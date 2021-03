France Culture lance la 7ème édition du Prix Cinéma des étudiants

Vous êtes étudiant et fan de cinéma, venez tester votre sens critique en intégrant le jury du Prix Cinéma des étudiants 2021! Visionnez les 5 films présélectionnés parmi les films soutenus par France Culture ainsi que les 2 films choisis pour le coup de cœur ACID-France Culture, rencontrez les 7 cinéastes, votez en ligne et décernez votre prix lors du Festival de Cannes

7 rencontres virtuelles seront organisées par France Culture pour permettre pour la première fois au jury d’échanger en direct avec les réalisateurs. Ces rencontres seront diffusées en live, animées par des producteurs de France Culture, et disponibles immédiatement sur le site de France Culture, le jury pouvant les revoir à tout moment.

Le Prix France Culture : Créé en 2015, le Prix Cinéma des Étudiants France Culture récompense un réalisateur indépendant dont un des films a été soutenu par la chaîne durant l’année en cours. Lors de la précédente édition, 975 étudiants ont décerné le Prix au film Atlantique de Mati Diop (2020).

Le coup de cœur ACID - France Culture : En plus de la sélection des 5 films du Prix Étudiants, France Culture et l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) ont choisi 2 films, soutenus ensemble cette année, pour les soumettre au vote du jury.

COMMENT PARTICIPER ?

1 / CANDIDATURE

Pour intégrer le jury 2021, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 19 avril 2020 minuit, une critique sur le film de votre choix. Elle peut être sous forme écrite (1000 signes) audio ou vidéo (1 min via un lien viméo, youtube, dailymotion, etc.). Elle doit être postée sur le lien suivant. Un mail de confirmation validera votre participation au jury 2021.

>> Pour candidater, cliquez ICI <<

2 / VOTE PRIX CINÉMA DES ÉTUDIANTS FRANCE CULTURE

Le jury visionne les films présélectionnés par le Prix Cinéma des Étudiants France Culture (parmi les films partenaires de la chaine entre avril 2020 et mars 2021) et 2 films pour le coup de cœur ACID –France Culture. Il participe aux 7 rencontres virtuelles avec les réalisateurs organisées par France Culture et vote sur une plateforme en ligne avant le 24 mai 2021 minuit.

3 / REMISE DU PRIX

Le Prix Cinéma des Étudiants et le Coup de cœur ACID - France Culture seront remis au Festival de Cannes. À cette même occasion, France Culture décernera également le Prix France Culture Cinéma Consécration qui salue l’œuvre d’un grand cinéaste.

En qualité de juré, vous bénéficierez sur place d’entrées gratuites et prioritaires pour des séances de cinéma grâce au soutien de l’ACID et de Cannes Classic.

FRANCE CULTURE ET LE CINÉMA

Avec plus de 60 films partenaires chaque année et à travers de nombreux rendez-vous sur son antenne comme sur le web, France Culture accompagne, souvent dès leurs débuts, des cinéastes aujourd’hui internationalement confirmés. Qu’il s’agisse de découvrir de nouveaux talents ou de s’attacher à l’œuvre d’un réalisateur ou d’une réalisatrice, c’est à la constitution d’un véritable patrimoine de la création cinématographique que participe France Culture. Première activité culturelle des étudiants en France, le cinéma méritait bien qu’un prix lui soit décerné par ces derniers et porte témoignage de leurs choix !

L'ACID est une association de cinéastes engagés pour l’accès de tous à la diversité des œuvres et dans l’éducation des regards ; et depuis 1993 une section parallèle du Festival de Cannes.

