Entrez dans Le Bureau des légendes, pour approcher au plus près du quotidien des espions !

Arnaud Laporte, producteur de l'émission La Dispute sur France Culture, revient sur la réussite de la série d’espionnage de Canal , et délivre quelques unes des raisons de se laisser prendre par ses multiples intrigues, au plus près du réel.

Naissance d’une légende

On l’appelle familièrement “La piscine”, parce que le siège de la DGSE ( Direction générale de la Sécurité extérieure) se situe à proximité de la piscine olympique Georges Vallerey, à la Porte des Lilas. Au sein de cette DGSE, la série nous permet d’explorer la vie au sein du Bureau des Légendes - BDL pour les accros de la série. Si cette appellation est fictive, il existe bel et bien un service chargé de former des « clandestins », qui vont ensuite vivre en immersion dans des pays étrangers, pour tenter d’y recruter des personnes susceptibles d’être de précieuses sources de renseignements. La légende, c’est l’identité qui a été forgée pour vivre dans le pays choisi pour la mission. C’est ainsi que la Saison 1 s’ouvre alors que Guillaume Debailly revient d’une mission clandestine de six années en Syrie, où il menait une vie apparemment paisible de professeur de français. Mais ce retour n’est pas ordinaire, et entre son histoire d’amour pour une syrienne membre de l’opposition à Bachar Al Assad et ses liens complexes avec la CIA, Debailly semble dépassé par la situation. Mais qui manipule qui ? C’est la question que l’on ne cessera de se poser jusqu’au dernier épisode de cette Saison 5.

Un autre monde

Syrie, Iran, Algérie, Egypte, Irak, le théâtre des opérations du BDL est très orienté vers le monde arabe, mais la Russie va aussi y jouer un rôle très important, et plus encore dans cette 5ème saison. L’écriture de la série se tient au plus près de l’actualité, et le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, en octobre 2018, est par exemple un des éléments de cette nouvelle saison. La série d’Eric Rochant reçoit en effet depuis ses débuts nombre de louanges de la part des personnes les plus à même d’attester de sa crédibilité : les espions du monde entier. La presse n’est pas en reste, et le New York Times la considère comme la série d'espionnage "probablement la plus intelligente et crédible au monde". Le BDL nous permet de découvrir un monde complexe, un monde gris, dans lesquels bons et méchants ont des rôles interchangeables, selon des données le plus souvent complexes. Il n’est donc pas étonnant que la vision des épisodes de ces cinq saisons laisse un goût amer, car aucun idéal ne résiste à la réalité du terrain, aux rapports de forces changeants, à la realpolitik. L’amour, lui, ne résistera pas davantage, et sera bien au contraire une faiblesse, que ne manqueront jamais d’employer les agents de toute nationalité.

Une exception française

Si le BDL a une place à part, il le doit à son créateur, Eric Rochant. Cinéaste brillant, qui signa notamment en 1994 le meilleur film d’espionnage français de tous les temps, Les patriotes, il s’est totalement investi pour donner naissance à cette série, documentant au plus près du réel les arcanes du contre-espionnage, pour parvenir à un niveau de crédibilité maximale.

Il a su s’entourer d’une myriade de comédiens de premier plan : Mathieu Kassovitz, Florence Loiret-Caille, Jonathan Zaccaï, Jean-Pierre Darroussin, Mathieu Amalric, Gilles Cohen, Léa Drucker, Louis Garrel, et révéler davantage aux yeux du public des pépites comme Sara Giraudeau, Zineb Triki, Anne Azoulay, Artus, Irina Muluile ou encore Jules Sagot.

S’il a réalisé lui-même un certain nombre d’épisodes, Eric Rochant a confié ce poste à d’autres très bons cinéastes, comme Pascale Ferran, Hélier Cisterne, Samuel Collardey, Laïla Marrakchi, Mathieu Demy ou Anna Novion. Enfin, c’est Jacques Audiard qui signe la réalisation des deux derniers épisodes de cette nouvelle saison. Si je cite tous ces noms, c’est parce que le BDL est assurément un travail d’équipe, qui seul aura permis ce qu’aucune série française n’avait accompli à ce jour : livrer chaque année une nouvelle saison. Si le système de production américain est parfaitement rodé pour ce faire, la régularité est un écueil sur lequel se sont hélas brisées d’autres productions françaises de qualité, comme Engrenages ou Les revenants. Et puisque je parle de l’équipe du BDL, il me faut ici rendre hommage à Marc Engels, l’ingénieur du son de la série, lauréat d’un César, décédé le 9 avril du coronavirus.

Livrer ces 5 saisons de haute qualité en temps et en heure, ce n’est pas le moindre des exploits pour cette série qui, elle aussi, est entrée dans la légende.

Les 5 saisons du Bureau des légendes sont disponibles my canal. Pendant le confinement Canal met en ligne gratuitement la saison 1 ► ici

