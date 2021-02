Fernandel fait le show dans "Coiffeur pour dames"

1952 | Dans l'émission "Rendez-vous à cinq heures", on retrouve Fernandel se préparant à tourner dans le film "Coiffeur pour dames" de Jean Boyer. Il prend donc une leçon de coiffure des plus loufoques.

Fernandel fait la promotion du film de Jean Boyer et Serge Veber, Coiffeur pour dames dans l'émission "Rendez-vous à cinq heures" en 1952. Il interroge alors un coiffeur professionnel pour savoir comment et où placer ses mains dans les cheveux des femmes, où marquer la raie sur un visage allongé et sur un visage ovale... Il propose même à la journaliste de jouer le rôle de la cliente pour s'exercer, sous le regard amusé des auteurs du film.

Écouter Réécouter "Rendez-vous à cinq heures" quand Fernandel joue le rôle d'un coiffeur pour la promotion de son film. écouter (6 min) 6 min "Rendez-vous à cinq heures" quand Fernandel joue le rôle d'un coiffeur pour la promotion de son film.

Lorsque j'ai lu le découpage définitif, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, moi qui ai fait des rôles humains comme on dit souvent, mais qui étaient aussi des pantalonnades, des fernandelleries, je trouve que ce style du film écrit par mes deux amis [Jean Boyer et Serge Veber], avait une classe rarement atteinte dans des films comiques.