pleine évolution, l'industrie des séries ukrainiennes se heurte à la guerre

Si proche, si loin. En un peu plus de trois heures de vol, on peut se rendre à Kiev depuis Paris. Pourtant, la culture ukrainienne reste méconnue pour de nombreux Françaises et Français. C'est le cas des séries produites dans ce pays d'Europe de l'Est, encore loin d'envahir les écrans. Au mieux, le public hexagonal aura entendu parlé de Serviteur du peuple, la série étrangement prophétique dans laquelle celui qui est maintenant chef de guerre, Volodymyr Zelensky, incarne un simple professeur devenant président.

Vers des histoires plus profondes, après des années de sitcoms

Pourtant, la série également produite par Zelensky et au succès désormais mondial est loin d'être représentative des séries ukrainiennes actuelles, selon Julia Sinkevych. La productrice ukrainienne qui dirige l'Académie ukrainienne du cinéma et ancienne déléguée générale de l’Odesa International Film Festival est cette année présidente du jury de la compétition internationale du Festival Séries Mania de Lille :

[Serviteur du Peuple] est l’exemple type des séries télé qui ont beaucoup été produites en Ukraine ces dix dernières années. Mais maintenant, depuis quelques années, les budgets des séries ont augmenté. Il y a plus de possibilités pour produire des contenus différents, et originaux...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Effectivement, le plus gros studio en Ukraine et en Europe de l'Est, Film.UA, pré-produit en ce moment The Border, une création très loin de la sitcom, comme en atteste sa scénariste, Judit Anna Banhazi. "C'est l'histoire d'un père célibataire, qui après s'être suicidé, se retrouve dans un monde surnaturel où un psychologue lui propose de prendre part à une thérapie expérimentale. Il va pouvoir se rendre dans le subconscient de ses ancêtres, en remontant jusqu'au début du XXe siècle, et revivre avec eux leurs traumatismes [les guerres d'Europe centrale et de l'Est], pour ainsi trouver la source de ses propres traumatismes", développe-t-elle.

Kateryna Vyshnevska a le visage fatigué et les yeux brillants. La productrice, et responsable du développement international chez Film.UA, a quitté Kiev assiégée pour venir présenter à Lille cette série fantastique et surnaturelle. Pour elle, le sujet résonne beaucoup avec la situation actuelle. "Ce qui m'a intéressé dans The Border, c'est que cela parle de la façon dont on résout, ou dont on continue de porter les traumatismes à travers le temps et l'espace, sur des générations et des générations, explique-t-elle. L'art, les films, les séries, ce sont aussi des moyens de traiter les traumatismes, non seulement pour les gens qui créé, mais aussi pour les gens qui regardent".

Une industrie qui s'émancipe de l'influence russe pour atteindre plus de liberté créative

Kateryna Vyshnevska ajoute que The Border est aussi une façon pour Film.UA, entreprise employant 500 personnes, de prouver que l'industrie des séries existe en Europe de l'Est, et qu'elle est forte, malgré les préjugés qui lui collent à la peau :

On est vraiment sur la voie pour devenir un vrai acteur mondial, mais on est toujours considéré, quelque part, presque inférieur au niveau des histoires que nous avons à raconter, ce qui n’est absolument pas vrai ! Cela a pris beaucoup d’effort, et beaucoup de temps et de patience pour détruire ces frontières qui, quelque part, existent toujours…

Nebojsa Taraba est le producteur de la série ukraino-croate The Silence, bientôt diffusée sur HBO et Arte. Elle est adaptée du bestseller du journaliste Drago Hedla, Selective silence, relatant sa découverte d'un réseau de prostitution. Le rôle principal est incarné par une des actrices les plus connues d'Ukraine, Ksenia Mishina.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Nebojsa Taraba en atteste, si l'industrie des séries ukrainiennes est de plus en plus conséquente et qualitative, c'est aussi dû à la rupture progressive avec les influences et les collaborations russes, depuis l'invasion de la Crimée en 2014 :

L'Ukraine a toujours été considérée comme un pays au service des productions russes. J'oserais même dire qu'il y avait une sorte de relation coloniale à ce niveau-là. Cela a empêché l'Ukraine de développer son côté créatif. Du côté de la production, par contre, les ukrainiens sont techniquement parfaits. C'est seulement durant les sept dernières années qu'ils ont commencé à beaucoup travailler sur l'aspect créatif de leur industrie, en investissant dans des scénaristes, des réalisateurs...

Selon une étude réalisée par l'État ukrainien, 69% des séries diffusées à la télévision nationale était russes en 2014, avant l'invasion de la Crimée. En 2019, les séries russes ne représentaient plus que 5% des diffusions. Toujours est-il que ce processus prend du temps. On ne se sépare pas en un claquement de doigt d'un tel partenaire historique. Kateryna Vyshnevska le confirme. _"_C'était déjà difficile de prendre la décision de ne plus co-produire de séries avec la Russie, quand vous avez 500 personnes à payer et que plus de 50% de vos revenus viennent de ce marché, déplore-t-elle. Mais maintenant, c'est évident que nous ne pourrons plus travailler ensemble, en tout cas pas en ce qui concerne ma génération..."

Un élan ralenti par la guerre, mais loin d'avoir disparu

Si cette industrie en pleine évolution a été déstabilisée par la guerre, Nebojsa Taraba l'assure, les professionnels du secteur n'ont pas dit leur dernier mot :

Malgré tout, nous continuons de travailler ensemble. Le tournage de la saison 2 était prévu pour le mois d'octobre cette année, et d'une façon ou d'une autre, on se débrouillera pour faire ce tournage en Ukraine. Je suis confiant à ce propos. Mais pour le moment, le plus important est que tout le monde soit sain et sauf. Je serai un homme heureux si toute mon équipe et mes partenaires ukrainiens sortent de là en vie.

La plupart des membres de l'équipe de production de The Silence sont en effet toujours en Ukraine, même si certains ont réussi à déménager à l'Ouest, un peu plus calme. Dans le pays, le milieu de l'audiovisuel tente de rester le plus actif possible. Selon Julia Sinkevych, plusieurs cinémas sont toujours ouverts dans l'Ouest, et projettent encore un petit nombre de films.