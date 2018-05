Everybody knows : lourde mécanique

Écouter Écouter Chronique Antoine Guillot 9 mai Chronique Antoine Guillot 9 mai

Pour le moins, oui ! Le cinéma iranien en général, et Asghar Farhadi en particulier, c'est l'aspect le plus aimable de l'Iran, même pour des Américains. Lauréat de deux Oscars du meilleur film étranger (c'était pour Une séparation et Le Client), Farhadi pratique un cinéma à vocation universelle, qui l'a déjà amené à tourner à l'étranger, c'était en France, il y a cinq ans : Le Passé, avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim. Du passé, il va encore en être question dans Everybody Knows, titre français, si si, de Todos lo saben, qu'on aurait donc pu traduire par Tout le monde le sait. Comme le titre l'indique, le film se passe en Espagne, en Castille, et voit une femme revenir avec enfants au village natal pour le mariage de sa sœur, et y retrouver un amour de jeunesse. Après une fête de mariage enjouée où tout le casting cabotine et surjoue la joie, la fille de l'héroïne est kidnappée, et l'affliction, tout aussi surjouée, s'empare de tous. On est bien chez Asghar Farhadi : comme dans A propos d'Elly, le film qui le fit connaître sur la scène internationale, une disparition fait resurgir toutes sortes de rancœurs et de vilains secrets, qui tournent aux règlements de compte. Comme dans Une séparation et Le Client, les relations de famille et d'amitié recouvrent des rapports de classe et de dépendance économique qui déterminent tout. Mais ici, la mécanique, trop évidente, se grippe. Le film commence par les gros engrenages d'une antique horloge d'église, et reste à cette image : surécrit, extrêmement bavard et explicatif, faisant se succéder laborieusement des révélations depuis longtemps anticipées par le public (lors des plus fracassantes, il y eut bon nombre de ricanements hier en séance de presse...), le tout avec un pathos souvent embarrassant. Est-ce la barrière de la langue qui a empêché Asghar Farhadi d'obtenir une interprétation convaincante de ces deux excellents acteurs que sont Penelope Cruz et Javier Bardem ? Manifestement, il ne suffit pas de se déterritorialiser pour être universel, bien au contraire...