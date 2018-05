France Culture au 71e Festival de Cannes

En direct du festival : Les Matins, La Grande Table, Plan Large et Les contributions quotidiennes d’Antoine Guillot (8h13 - 12h03) et de Michel Ciment. Sur l’antenne de France Culture une grande série documentaire et une semaine « A voix nue, Gilles Jacob » seront à découvrir et à réécouter sur franceculture.fr.

A l’occasion du Festival de Cannes, France Culture remet également le dimanche 13 mai, trois prix prestigieux qui saluent des carrières accomplies et naissantes, nationales et internationales.

Le Festival de Cannes, c’est la fête du cinéma, de tous les cinémas.

Chaque année, France Culture décerne trois prix Cinéma : le prix Consécration, le prix Etudiant, et avec UniFrance, l’International Students Award UniFrance / France Culture.

Les lauréats seront dévoilés le dimanche 13 mai à 11h30 et les prix se verront remis à la Terrasse UniFrance à Cannes pendant le festival.

Prix France Culture Cinéma Consécration

Le Prix France Culture Cinéma Consécration est décerné́ à une personnalité́ du cinéma pour la qualité́ de son œuvre et la force de son engagement. Le Jury est composé de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Olivia Gesbert, productrice de La Grande Table, Antoine Guillot, producteur de Plan Large, Arnaud Laporte, producteur de la Dispute et Virginie Noël, responsable du pôle partenariats et des opérations extérieures. Créé́ en 2011, il fait suite au Prix France Culture Cinéma qui récompensait deux cinéastes, un français et un étranger. Les précédents lauréats sont Costa Gavras (2017) Frederick Wiseman (2016), Abderrahmane Sissako (2015), Margarethe Von Trotta (2014), Pascale Ferran (2013), Cédric Kahn (2012) et Alexandre Astruc (2011).

Prix France Culture Cinéma des étudiants

Le cinéma est le premier loisir des étudiants en France. Créé en 2015, le Prix France Culture Cinéma des Étudiants récompense un réalisateur indépendant dont un des films a été soutenu par la chaîne entre avril 2017 et mars 2018. Lors des précédentes éditions, les étudiants avaient décerné le Prix à La jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach (2017), Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau (2016) et Mange tes morts de Jean Charles Hue (2015). Cette année les presque 500 étudiants de cette édition ont choisi parmi une sélection de 5 films :

Les garçons sauvages de Bertrand Mandico (UFO distribution)

Félicité d’Alain Gomis (Jour2Fête)

Le jeune Karl Marx de Raoul Peck (Diaphana distribution)

Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun (Ad vitam distribution)

Mister Universo de Tizza Covi & Rainer Frimel (Zeugma films)

International Students award UniFrance / France Culture

Pour la deuxième année, France Culture et UniFrance s’associent pour promouvoir le cinéma français auprès des étudiants du monde entier avec ce prix, qui récompense un long-métrage français, soumis au vote des étudiants étrangers en écoles de cinéma.

Cette année, les 5 longs métrages sélectionnés sont :

A voix haute de Stéphane de Freitas & Ladj Ly

L’amant d’un jour de Philippe Garrel

De toutes mes forces de Chad Chenouga

Marvin d’Anne Fontaine

Paris pieds nus de Fiona Gordon & Dominique Abel

||| FRANCE CULTURE EST EN DIRECT DU FESTIVAL DE CANNES

Du vendredi 11 mai au vendredi 18 mai, retrouvez LES CHRONIQUES QUOTIDIENNES d’Antoine Guillot à 8h13dans Les Matins de France Culture et à 12h03 dans La Grande Table.

Vendredi 11 mai

7h/9h DIRECT Les Matins de France Culture – Guillaume Erner

Samedi 12 mai

14h/15h DIRECT Plan large - Antoine Guillot

En dernière partie, la chronique de Mathieu Macheret, journaliste au Monde.

Dimanche 13 mai

11h30 Remise des trois prix France Culture Cinéma – UniFrance

12h30 direct avec les Lauréats

Lundi 14 mai - Mardi 15 mai - Mercredi 16 mai

12h/13h30 DIRECT La Grande Table– Olivia Gesbert

13h15 Les débats critiques de Michel Ciment

Samedi 19 mai

14h/15h DIRECT Plan large - Antoine Guillot

||| SUR FRANCECULTURE.FR

A suivre sur franceculture.fr, le dossier spécial 71e Festival de Cannes avec toutes les émissions en direct et Les chroniques quotidiennes d’Antoine Guillot.

||| A L’ANTENNE

Du lundi 7 au jeudi 10 mai

17h-18h LSD, LA SERIE DOCUMENTAIRE – Perrine Kervran

Comédien : le plus beau métier du monde ? C’est bientôt le mois de mai. C’est bientôt le festival de Cannes !

