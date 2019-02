Filmer, c'est quoi ? pour Godard, Bergman, Orson Welles...

Archives | Alors que les César et les Oscars célèbrent le cinéma ce week-end, on s'interroge. Qu'est-ce que ça signifie, filmer ? Jean-Luc Godard, Orson Welles, Woody Allen, Ingmar Bergman ou Agnès Varda donnent leur réponse, forcément subjective.

Mais au fait, filmer, c'est quoi, pour les réalisateurs ? Les plus grands cinéastes répondent.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter "Dans 'Monika' on a l’impression que grâce à la rencontre avec Harriet Andersson, Bergman peut filmer quelque chose qui ressemble à un rêve de jeunesse" 1h25 Les Nuits de France Culture "Dans 'Monika' on a l’impression que grâce à la rencontre avec Harriet Andersson, Bergman peut filmer quelque chose qui ressemble à un rêve de jeunesse"

Woody Allen

"Si je ne faisais pas de films, je serais assis chez moi en train de songer à cette terrible chose qu'est la vie"

David Lynch

"Le cinéma, c’est le pouvoir de fabriquer un autre monde, c’est une chose magnifique, c’est pour ça que je fais des films : pour créer d’autres mondes. Les remplir de ce que je veux comme dans un rêve."

Balufu Bakupa-Kanyinda

"Je filme parce que je suis, et dans ma tête il y a énormément d’histoires et ces histoires ne peuvent pas rester en moi tout seul. J’ai envie de les partager."

Billy Wilder

"On fait un film : on raconte une histoire."

Orson Welles

"Je pense que les films dépendent énormément du rythme, ils sont si proches de la musique que si le son et le rythme de ce son, surtout le rythme, sont faux, aucune image ne pourra sauver le film."

Jean-Luc Godard

"J’ai le sentiment que ce qui me fait moins peur avec la caméra, la table de montage et l’ensemble. Et même la caméra n’est presque rien dans le cinéma. C’est le film qui pense, ou les bouts qu’on obtient et on recueille de la pensée, que moi je n’ai pas à penser. Sans toi il n’y a pas de film. Non, il n’y a qu’un témoin de cette pensée."

Alexandre Astruc

"L’idée c’est ce qui sauve tout. N’importe quel corniaud qui arrive sur un plateau, le matin, il a l’idée de la scène. Quand on oppose des metteurs en scène dits "intellectuels" aux metteurs en scène dits "commerciaux", ça me fout en boule, parce qu’il est bien évident qu’il y a un milliard de fois de plus d’idées dans John Ford que chez Antonioni ou chez Bergman."

Ingmar Bergman

"Ça peut paraître étrange qu’un metteur en scène se sente très seul. Il est toute la journée sur le tournage et toute la nuit les images continuent a défiler dans sa tête. Et parfois sur le plateau il se sent très irréel et se demande pourquoi il est là."

François Truffaut

"On fait un film avoir l’espoir d’intéresser, en tournant un film comme La Chambre verte j’essaie d’être passionnant, d’être captivant, poignant, envoûtant. Pourquoi ce scénario est là depuis six ans et je me décide seulement maintenant à le faire, c’est bien parce qu’on a fait plusieurs versions jusqu’à ce qu’on trouve une courbe dramatique qui soit à mon avis assez prenante."

Claude Lelouch

"Je copie la vie constamment donc ce qui m’intéresse, ce sont ces instants de vérité que je vois à droite à gauche. Et que j’ai envie de reconstituer. Et c’est cette recherche de la vérité que j’essaie de trouver dans mes films. Mais très souvent je me trompe, parce que la vérité quand on la pousse trop loin on peut déboucher sur le mensonge."

Zaïda Ghorab-Volta

"J’avais envie de raconter des choses que je connaissais et j’en avais assez de voir au cinéma des films qui soient faits par les hommes ou par les femmes qui parlaient de choses que je connaissais où je ne retrouvais rien du tout. Et à un moment il y a eu le désir de dire "il ne va pas y avoir toujours des choses sur nous sans nous"."

Idrissa Ouedraogo

"C’est un moyen de dire que j’existe moi d’abord en tant que créateur, mais que ma culture existe mon peuple existe et qu’on est seul en même temps et qu’on est des créateurs, tout simplement."

Chantal Akerman

"J’ai essayé d’être libre quand je faisais mes films. C’est ça la lutte. La lutte d’être libre quand on fait ces films devient de plus en plus difficile."

Bertrand Tavernier

"Le tournage d’un film, d’un projet, la lutte quelques fois pour le faire décoller du sol. On est là avec nos angoisses à pas dormir. Moi j’attrapais des angines terribles avant chaque tournage."

Agnès Varda

"Que ceux qui commencent ou qui ont fait un ou deux films sachent que quarante ans de cinéma c’est fait de beaucoup d’échecs aussi, de gens qui nous ont vidés, d’argent qui n’est pas arrivé à temps, de projets qu’on a dû abandonner. Et que ce qu’il faut garder c’est l’énergie de se dire "il faut marcher"."