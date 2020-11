Fernando "Pino" Solanas, le cinéaste, documentariste et homme politique, est mort

Homme d'art et de combats, Fernando Solanas a été emporté par le coronavirus ce vendredi, à Paris. Le réalisateur et documentariste, ancien sénateur et député argentin, notamment primé à Cannes et Berlin, avait 84 ans. Figure de gauche, il était ambassadeur d'Argentine à l'Unesco.

Fernando Ezequiel Solanas s'est éteint ce vendredi à Paris, victime à 84 ans du coronavirus. Le célèbre réalisateur et homme politique argentin était hospitalisé après avoir contracté la maladie mi-octobre. Réalisateur et documentariste militant, il avait été récompensé dans les plus grands festivals et s'était engagé en politique dans son pays jusqu'à se présenter à la présidentielle.

De l'appel à "un troisième cinéma" à un Ours d'or d'honneur à Berlin

Après le court-métrage Seguir Andando, Solanas a d'abord marqué le cinéma argentin et sud américain par la création du groupe Cine Liberación à la fin des années 60. Etroitement lié à la gauche péroniste, son ambition avec le cinéaste Octavia Getino était de créer un cinéma de libération pour le tiers monde. En 1968, ils réalisent leur documentaire manifeste L'heure des brasiers, tourné clandestinement en 16 mm, sans son synchrone. Une fresque de presque quatre heures sur les luttes ouvrières et la résistance péroniste projetée aussi clandestinement. "L'équivalent d'un essai historique politique" expliquait-il en 2015 sur nos ondes :

Ce sujet de la recherche de l'identité de mon pays, de la recherche de la démocratie et de la liberté est dans tous mes films.

Dans un long article, Solanas et Getino mettent en avant notamment la phrase de Marx : "Il ne suffit pas d'interpréter le monde, il faut le changer". La caméra apparaît comme une arme au service des idées dans un groupe indépendant de production et de diffusion de films.

• Crédits : Frédéric Meylan / Sygma - Getty

Très critique du pouvoir, celui qui s'est formé à l'École nationale d'art dramatique de Buenos Aires après des études de piano, de composition musicale et de lettres devra s'exiler à Paris le temps de la dictature. On lui doit alors Tangos, l'exil de Gardel, avec Marie Laforêt et Philippe Léotard, Grand Prix spécial du Jury à Venise en 1985 et César de la meilleure musique l'année suivante.

En 1988, Fernando "Pino" Solanas obtient la consécration à Cannes pour Le Sud, prix de la mise en scène. Une oeuvre majeure marquée par la musique d'Astor Piazzolla. "Le film de l'exil intérieur avec un collier de tangos classiques, la plupart d'Aníbal Troilo. Une sorte de chant au retour de la démocratie", précisait-il sur nos ondes en 2015.

Il sera plusieurs fois distingué dans différents grands festivals obtenant un Ours d'or d'honneur à Berlin en 2004, où fut présenté en avant-première mondiale son documentaire Mémoire d'un saccage. Il dénoncera encore les travers politiques et les injustices économiques de son pays dans La dignité du peuple.

Député, sénateur et candidat à la présidentielle

Opposant farouche au président ultralibéral Carlos Menem, Fernando Solanas s'est lancé en politique au début des années 90. Il siège comme député du parti de centre-gauche Frepaso (Front pour un pays solidaire). Puis il bâtit son propre projet, Projet sud, qui regroupe des socialistes, des syndicalistes et des représentants du centre-gauche, et il sera député, sénateur et candidat à la présidentielle de 2007, à 71 ans, critiquant cette fois le gouvernement péroniste de Nestor Kirchner. "Nous sommes les héritiers des assemblées populaires qui, pendant la crise argentine de 2002, exigeaient que tous les politiciens s'en aillent" explique-t-il au journal Le Monde. Il revendique alors "une plus grande démocratie, une profonde réforme fiscale et la récupération des ressources naturelles de l'Argentine". Et de confier au quotidien français son admiration pour Hugo Chavez, le président vénézuélien : "Il a impulsé une révolution sociale au Venezuela et a mis en marche un nouveau modèle d'intégration régionale en Amérique latine."

• Crédits : Mauricio Dueñas / EPA / EFE / Newscom - Maxppp

Beaucoup d'Argentins se souviennent aussi du discours en 2018 du sénateur Solanas en faveur du projet de loi facilitant l'interruption volontaire de grossesse. "Personne ne pourra stopper la vague de la nouvelle génération. Ce sera une loi. Il y aura une loi contre vents et marées !", clamait-il :

Le ministère des Affaires étrangères argentin a communiqué sur Twitter sa profonde peine après la nouvelle de son décès, Fernando Solanas étant ambassadeur à l'Unesco depuis cet été :

Il est mort en accomplissant sa mission d'ambassadeur d'Argentine à l'Unesco. On se souviendra de lui pour son art, son engagement politique et son éthique toujours mis au service d'un pays meilleur.

Hommage également d'Audrey Azoulay, qui dirige l'organisme onusien :