A cette occasion, France Culture a rencontré une quarantaine d’actrices et d’acteurs francophones de tous âges et de tous horizons, célèbres ou non.

Parmi eux : l’immense comédienne de théâtre Anne Alvaro, le sociétaire de la Comédie française Laurent Stocker, les césarisées Zita Hanrot (Fatima) et Oulaya Amamra (Divines), la belle Souheila Yacoub (découverte dans Tous des Oiseaux de Wajdi Mouawad), le profond Philippe Caubère, le sage Jean-Pierre Kalfon (impossible de citer tous ses films), le mystérieux Nicolas Maury (Dix pour cent), l’élégante Agathe Bonitzer, l’inspirante Judith Chemla, la superbe Kate Moran, l’hollywoodienne Tanya Lopert, la cultissime Elizabeth Bourgine, l’étonnant Jean-Christophe Bouvet, le romantique François Négret, le dégingandé Micha Lescot, la militante Marina Tomé...

Et bien d’autres, à l’aube de leur carrière ou au soir de leur vie, élèves acteurs au Conservatoire, distribués à l’écran ou à la scène, momentanément au chômage ou engagés dans d’autres activités...

Hors promo, hors festival.

Les comédiens évoquent la célébrité, la solitude, la séduction, le désir, l’image, l’argent, leur famille, les autres comédiens, les agents, les castings, les répétitions, les représentations, les tournages, l’entre-deux rôles, les stéréotypes de genre et de race, les abus de pouvoir (et parfois sexuels), la vieillesse, la drogue et même la mort...

Dans cette série documentaire en quatre épisodes, la radio interroge les acteurs. Et à travers eux, notre condition d’humains.

Lundi 7 mai

Je veux jouer ! (1/4)

Pour devenir acteur, il faut faire une école. Et si possible, le Conservatoire. Après, rien n’est gagné. La route sera longue, mais le désir est immense. Qui sont les élèves acteurs ? Pourquoi veulent-ils devenir comédiens ? Ont-ils conscience de la difficulté de ce métier ?

Avec Oulaya Amamra, élève en 1ère année au CNSAD (Conservatoire national supérieur d’art dramatique), César du meilleur espoir féminin 2017, Souheila Yacoub, élève en 2ème année au CNSAD, actrice dans Tous des Oiseaux, une pièce de Wajdi Mouwad créée au théâtre national de la Colline et désormais en tournée internationale, Benjamin Voisin, élève en 1ère année au CNSAD , Edouard Sulpice, élève en 1ère année au CNSAD, Chloé Ploton, élève en 1ère année au CNSAD, Marlon Mercier Ythier, jeune diplômé de l’école de théâtre d’Asnières, Maxime Goncalves, jeune diplômé de l’école de théâtre d’Asnières, Tanya Lopert, née en 1942 à New York, actrice dans plus de cinquante films, téléfilms et pièces de théâtre (Federico Fellini, Vittoria de Sica, Alain Resnais, Alain Cavalier, Pierre Granier-Deferre, etc.), ainsi que des candidats à l’entrée au concours du CNSAD.

Mardi 8 mai

Etre acteur, quel bonheur ! (2/4)

Comédiens reconnus, ils se produisent au théâtre, apparaissent au cinéma ou à la télévision. C’est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de bonheur : jouer, un état incomparable. Malgré le trac, les aléas inévitables. A la vie, à la mort. Pour l’amour du jeu. Être acteur, et rien d’autre.

Avec Anne Alvaro, Laurent Stocker de la Comédie Française, Zita Hanrot, César du meilleur espoir féminin en 2016, Judith Chemla, Nina Meurisse, Nicolas Maury, Agathe Bonitzer Eric Savin, Margot Abascal

Mercredi 9 mai

La fêlure et la trace (3/4)

Un rôle laisse des traces en vous. On vous choisit pour votre gueule, pour votre corps si jeune, pour la fêlure qu’on devine. Parce que vous avez la grâce. A ce moment-là, et pour toujours. Affaire de désir, état paradoxal : être acteur, c’est aussi inexplicable que vivre.

Avec Philippe Caubère, Jean-Pierre Kalfon, Elizabeth Bourgine, Kate Moran, Jean-Christophe Bouvet, Anne-Elodie Sorlin, Pascal Cervo, François Négret, Yuming Hey et Micha Lescot

Jeudi 10 mai

Quand jouer ne va plus de soi (4/4)

Ils avaient le désir de jouer. Ils veulent continuer, en dépit des difficultés. Certains arrêtent, changent de métier, ou se dédoublent. Quelques-uns passent de l’autre côté de la caméra ou deviennent thérapeute. Est-on comédien à vie, ou seulement pour un temps ?

