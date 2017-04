Festival de Cannes : demandez le programme !

A l'exception du bipalmé Michael Haneke, la sélection du 70e édition du festival de Cannes écarte les abonnés de la Croisette, affichant une promesse de changement d'ère.

Un changement d’ère ? A entendre le délégué général Thierry Frémaux annoncer pour la dixième fois sa sélection cannoise, on pouvait avoir le sentiment que la 70e édition du Festival International du Film ne serait pas une « grande » année, sans doute parce que les habituels poids lourds, les fameux « abonnés » de la Croisette, ne sont pas dans la course cette fois, mis à part le déjà bipalmé Michael Haneke. On peut considérer au contraire ce (relatif) renouvellement des écuries comme une bonne nouvelle, tant il laisse ouverte la compétition, et la possibilité d’heureuses découvertes parmi les 18 postulants (devenus 19 avec l’ajout in extremis jeudi du Suédois Ruben Östlund), tous bien connus cependant des cinéphiles.

Grosse présence française : Hazanavicius, Ozon, Doillon, Campillo...

Côté français, grosse présence en compétition cette année : 4 films, 5 même si on compte le Happy End de l’Autrichien Michael Haneke, qui évoque la jungle de Calais avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant et un Mathieu Kassovitz à qui d’aucuns promettent déjà un prix d’interprétation. Plus un en ouverture : Les Fantômes d’Ismaël, d’Arnaud Desplechin, définitivement réconcilié avec le Festival suite à sa présence au jury l’an dernier, qui avait fait oublier le refus en 2015 de ses Trois souvenirs de ma jeunesse. Une compétition française avec un gros tropisme D’après une histoire vraie, pour reprendre le titre du film de Roman Polanski adapté de Delphine de Vigan (lui aussi annoncé dans un deuxième temps, mais hors compétition) : deux biopics, celui de Rodin par Jacques Doillon, avec Vincent Lindon dans le rôle du sculpteur, et celui de Jean-Luc Godard période post mai 68. C’est Louis Garrel qui lui prête ses traits dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius, oui, celui d’OSS 117 et de The Artist, on est curieux de voir ça ! Robin Campillo évoquera lui dans 120 battements par minute les luttes d’Act Up dans les années 90, et François Ozon enfin proposera avec L’Amant double la probable sensation sexuelle de l’année.

Netflix et Amazon

A égalité, un fort contingent de cinéastes indépendants américains : Sofia Coppola, qui propose avec Les Proies un remake du classique de Don Siegel, avec Colin Farrell en guise de Clint Eastwood, mais aussi Kirsten Dunst, Elle Fanning et Nicole Kidman, d’ores et déjà intronisée reine du festival avec 4 films en compétition officielle. Les frères Benny et Josh Safdie, hérauts de l’underground new-yorkais, feront dans le film de braquage avec Robert Patinson, Good Time. Todd Haynes renoue avec Julianne Moore dans Wonderstruck, un film produit par Amazon, comme l’avaient été l’an dernier ceux de Woody Allen et Jim Jarmusch. Mais la grande nouveauté, c’est l’assaut de Netflix contre le cinéma traditionnel, concrétisé par la présence en compétition de deux films de la plateforme, ceux de Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories, avec Adam Sandler et Dustin Hoffman) et Bong Jun-ho (Okja), dont rien ne dit à ce jour qu’ils sortiront en salles (même si la plateforme négocie actuellement une sortie simultanée en ligne et sur quelques grands écrans français pour ten-ter de calmer la fureur des exploitants de salles). L’an dernier, Amazon en alignait également deux, mais ils avaient eu ensuite les honneurs du grand écran.

Des séries : Twin Peaks et Top of the Lake

Si les deux films Netflix de cette année ne sont diffusés que sur Internet, cette 70e édition du Festival de Cannes symbolisera radicalement un véritable changement d’ère, que souligne également la projection de deux séries télévisées : le très attendu Twin Peaks saison 3, de David Lynch, dont on ne verra que deux épisodes, et l’intégralité des épisodes de Top of the Lake saison 2, de Jane Campion, seule femme, rappelons-le, à avoir eu la Palme d’Or. Il n’y a d’ailleurs que 3 femmes en compétition cette année : Sofia Coppola, l’Anglaise Lynne Ramsay (You Were Never Really Here) et la Japonaise Naomi Kawase (Vers la lumière). Ce n’est pas beaucoup, mais certaines années, il n’y en avait moins, voire aucune…

Pour le reste, on assiste à un retour en force des pays de l’Est, même si les Roumains sont cette fois absents : un Russe, Andrey Zvyagint-sev (Nelyubov), cohabitera avec un Ukrainien, Sergei Loznitsa (Une femme douce), surveillés de près par un Hongrois, Kornel Mundruczo, pour Jupiter’s Moon, un film de science-fiction qui évoquera, comme celui de Michael Haneke, la question des réfugiés. L’Asie reste toujours bien représentée, avec Naomi Kawase, donc, mais aussi les Coréens Bong Joon-Ho et le très prolifique Hong Sang-Soo, qui propose également un deuxième film à Cannes cette année, La Caméra de Claire, qu’il y avait tourné l’an dernier avec Isabelle Huppert. Dans cette sélection, deux continents sont totalement absents : l’Afrique, on en a malheureusement l’habitude, mais aussi l’Amérique du Sud, ce qui est plus surprenant. Pas d’Iranien non plus, on se consolera avec la très attendue projection de l’œuvre posthume du grand Abbas Kiarostami, 24 frames.

Les films en compétition officielle

Aus Dem Nichts (In The Fade), de Fatih Akin_

The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach

Okja, de Bong Joon-Ho

120 battements par minute, de Robin Campillo

The Beguiled, de Sofia Coppola

Rodin, de Jacques Doillon

Happy end, de Michael Haneke

Wonderstruck,_ de Todd Haynes_

Le Redoutable, de Michel Hazanavicius

Geu-Hu (The Day After), de Hong Sang-soo

Hikari (Radiance), de Naomi Kawase

The Killing Of A Sacred Deer, de Yorgos Lanthimos

A Gentle Creature,_ de Sergei Loznitsa_

Jupiter’s Moon, de Kornél Mundruczó

The Square, de Ruben Östlund

L'Amant double, de François Ozon

You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay

Good Time, de Benny Safdie & Josh Safdie

Nelyubov (Loveless)_, d'Andrey Zvyagintsev