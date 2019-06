Exposition, cinéma, littérature... 5 idées pour votre week end

Chaque vendredi, Arnaud Laporte et les critiques de La Dispute vous proposent une sélection de rendez-vous culturels pour votre week-end.

Crédits : AND

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un opéra, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle "Hiroshima mon amour", les voix de Gérard Depardieu et Fanny Ardant réunies sur scène.

• Crédits : Carole Bellaiche

Bertrand Marcos a adapté pour le théâtre le scénario du film d’Alain Resnais, et retrouve à cette occasion Fanny Ardant. La comédienne semble vraiment brûler les planches en disant les mots de cette passion amoureuse interdite, celle d’une française avec un soldat allemand, racontée à un autre amant, japonais celui-la.

L'avis des critiques :

Bien qu'entendre la voix de Fanny Ardant et Gérard Depardieu est magnifique, je suis un peu réticente sur la mise en scène. Je n’ai pas trop vu de théâtre. Marie-José Sirach

L’oeuvre de Duras est empoussiérée sous une diction parfois un peu poussive et problématique (…). Par ailleurs, Fanny Ardant est dirigée avec des indications très claires et volontaires. Je ne suis pas certain qu’il était nécessaire de la mettre dans ces postures pour nous réciter ce texte magnifique. Jean-Christophe Brianchon

Je n’ai pas réussi, dans cette adaptation, à oublier les images de cinéma. Nous n’arrivons pas à prendre le parti pris du théâtre. Marie Sorbier

Un spectacle "Hiroshima mon amour" de Marguerite Duras - mise en scène Bertrand Marcos avec Fanny Ardant jusqu'au 7 juillet au théâtre des Bouffes Parisiens

Un opéra : "Ariane et Barbe-Bleue", de Paul Dukas. "Un grand spectacle qui joue pleinement la carte de la loufoquerie".

• Crédits : Stofleth

Cet unique opéra de Paul Dukas est un « conte musical »en trois actes qu’il a composé sur un livret de Maurice Maeterlinck, inspiré de la pièce du même titre de cet auteur. Il s’agit bien sûr d’une revisitation de l’histoire de Barbe Bleue et de ses six épouses. Créé en 1907 à l'Opéra-Comique de Paris, et en 1911 aux Etats-Unis sous la baguette de Toscanini, cet ouvrage est gorgé de romantisme sombre, soutenu par une partition exigeante, magnifiquement conduite ici par le chef Pascal Rophé. De même, l’univers symboliste de Maeterlinck, qui pose toujours problème aux metteurs en scène, est parfaitement servi par le talent de Stefano Poda. Enfin, Sophie Koch excelle dans le rôle d’Ariane, pilier de l’ouvrage, qui ne quitte jamais la scène. Le miracle de cette production du Capitole de Toulouse est à déguster en ligne sur le site de Culturebox.

L'avis des critiques :

Il y a une dérision et un mouvement permanent. C’est un grand spectacle qui joue pleinement la carte de la loufoquerie. Une création extrêmement réjouissante. Emmanuel Dupuy

La direction musicale de Michele Spotti est exceptionnelle et la précision méticuleuse de Laurent Pelly incroyable. Mais le système de sa mise en scène marche si bien que je n’ai pas vu le côté grinçant et froid de Barbe-Bleue alors qu’il s’agit, quand même, de l’histoire d’un serial killer. Charles Arden

"Ariane et Barbe-Bleue", de Paul Dukas - Direction musicale : Pascal Rophé - Mise en scène : Stefano Poda (Enregistré au Capitole de Toulouse) // A voir jusqu'à janvier 2020 sur France.TV

Une exposition : "Wright Morris - l'essence du visible". Une très belle démonstration d’un regard d’écrivain qui tente d’habiter le monde en se tenant face aux faits.

• Crédits : Estate of Wright Morris

Né en 1910 dans le Nebraska, Wright Morris voyage en Europe à l’âge de 23 ans, et décide à son retour de devenir écrivain. Mais très vite, il sent que la photographie pourrait l’aider à atteindre ce qu’il essaie de “capturer avec les mots”. La Fondation HCB propose pour la première fois en France une exposition qui met en regard textes et images de Morris.

L'avis des critiques :

C'est une merveille cet exposition. Un travail vif, un regard précis porté sur les choses avec toujours un subtil équilibre entre la description et la poésie. Il faut y courir. Frédéric Bonnet

Une très belle démonstration d’un regard d’écrivain qui tente d’habiter le monde en se tenant face aux faits. (…) La relation entre la photographie et le texte, qui n’est ni littérale ni illustrative, est extrêmement intelligente et juste. Le regardeur devient la troisième voix. Sally Bonn

Précurseur de l’art conceptuel, ce jeu entre le texte et l’image m’a aussi fait penser au cinéma expérimental. Anaël Pigeat

"Wright Morris - l'essence du visible" // du 18 juin au 29 septembre à la Fondation Henri Cartier-Bresson

Un livre : "Le livre du dedans" de Patrick Bouvet. "Un ouvrage d’une limpidité absolue".

• Crédits : Patrick Bouvet // Editions L'Olivier

Patrick Bouvet est un écrivain-poète-performer aussi discret qu’indispensable. Auteur d’une douzaine de livres qui nous ont donné les clés pour mieux comprendre notre monde médiatique, il nous propose cette fois d’embarquer dans une machine à remonter le temps, pour voir comment un enfant lecteur peut devenir un écrivain. Et cet enfant, c’est sans doute Patrick Bouvet.

L'avis des critiques :

Un ouvrage d’une limpidité absolue et un accès extrêmement simple à la littérature. Arnaud Laporte

Tout lecteur amoureux des livres peut se sentir concerné. Mais cela reste un peu en surface, un peu formel. Philippe Chevilley

Il est un peu difficile de comprendre où l’auteur nous emmène au-delà de cette tentative formelle qui est, à mon sens, un peu vaine. Jean-Christophe Brianchon

"Le livre du dedans" de Patrick Bouvet (Editions de l'Olivier)

Un film : « Rojo », de Benjamin Naishtat. Une histoire de la violence argentine.

Le jeune cinéaste argentin poursuit son exploration des racines du mal, et ancre son nouveau film dans l’Argentine du début des années 70, pour mieux montrer comment le pays va sombrer dans la dictature militaire. En débutant par une scène apparemment banale, Naishtat va dérouler le fil de son implacable scénario jusqu’à ce que l’air devienne irrespirable.

« Rojo », de Benjamin Naishtat - Sortie 03/07

-En partenariat avec le magazine Grazia-