Avec Micha Lescot, Margaret Zenou, Jean-Pascal Abribat, Tessa Volkine, coprésidente de l’AAFA (Actrices et acteurs de France associés), Marina Tomé, membre de l’AAFA (Actrices et acteurs de France associés), commission « Tunnel de la comédienne de 50 ans », Judith Davis, comédienne et réalisatrice, Salima Boutebal, comédienne et psychanalyste, Magalie Claustres, comédienne et fonctionnaire et Christophe Lemaitre, coach et formateur

Du lundi 7 au vendredi 11 mai

20h-20h30 A VOIX NUE de Gilles Jacob

Par Yorgos Archimandritis

Réalisation Doria Zenine

Délégué Général et Président du Festival de Cannes pendant quatre décennies, Gilles Jacob a été le témoin privilégié de tout ce qui fait « [la] grande aventure [du festival], ses coulisses, ses mythes inaccessibles ». Aujourd’hui, pour la première fois, il nous invite à le suivre dans un voyage dans le temps et nous dévoile les évènements qui ont marqué son parcours et ont dessiné son destin. Un destin aussi fabuleux qu’éblouissant.

Lundi 7 mai

Le fil invisible : le contexte historique et familial, l’enfance, les premiers émois esthétiques, les signes du destin, tout ce qui a posé les jalons d’une existence riche en expériences et en péripéties.

Mardi 8 mai

Du flou au net : comment sa vie commence à prendre forme et à le conduire par des chemins sinueux à la rencontre de son destin : du monde de l’industrie et de la critique cinématographique à la tête du Festival le plus prestigieux de la planète.

Mercredi 9 mai

Festival-mode d’emploi: l’institution et ses objectifs, la sélection des films, les marathons de visionnage, les négociations avec les studios, la nomination du jury, le festival comme espace de défense de la liberté d’expression.

Jeudi 10 mai

Lumières sur Cannes : Le grand spectacle du festival et ses coulisses, le rituel des marches et son histoire, les stars, la délibération du jury, la Palme d’Or, des moments d’émotion exceptionnels gravés à jamais dans les mémoires.

Vendredi 11 mai

L’amour de l’art: le cinéma et la littérature, la réalisation des films, l’écriture des livres, le documentaire et la fiction, l’avenir du cinéma, l’importance éminente de la culture, l’amour de la vie.

Du lundi 7 au jeudi 10 mai 11h – 12h CULTURES MONDE – Florian Delorme

Le cinéma à la conquête du monde

Lundi 7 mai

Afrique : quand les salles obscures se multiplient Quel impact sur la vente de DVDs qui constituaient jusqu’alors le moyen principal pour les Africains de regarder des films ?

Avec Claude Forest

Mardi 8 mai

Hollywood versus Chinawood : la concurrence des blockbusters

Mercredi 9 mai

De Pékin à Téhéran : la création à l’épreuve de la censure

Jeudi 10 mai

Le cinéma sud-américain en quête de visibilité Le cinéma sud-américain s’est réveillé à la fin des années 80 après les dictatures : a-t-il

rattrapé son retard ?

Samedi 12 mai

20h-21h DES PAPOUS DANS LA TETE - Françoise Treussard

Les Papous font leur festival

Des mots nouveaux pour le dire, comme le verbe "trolachir", des mots inventés par Odile Conseil et soumis à la libre traduction de Clémentine Mélois.

Douce colère d'Eva Almassy contre les habits gris des hommes ! Et le point de vue de Gérard Mordillat.

Comme un parfum de Cannes : un échange de lettres entre trois gloires présentes ou passées du cinéma Brigitte Bardot, Fritz Lang et Jean-Luc Godard tels que Jacques Jouet, Lucas Fournier et Jean-Bernard Pouy les imaginent dans leurs échanges privés.

Comme à la cour de Louis XIV, le jeu des bouts rimés par Lucas Fournier, Ricardo Mosner et Jacques Vallet.

Lundi 14 mai 6h02-6h30 LE REVEIL CULTUREL – Tewfik Hakem

Alain Joubert pour Le Cinéma des surréalistes aux éditions Maurice Nadeau

France Culture accompagne, dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur, France Culture participe ainsi à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique. Chaque année, France Culture met en lumière trois cinéastes en décernant trois prix : le Prix Consécration, le Prix Etudiant et l’International Students Award. Avec plus de 60 films et 40 DVD partenaires chaque année, de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, des Séance France Culture mensuelles au Majestic Bastille à Paris, et une collection inédite de Masterclasses dédiées au cinéma, France Culture contribue à la valorisation du 7ème art. Ses audiences en hausse sur tous les supports (radio, podcast, vidéos) confirment l’intérêt pour la culture d’un public toujours plus large.