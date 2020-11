Fermeture des cinémas : le cruel coup d'arrêt à une excellente dynamique

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Le cri du cœur de CBO Box Office

Comme vous le savez, on obtient nos chiffres d'entrées en salle grâce à notre partenaire CBO Box Office. Sur leur site, ils font aussi, à côté des tableaux, chaque semaine, une courte analyse des tendances. C'est généralement neutre et plutôt technique, sans fioriture. Mais pas cette semaine ! Chez CBO Box Office, déçus de l'opportunité gâchée par la fermeture des cinémas, ils se sont lâchés. Reproduisons leur cri du cœur en guise d'hommage :

"_Qu'est-ce que c'est rageant !! Et décourageant. Les spectateurs étaient là malgré le couvre-feu. Plus de 3 millions d'entrées ! ADIEU LES CONS et POLY, tous les deux sortis le 21 octobre, qui cartonnaient ! Et des nouveautés ce mercredi, 100 % LOUP et ADN en tête, qui démarraient avec assurance ! Bref, les signaux étaient bons... Les vacances de la Toussaint allaient redonner le goût de la toile aux français. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Quoi écrire_..."

On est avec toi, rédacteur anonyme de CBO Box Office, pour pleurer le cinéma reconfiné.

Ci-gît le trumpisme

Les classements de ventes de livre cette semaine, c'est le statu quo. Rien ne bouge au pays des gros vendeurs alors que les librairies se démènent pour "clicker et collecter." Marc Levy, premier en fiction avec C'est arrivé la nuit, a finalement semé son frère ennemi Guillaume Musso. En non-fiction, signalons la bonne progression de Ci-Gît l’amer, l’essai de la philosophe Cynthia Fleury chez Gallimard, un livre pour combattre le ressentiment. C’est la version intello de l’élection de Joe Biden et Kamala Harris, qui redonne un peu d’espoir au monde et tourne la page du ressentiment politique, du racisme implicite et de la haine en ligne. Ci-Gît le trumpisme ?

Watch Dogs : Legion, les "global Bretons" sont de retour

Côté jeux-vidéo, signalons la bonne réussite du dernier Watch Dogs : Legion – 3ème meilleure vente de la semaine. Watch Dogs, "les chiens de garde" en français, c'est un jeu d'action plutôt politique. Avec ce troisième épisode, nous sommes propulsés plusieurs années dans le futur. Le décor ? une grande ville tentaculaire et dystopique. Y règne les codes du cyber-punk : technologie partout, justice nulle part. Des multinationales, des transhumanistes, des militants anti-migrants... Bref, l'ambiance de Watch Dogs nous rappelle un peu la nôtre et ce que le pape François vient de twitter, saluant les technologies, l’intelligence artificielle, mais nous mettant en garde. Pontifex contre Watch Dogs.

Derrière ce jeu, il y a Ubisoft, une multinationale du jeux-vidéo, qui a été lancée il y a 34 ans, depuis le Morbihan, par les frères Guillemot. Aujourd'hui, c'est une machine gigantesque avec des studios partout à travers le monde. Les Guillemot, ce sont nos global Bretons.

Fousheé contrôle Spotify

En musique, notre star du soir s'appelle Fousheé. Attention, si vous tapez son nom trop vite sur Google, vous tomberez nez à nez avec un homme redoutable, Joseph Fouché, chef de la police sous la Révolution et l'Empire. Mais si vous allez plutôt sur TikTok, vous trouverez plus de 500 000 vidéos de gens qui reprennent Fousheé (avec un S) en "freestyle". Fousheé, une jeune chanteuse qui s'installe avec son R'n'B poétique et aérien. Top 10 monde de Spotify, top 3 en France, c’est viral. Deep End. Maintenant qu’il n'y a plus "gorge profonde" (Deep throat, informateur de l'affaire du Watergate), relaxons nous.

LA CHRONIQUE EST À REECOUTER À LA FIN DU PODCAST SOFT POWER DU 08/11/2020

LES RÉSEAUX SOCIAUX | Suivez Soft Power sur les réseaux sociaux pour ne rater aucun podcast mais aussi voir les photos, les vidéos et la playlist de l'émission : Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn | Spotify

L’ACTUALITÉ DE SOFT POWER | Pour tout comprendre à l’actualité du numérique, lisez notre Alphabet numérique et notre guide des 44 intellectuels pour penser le numérique. Et pour en savoir plus sur la pensée de l'écologie, nous avons créé notre bibliothèque idéale des penseurs de l'écologie.