Exposition, theâtre, cinéma ... 5 idées pour votre week-end

Toute cette semaine, les critiques de La Dispute ont une fois encore débattu pour vous du meilleur de l'actualité culturelle. Résultat de ces échanges en 5 récréations, un spectacle, un disque, une exposition, un livre, un film. Bonnes découvertes !

Un spectacle : "La Trilogie de la vengeance" de Simon Stone, "une distribution époustouflante."

Simon Stone est un expert de l’adaptation, comme l’ont montré ses spectacles d’après Ibsen ou Tchekhov. Il a réuni sept actrices, parmi lesquelles Valeria Bruni-Tedeschi, Adèle Exarchopoulos et Nathalie Richard, et un seul acteur, Éric Caravaca. Le thème est annoncé dans le titre, et l’on sait qu’avec ce metteur en scène, le propos sera forcément contemporain.

La trilogie de la vengeance // Texte et mise en scène Simon Stone, d’après John Ford, Thomas Middleton, William Shakespeare // Jusqu'au 21 avril aux Atelliers Berthier (Théâtre de l'Odéon)

Un disque “Plastic anniversary”, de Matmos. Un disque très politique

Le duo américain M.C. Schmidt et Drew Daniel célèbrent les 25 ans de leur groupe et de leur couple, anniversaire qui devient chez eux des noces de plastique ! Dans cet album très expérimental, les musiciens n’ont utilisé que des sons générés par des objets en plastique. Evidemment, on conseillera la version vinyl.

L'avis des critiques :

C’est un disque très politique et c’est en même temps une comédie très noire. Le groupe est capable de faire des sons cartoonesques avec la manipulation du plastique et aussi de la musique acoustique hardcore. C’est un disque absolument passionnant. Olivier Lamm

Dans tout ce chaos fait à partir de sons de plastiques distordus, transformés, concassés, il y a quelque chose d’assez lisible dans la chronologie du disque. Le début ludique est ensuite plus solennel. A la fin, on arrive sur des morceaux quasi apocalyptiques très noirs. Pascaline Potdevin

L’écoute est assez difficile. Ce plastique un peu froissé, attaqué est dur à assimiler. Cela renvoie à l’idée de l’épuisement de la planète. Joseph Ghosn

“Plastic anniversary”, de Matmos (Thrill Jockey)

Une exposition : "Hammershoi, le maître de la peinture danoise". "C'est l’Edward Hopper du XIXe siècle".

On se souvient peut-être des expositions du Petit Palais en 1987, ou d’Orsay en 1997, mais depuis 20 ans, on n’avait plus eu l’occasion de voir un tel ensemble réuni d’oeuvres de Vilhelm Hammershoi (né à Copenhague en 1864 et mort dans la même ville en 1916). Si le peintre danois est venu deux fois à Paris, pour les Expositions Universelles de 1889 et de 1900, il est surtout resté cloîtré chez lui, entouré de sa famille et de quelques rares amis, ce petit cercle devenant les modèles de ses tableaux. Dans ceux-ci, on voit souvent des intérieurs à la décoration raffinée, mais des intérieurs qui semblent comme désertés. Parfois, une silhouette, souvent féminine, dont la présence quasi-fantomatique augmente le mystère de la toile. Totalement hors des courants de son époque, Hammershoi a tracé une ligne singulière, à (re)découvrir aujourd’hui.

L'avis des critiques :

Hammershøi est l’art de montrer le caché. C’est le peintre de l’intériorité. Il n’y a pas d’épaisseur, la palette est très pauvre. C’est somptueux d’élégance, de légèreté, presque de frugalité. Corinne Rondeau On pourrait dire que c’est l’Edward Hopper ou le Morandi du XIXe siècle. C’est une peinture sans âge, antimoderne. S’il y a des échos du symbolisme ou des préraphaélites, ce cheminement radical vers une sorte de géométrie extrême, de minimalisme et de monochromie le rend intemporel. Stéphane Corréard Hammershøi a une grande capacité à représenter l’air, la lumière, l’épaisseur du réel et l’intériorité. Dans la radicalité de sa peinture, il est inscrit dans une certaine forme de modernité. Sally Bonn

Hammershoi, le maître de la peinture danoise // du14 mars au 22 juillet 201 // Musée Jacquemart-André

Un roman : « Pas dupe », un grand roman de la médiocrité humaine, d'Yves Ravey à la lisière du polar et de la parodie.

Autant le dire simplement : Yves Ravey est un de mes auteurs contemporains préférés. Il publie aux Editions de Minuit, célèbre pour leurs couvertures blanches, des romans très noirs, sous des allures modestes. En exilant sa fiction en Californie, Ravey retrouve la grâce, la finesse et l’humour des meilleurs épisodes du feuilleton Columbo.

L'avis des critiques :

J’admire beaucoup cette manière d’être à la lisière entre le polar et la parodie. Et de réussir cependant, dans cet entre-deux, à installer une tension qui ne pâtisse pas de cette drôlerie sous-tendue en permanence par le texte. C’est encore le cas dans texte qui, comme son titre l’indique, n’est « pas dupe », des codes avec lesquels il joue. Raphaëlle Leyris

Au milieu d’une écriture qui nous parle de quelque chose de très banal - une carcasse de voiture - il arrive à nous montrer toute l’ambiguïté du sentiment et toute la beauté de l’amour que portait cet homme à sa femme. C’est très beau et assez nouveau dans l’écriture d’Yves Ravey. Jean-Christophe Brianchon

Yves Ravey a une manière de mettre en scène un jugement, une vision de la différence sociale, une lutte des classes, avec une légèreté de touche et une tension continue qui est vraiment épatante. Florent Georgesco

Pas dupe d'Yves Ravey (Editions de Minuit)

Un film : "Sunset". László Nemes tente de clarifier les mystères du passé.

Auteur d’un premier film magistral, Le fils de Saul, où nous suivions un prisonnier juif dans l’enfer d’Auschwitz, le cinéaste hongrois revient avec un autre film historique, situé à Budapest dans les années 1910. Cette fois, c’est une jeune femme que la caméra va suivre de très près pendant 2h20, le temps pour elle d’essayer de trouver la vérité dans un monde plein de mensonges.